Cadde dal gradone nella piazza appena riqualificata, 4 persone indagate per la morte del pensionato

La morte di Attilio Gambetti, il pensionato di 78 anni originario di Reggio Emilia caduto rovinosamente in piazza Malatesta a Rimini con la sua bicicletta, aveva animato la campagna elettorale cittadina del 2021 con la denuncia dell'accaduto che era arivata dall'allora candidato sindaco Enzo Ceccarelli e che, in quella occasione, aveva stigmatizzato i lavori di riqualificazione della piazza. A più di un anno dall'incidente, avvenuto il 28 settembre, la Procura di Rimini ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone, quasi tutte dipendenti comunali. L’ipotesi è di omicidio colposo in concorso e al c’entro dell’inchiesta c’è la messa in sicurezza di piazza Malatesta, all’epoca ancora in fase di ultimazione. Secondo l’accusa, il gradone alto una quarantina di centimetri, da cui cadde rovinosamente il 78enne originario di Reggio Emilia mentre era in sella alla sua bici, non sarebbe stato adeguatamente segnalato.

Secondo quanto emerso all'epoca l'anziano, intorno alle 23 del 28 settembre, era in sella alla sua biciclete e non è stato chiarito se a causa di un malore improvviso o a causa del buio era andato ad infilarsi nel dislivello volando a terra e riportando la frattura delle prime due vertebre cervicali. Soccorso dal personale del 118, che lo aveva trovato a terra incosciente, il 78enne era stato rianimato per oltre mezz'ora prima di essere trasportato d'urgenza nel nosocomio riminese. Le condizioni del ferito, tuttavia, erano fin da subito molto critiche e l'uomo era poi deceduto in ospedale dopo una settimana di agonia.

I familiari dell'anziano, che risiedeva a Reggio Emilia ma che continuava a frequentare Rimini dove possedeva un appartamento, scossi per la scomparsa del parente tendono ad escludere che il 78enne fosse stato vittima di un malore prima della caduta e numerose erano state le critiche per quel tratto di piazza Malatesta, che sempre nella mattinata del 28 settembre aveva visto un secondo aziano che camminava con un deambulatore andare a cadere nello stesso punto, definito "scarsamente illuminato" nelle ore notturne.