Imprenditore assolto dall'accusa di bancarotta: per il giudice aveva agito correttamente

Si è concluso con un'assoluzione il processo, con rito abbreviato, che vedeva un noto imprenditore 50enne imputato per la bancarotta fallimentare preferenziale e documentale di un locale nella zona del Marano col pubblico ministero che aveva chiesto una condanna a 10 mesi. L'uomo, difeso dagli avvocati Alessandro Catrani e Francesca Lotti, nell'estate del 2016 aveva preso in gestione lo stabilimento balneare ma gli affari non erano andati bene con la società di cui era il legale rappresentante andata in fallimento. Secondo gli inquirenti, però, c'erano state delle irregolarità nella tenuta dei libri contabili oltre a un pagamento effettuato a un creditore che per l'accusa aveva sottratto fondi della società oramai decotta a scapito degli altri. Una mancanza di redditività per il locale dovuta, anche, ai ferrei paletti messi quell'estate dall'amministrazione della Perla Verde ai locali notturni che avevano messo in ginocchio l'attività.

I legali dell'imprenditore, tuttavia, hanno dimostrato come il 50enne avesse agito in maniera corretta e che il pagamento contestato era riconducibile all'affitto dell'azienda presa in gestione. Il denaro era stato versato per garantire la sopravvivenza del locale stesso che, altrimenti, sarebbe stato chiuso anticipatamente dal proprietario. “Siamo molto soddisfatti per questa sentenza - commentano i legali dell'imprenditore - che cancella alla radice ogni dubbio sull’operato del nostro assistito nella gestione del noto locale del Marano di Riccione e lo assolve con formula piena da ogni addebito.”