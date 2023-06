Vasco "re" di Rimini, dai bimbi ai nonni fans da tutta Italia in delirio. Dal palco inno d'amore alla Romagna

“Direi che siamo pronti”. E’ il congedo dal soundcheck. Da stasera (2 giugno) il Komandante farà sul serio: lo stadio Romeo Neri ospita la prima delle 11 date di un tour da tutto esaurito. Eccolo il Blasco, è tornato a colpire, nella sua Rimini, a cui dichiara amore eterno: quella di giovedì (1 giugno) è stata una prova generale da brividi, perché i 16 mila invitati, quelli del “siamo solo noi” e dalla “vita spericolata”, si sono stretti in un abbraccio collettivo, in grado di far tremar le gambe soprattutto quando a un certo punto Vasco ha chiamato al suo fianco il “Gallo”, il bassista Claudio Golinelli, intonando assieme il fuori programma di un “Romagna mia, Romagna in fiore” che ha fatto cantare a squarciagola tutta la combriccola. Un inno di solidarietà rivolto alle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione. Stasera per i fortunati 24 mila che hanno tra le mani un biglietto ci sarà la prima ufficiale, dopo che tutto nelle ultime ore è filato via liscio.

Vasco Rossi non si è risparmiato, ha voluto provare tutto. Quasi tre ore di show, dai brani più recenti fino ai grandi classici, come “Sally” e “Albachiara”. Sono arrivati da ogni parte d’Italia e anche dall’estero per ascoltarlo. C’è chi era al suo primo Soundcheck e chi non ne ha perso nemmeno uno, di questo appuntamento che ormai da dieci anni è diventato un vero e proprio cult. “Io sono al 40° concerto”, racconta una fan. E c’è invece chi racconta che seguirà Vasco in tutte le date del suo nuovo tour, una vacanza davvero speciale. Vasco è un cuore pulsante che a 71 anni sa ancora far breccia su tutti, perché il bello del suo popolo sta proprio nella moltitudine delle generazioni: dalle nonne ai bambini. Tutti si sentono accomunati dal richiamo di quelle note speciali di colui, che a poche ore dall’ultima prova, si è confidato con il Vescovo di Rimini dicendo di non essere “un gran parlatore, io mi esprimo con le canzoni”.

IL ROCKER - Vasco sulla "batmobile" tra le vie di Rimini

Non sono mancati i vip. Nella folla oceanica è balzato agli occhi un elegantissimo Gaetano Curreri, storico leader degli Stadio, e anche il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri. Il VascoLive 2023 ha inaugurato il nuovo palco, lo stesso che a ruota raggiungerà il Dall’Ara di Bologna con ben 4 date, l’Olimpico di Roma, il Barbera di Palermo e infine lo stadio Arechi di Salerno. Nella maestosità della scena, 1000 punti luci, con 100 fari motorizzati. Per mettere in moto tutta la macchina organizzativa il personale fisso in tour è composto da 174 persone.

In un giovedì notte che rimarrà impresso nella storia, Rimini si è dimostrata pronta per il richiamo dei grandi eventi. I fan sono usciti paonazzi dallo stadio, in cerca di ristoro nelle tante attività attorno all’impianto rimaste aperte in una viabilità completamente off limits. Con inevitabili, questo si, ripercussioni su un traffico cittadino congestionato dall’esordio concomitante del Rimini Wellness. Gli ultimi ritocchi al Romeo Neri hanno consentito un deflusso regolare e ordinato dallo stadio. Da venerdì mattina si replica, saranno in tanti sin dalle prime ore del mattino ad assieparsi lungo i varchi in attesa dell’apertura dei cancelli per potersi accaparrare i posti migliori. Dopo 27, lunghi, anni d’attesa l’amore tra Rimini e Vasco sta tornando prepotente in una luna di miele che non dovrebbe finire mai. Per la sua energia. I contenuti di fratellanza. E il desiderio di tornare a una sana “vita spericolata”. “Perché ce la farete tutti”, come dice il Komandante.