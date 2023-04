Traffico in tilt e parcheggi selvaggi. Montano le proteste: "Un'altra stagione da incubo, così non funziona"

Con l’arrivo della Pasqua torna il problema dei parcheggi selvaggi e del traffico fuori controllo lungo le coste di riminese. Soprattutto a Marina Centro, dove specialmente durante la giornata di Pasquetta sui viali delle Regine sono andate a formarsi lunghe code con le auto ferme o costrette a procedere a passo d’uomo. Fioccano le proteste da parte di cittadini e turisti, per gli ingorghi anche dettati da auto parcheggiate ovunque complice la difficoltà a trovare parcheggio. L’amministrazione ha introdotto il servizio dello Shuttlemare mare, con numeri in crescita nelle giornate d’esordio rispetto allo scorso anno, ma si tratta di numeri risicati rispetto a quella che è la portata delle presenze sul lungomare mare soprattutto di chi decide di trascorrere in Riviera una sola giornata arrivando dalle città limitrofe.

Numerose le lettere giunte anche alla redazione di RiminiToday. Un cittadino scrive: “Con il ponte di Pasqua si è notato ancora di più il risultato tragicomico del Parco del Mare, che ha finito per convogliare tutto il traffico su viale Regina Elena e viale Vespucci causando un aumento dell’inquinamento oltre a causare lunghe code, specialmente ho riscontrato per colpa dell’attraversamento pedonale di piazzale Kennedy che di fatto manda in tilt tutta la viabilità”. Anche sui social fioccano le proteste e i disappunti per il traffico eccessivo. Un altro cittadino lungo le strade: “Il Parco del Mare è una bellissima iniziativa, ma la politica è stata sbagliata: prima di immaginare strutture di questa portata è necessario realizzare le opere accessorie. E Rimini non ha saputo realizzare i parcheggi. Cosi diventa davvero difficile”.

“Perché quando è stato realizzato il Parco del Mare – scrive un altro cittadino -, non è stato prevista in piazzale Kennedy una passerella di attraversamento o un sottopasso per i pedoni? Un po’ come fatto in viale Roma? Qualcosa a livello di progettazione non ha funzionato”. E mentre l’amministrazione è al lavoro per sbloccare il primo parcheggio sotterraneo in piazzale Marvelli, che potrà contenere fino a 330 automobili, l’estate 2023 dovrà ancora essere di transizione. E chi va al mare dovrà abituarsi a ricercare parcheggi alternativi, più distanti dalla zona costiera.