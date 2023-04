Fiamme nella notte, auto rubata finisce in cenere

E' andata completamente distrutta la Volkswagen Polo che, nella notte tra lunedì e martedì, è stata data alle fiamme. L'incendio è scoppiato intorno alle 00.40 in viale Tripoli a Rimini, all'altezza del civico 210, facendo accorrere l'autobotte dei vigili del fuoco. Nonostante l'intervento del personale del 115, le fiamme hanno mandato in cenere la vettura. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri ed è emerso che la Polo risultava essere rubata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.