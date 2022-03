Tutti a scuola a piedi o in bicicletta, il sindaco accompagna gli alunni per spiegare la mobilità sostenibile

Tantissimi bambini con gilet catarifrangente hanno percorso, come ogni giorno per andare a scuola, i 7 tragitti Pedibus accompagnati questa mattina dal sindaco di Riccione Renata Tosi e dagli assessori Laura Galli, Alessandra Battarra, Stefano Caldari, Elena Raffaelli, Luigi Santi. Il Comune di Riccione ha infatti aderito all’iniziativa nazionale Fiab “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta” che ha visto il coinvolgimento dell' associazione Pedalando e Camminando Fiab Rimini e del suo presidente Valerio Benelli. Presenti anche i dirigenti scolastici e gli insegnanti, oltre ai volontari e agli agenti della Polizia locale. Un’ iniziativa di sensibilizzazione per studenti e famiglie volta ad avvicinare e far sviluppare una accresciuta sensibilità verso la mobilità sostenibile.