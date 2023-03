Google Street View pronto ad aggiornare le immagini di tutto il territorio

Non è un compito facile quello che svolgono le gigantesche flotte di vetture, sparse in giro per il mondo, di Google Street View. Mappare ogni strada, ogni marciapiede, ogni edificio in ogni continente è un'impresa titanica che richiede sforzi continui. A marzo inizia un nuovo "round", un nuovo viaggio di queste auto munite di fotocamere e laser che battono le vie di migliaia di città per permettere poi a noi, utenti, di percorrerle virtualmente. E, per quanto riguarda l'Italia, i luoghi da mappare sono decine e decine: da Matera e Brescia, da Como a Modena, da Avellino a Chieti, fino ad Ascoli Piceno e Caltanisetta. Le auto di Google Street View arriveranno anche nella provincia di Rimini dove, secondo il calendario, fino a novembre saranno impegnate a creare nuove immagini delle città.

Un servizio, questo, che ha appena compiuto quindici anni e che aiuta gli utenti a muoversi senza difficoltà in zone sconosciute. Le telecamere poste sopra le auto, tenuto conto delle condizioni metereologiche e della densità della popolazione, scattano diverse foto. Queste vengono poi abbinate alla posizione geografica sulla mappa grazie ai sensori che misurano i dati GPS, la velocità e la direzione dell'auto. Le foto vengono poi leggermente sovrapposte e "cucite" insieme in un'unica immagine a 360 gradi. Infine, grazie ai laser che riflette sulle superfici, si delinea la giusta distanza tra gli oggetti.