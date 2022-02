Raid incendiario in centro storico, le prime indagini tendono ad escludere un atto vandalico mirato

Procedono a ritmo serrato le indagini dei carabinieri di Rimini sui roghi che, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno illuminato il centro storico distruggendo 4 auto in sosta e danneggiando seriamente altri 3. Dalle prime indiscrezioni gli inquirenti tenderebbero ad escludere che dietro agli incendi possa esserci un atto vandalico mirato a qualcuno mentre si fa strada con sempre più insistenza l'ipotesi più inquietante che, ad agire, possa essere stata una banda composta da più persone. Le modalità e i tempi ristretti, tutti e 3 i principali roghi sono scoppiati nell'arco di mezz'ora, tenderebbero a far pensare a più individui che hanno agito quasi in contemporanea. Il primo allarmeinfatti, è scattato intorno alle 23.40 nella zona della stazione ferroviaria dove, nel parcheggio di largo Martiri d'Ungheria, le fiamme si sono levate dall'abitacolo di un'Audi Rs6. Ad avvisare i vigili del fuoco sono stati i passanti e, sul posto, si è precipitata l'autobotte per spegnere l'incendio ma appena il mezzo è arrivato nell'area di sosta alla centrale operativa del 115 è arrivato un secondo allarme. Questa volta, alle 23.50, il rogo era stato innescato in piazza Ferrari e ad avvertire i vigili del fuoco è stata una pattuglia della polizia di Stato. Ad essere distrutte un'Alfa Romeo e un Fiat Doblò con danni riportati anche ai veicoli parcheggiati nei pressi.

Chiave di volta per riuscire ad identificare l'autore o gli autori sono le telecamere di videosorveglianza installate nel centro storico sia dal Comune che dai privati: diversi, infatti, sarebbero gli occhi elettronici presenti a ridosso degli incendi le cui immagini sono già al vaglio degli inquirenti dell'Arma. Per i residenti della zona è stata una notte di paura con le sirene dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine che risuonavano lungo le strade, gli scoppi di vetri e pneumatici surriscaldati dalle fiamme e le grida disperate di chi aveva in programma una serata nei locali della movida e si è ritrovato con l'auto in cenere. In tanti, all'indomani degli incendi, hanno sollevato diverse preoccupazioni sulla sicurezza di Rimini.