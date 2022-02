I sindacati invitano i lavoratori del pubblico e del privato a scioperare un'ora "contro la guerra"

Cgil, Cisl e Uil della Provincia di Rimini condannano l’aggressione militare russa e richiedono uno stop immediato delle ostilità: il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili. "Ripudiamo la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali esattamente come scolpito nella nostra Costituzione repubblicana. Esprimiamo la nostra solidarietà al popolo, alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ucraina. È necessario attivare urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea ed in sede Onu", scrivono i sindacati.

Per queste ragioni martedì (1 marzo) è proclamato lo sciopero provinciale per l’ultima ora della prestazione lavorativa e riguarderà tutti i lavoratori, pubblici e privati. Cgil, Cisl e Uil esonerano i settori della sanità pubblica e privata, comprese le strutture assistenziali residenziali, dall’indizione dello sciopero, al fine di salvaguardare il diritto

prioritario alla salute dei cittadini. Si esonerano altresì tutti i settori essenziali sottoposti ai vincoli della legge 146. "Invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori ad aderire per chiedere alla comunità internazionale, all’Unione Europea e al Governo italiano, di mettere in campo ogni sforzo necessario affinché cessino le azioni militari e siano riaperti i tavoli negoziali diplomatici", concludono i sindacati.