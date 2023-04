Ladri golosi spaccano la vetrina per rubare le brioches appena sfornate

Ladri golosi in azione, nella prima mattinata di lunedì, a Cattolica dove i malviventi hanno preso di mira il distributore di benzina di viale Emilia-Romagna e il bar a fianco. Per mettere a segno il "ricco" bottino, un vassoio di paste appena sfornate, hanno spaccato prima il vetro della stazione di rifornimento e poi quello del bar. Dopo questa seconda spaccata, dal buco hanno infilato le mani all'interno dell'attività impossessandosi del cabarè pieno di brioches e bomboloni appena consegnato per poi fuggire indisturbati provocando danni maggiori rispetto all'ammontare di quanto rubato. Il colpo è stato messo a segno prima delle 6 e solo all'apertura del bar è stato scoperto coi titolari che hanno dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri. Sono in corso le indagini dell'Arma con gli inquirenti che stanno visionando le immagini di videosorveglianza che coprono l'area di rifornimento per individuare i malviventi.