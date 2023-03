Weekend sportivo ad alto rischio, preoccupazioni per la tenuta della viabilità

Due partite ad alto rischio nel fine settimana che vedranno le forze dell'ordine presidiare con estrema attenzione la zona dello stadio e, allo stesso tempo, forti preoccupazioni per la tenuta della viabilità cittadina interessata dai cantieri in due punti nevralgici per l'afflusso e il deflusso degli sportivi. Massima attenzione da parte della Questura di Rimini che, per il weekend, è chiamata a garantire l'ordine pubblico sia nel pomeriggio di sabato per il match di calcio Rimini-Reggiana e, a 24 ore di distanza, l'incontro di basket Rbr-Pistoia. In entrambe le sfide le opposte tifoserie hanno alle spalle vecchie ruggini e, al momento, l'organizzazione dei due eventi sportivi parla di uno schieramento di oltre 100 divise per evitare tafferugli.

Il pubblico ospite più numeroso è atteso, nel pomeriggio di sabato, al "Romeo Neri" quando dall'Emilia arriveranno 1800 supporter della Reggiana. Il grosso dei tifosi si muoverà con pullman e treni ma, sorvegliati speciali, saranno come al solito i piccoli gruppi che si arriveranno in maniera autonoma. Domenica al "Flaminio", invece, gli ospiti saranno decisamente di meno ma non per questo si abbasserà l'attenzione delle forze dell'ordine.

Il rischio più grosso è che i mezzi dei tifosi rimangano bloccati nel traffico riminese che vede due importanti cantieri, quello per la rotatoria tra la Ss16 e la Consolare per San Marino e quello per la rotatoria di Bigno con quest'ultimo proprio davanti agli stadi, non facilitare l'afflusso e il deflusso agli impianti sportivi. Oltre ai rinforzi dei reparti mobili delle varie forze dell'ordine, scenderanno in strada anche gli agenti della Municipale con l'obiettivo di evitare il blocco del traffico. Sia sabato che domenica, inoltre, sono previste modifiche alla viabilità nella zona dello stadio e nei settori riservati agli ospiti.

