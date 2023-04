Compra un "Gratta&Vinci" e compare il numero 64 vincente, si porta a casa 50 mila euro

Numero 64 secco. Quando il fortunato cliente ha grattato i suoi numeri non ci credeva: è proprio uscito un 64 vincente da 50 mila euro al Gratta&Vinci. E’ stato un 25 Aprile davvero di festa per un riminese solito frequentatore del Bar Millenium di via Chiabrera, è qui che si è registrata la fortunata vincita. Il cliente ha acquistato un “Vinci in grande” da 25 euro ed era davvero il tagliando fortunato. Il bar Millenium ultimamente è baciato dalla fortuna: lo scorso 24 settembre un gruppo di 15 amici aveva deciso di costruire un “sistemone” al Superenalotto ed erano stati vinti grazie a due 5 complessivamente 36.815,70 euro.

“Si tratta di un cliente abituale, una persona che abita nella zona – racconta Massimo Gasperoni, titolare del Millenium Bar -, per lui è stato un 25 Aprile davvero di festa. Allo staff è arrivato un ringraziamento davvero speciale”. Tanti anni fa nello stesso bar-tabaccheria erano stati vinti 100 mila euro sempre con un Gratta&Vinci.