Sociale, 675 associazioni chiedono aiuto alla regione: nel Riminese stanziati 130mila euro

L'Emilia-Romagna prova a dare un po' di ossigeno al terzo settore colpito dalle restrizioni covid aumentando le risorse per sostenerlo. La Giunta Bonaccini ha aggiunto infatti 716.000 euro al budget di 2,5 milioni già messo a disposizione, in modo così da rispondere a tutte le 675 richieste presentate dalle associazioni di volontariato e promozione sociale che hanno risposto al bando dello scorso luglio. Il contributo medio riconosciuto è di 4.709 euro per coprire le spese sostenute dall'8 marzo al 31 agosto, come ad esempio gestione degli immobili e igienizzazione dei locali. L’intero pacchetto di risorse (3.178.934) saranno così distribuite in Romagna: a Ravenna 296.294 euro; Forlì-Cesena 229.601euro; a Rimini 130.815 euro.

"Siamo molto soddisfatti dell'esito del bando, che vede una risposta superiore alle aspettative- commenta la vicepresidente Elly Schlein- con questo intervento, rafforzato ulteriormente dal punto di vista delle risorse, possiamo far fronte all'alto numero di richieste di enti e associazioni del terzo settore, sostenendoli in questo momento difficile e consentendo loro di proseguire le attività in forma diversa, anche per salvaguardare il lavoro di tante persone che operano in questi enti". L'Emilia-Romagna conta nel complesso 3.086 organizzazioni di volontariato e 4.283 associazioni di promozione sociale.

A maggior ragione dopo le nuove restrizioni, sottolinea Schlein, le realtà del terzo settore "ha bisogno di sostegno e la Regione Emilia-Romagna è stata e sarà al loro fianco. Il mondo dell'associazionismo rappresenta un tessuto fondamentale della nostra società, che ha contribuito e contribuisce fattivamente alla gestione dell'emergenza sanitaria e al sostegno di chi ha più bisogno e su cui sarà imprescindibile contare anche in questa seconda ondata della pandemia, ma anche nella successiva ricostruzione".