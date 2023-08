Fine settimana "goloso" con il Gusto del Porto e la Festa del Miele. C'è anche Rimini in Musica

“Chi ben comincia è alla metà dell’opera”. Non c'è verità più indovinata e Rimini sembra avere preso sul serio questo detto. Infatti, per non essere da meno ai "fratelli" weekend estivi la città propone per questo primo fine settimana del mese di settembre tante iniziative con cui intende intrattenere cittadini e turisti. A tal proposito, il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, tra numerosi con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere.

Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio.

Si mangia e si beve

Il mese di settembre non intende rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola, celebrando così le eccellezze e squisitezze del terriorio. Ad adempiere questo "goloso" compito e all'insegna dei sapori e profumi del mare Adriatico, spetterà alla cittadina di Bellaria-Igea Marina pronta ad accogliere Il Gusto del Porto: un'osteria di mare a cielo aperto che he nelle serate di venerdì 1 e sabato 2 settembre invaderà il porto canale. Si potrà passeggiare gustando primi piatti di pesce e altre tipicità di mare oltre ai menù alla carta e aperitivi delle attività aderenti all’iniziativa. Il tutto, accompagnato dalla musica di artisti dislocati nell'area coinvolta dalla manifestazione.

Spostandoci nell'entroterra, in tutta risposta a questa "appetitosa" proposta, il suggestivo borgo medievale di Montebello si tingerà delle colorazioni e "dolci" profumazioni dorate ed ambrate del cosiddetto "nettare degli dei". A tal proposito, nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 settembre il centro cittadino è pronto ad ospitare la Festa del Miele; un'occasione attraverso la quale le strade e i vicoli della cittadina saranno affollati cibo di strada, mercatini di mieli, salumi e formaggi. Inoltre, saranno presenti laboratori gratuiti di degustazioni e assaggi con smielature in diretta. Il tutto, "addolcito" dalla partecipazione di esperti provenientmondo della natura che si susseguiranno durante le giornate di manifestazione nell’estrazione di miele, oli essenziali e liquori. Inoltre, saranno presenti laboratori gratuiti di degustazioni e assaggi con smielature in diretta e sarà possibile impreziosire il tutto immergendosi tra le ricchezze paesaggistiche e floristiche del territorio attraverso alcune passeggiate “Alla scoperta di erbe spontanee”.

Incontri&Manifestazioni

Soggiornare nella "capitale dell'ospitalità" significa sapere godere e apprezzare non soltanto la spiaggia ma altresì la vita e le attrattive delle località vicine e lontane che da essa sono direttamente raggiungibili. A questo proposito, quale migliore occasione del fine settimana della città di Rimini per trascorrere del tempo all'aria aperta, negli spazi della splendida cornice di Piazza sull'Acqua e il suggestivo Ponte di Tiberio che a partire da giovedì 1 giugno e fino al 30 settembre è pronta ad accogliere una distesa di plaid per un pic-nic all'aria aperta. Per l'occasione, i partecipanti avranno l'opportunità di concedersi un "goloso" appuntamento sull'erba e "arricchire" il proprio cestino attraverso le proposte culinarie dei locali aderenti all'iniziativa, presenti all'interno del Borgo San Giuliano.

La città, inoltre, a partire da mercoledì 30 e fino a sabato 2 settembre è pronta a "vestire" gli spazi dell'Arena Francesca da Rimini delle note musicali di "Rimini in Musica": una rassegna che per quattro giornate trasformerà il centro cittadino nella capitale italiana della musica tra un susseguirsi di appuntamenti, con celebri protagonisti e professionalità del panorama musicale che forniranno conoscenze, suggestioni e dimostrazioni sull’universo nel quale l’industria e l’artigianalità creativa si mischiano e si rincorrono. Dal rapporto fra musica e illustrazioni, alle dinamiche del processo produttivo discografico e di ingegneria del suono, dalla professione del dj al ruolo dei videoclip e del mondo delle etichette indipendenti, fino ai racconti e alle esibizioni dal vivo di grandi artisti come Angelo Branduardi, Beppe Carletti con Sergio Reggioli e Tiromancino al giovanissimo Cricca.

Nel fine settimana, prosegue la rassegna teatrale e musicale estiva "Le città visibili". A partire da giovedì 24 agosto fino a domenica 1 ottobre, la kermesse "diffusa" affollerà gli spazi del Teatro degli Atti, del Lapidario del Museo della Città e dell’ex cinema Astoria di Rimini per un susseguirsi incessante di proposte culturali che spazieranno tra rappresentazioni teatrali e musicali e attraverso le quali i partecipanti avranno l'opportunità di "avventurarsi" in un percorso di riflessione sul contemporaneo, senza tuttavia perdere di vista passato e futuro, come ormai da undici anni questa rassegna si impegna a fare, tramite chiavi di lettura differenti.

Spazio alla comicità nel fine settimana di Viserba. Nella serata di venerdì1 settembre proseguono gli appuntamenti con la rassegna di cabaret "Sganassau 2023". Per l'occasione, il palcoscenico di Piazza Pascoli sarà travolto dalla comicità del rumorista Alberto Caiazza, che attraverso un susseguirsi di "vocette e rumori", intratterrà gli spettatori con racconti incentrati attorno alla propria infanzia, nel tentativo di rallegrare e "strappare un sorriso" ai partecipanti.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

A questo proposito, sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. Con l'imminente arrivo della stagione estiva, riprendono anche le visite guidate alla scoperta Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. Nella giornata di sabato 2 settembre, infatti, sarà possibile immergersi in un percorso attraverso il quale ammirarne il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Nella medesima giornata, sarà inoltre possibile immergersi in una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, attraverso la quale sveleremo un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso ci condurrà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano, durante il quale avremo l'opportunità di parlare di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum.

Sport

La stagione estiva di Riccione è stata scandita da un susseguirsi incessante di incontri, rassegne culturali e manifestazioni musicali, senza tuttavia trascurare e tralasciare l'importanza di nutrire corpo e mente attraverso attività incentrate attorno al benessere e alla meditazione. A tal proposito, all'alba di sabato 2 settembre, negli spazi suggestivi e verdeggianti di Villa Mussolini "tramonterà" l'appuntamento settimanale con Yoga al sorgere del sole: un'occasione che durante la stagione estiva ha concesso ai partecipanti di immergersi tra le "movenze" di questa antica pratica attraverso la sapiente esperienza e professionalità dell'insegnante Renza Bellei ed intraprendere un percorso emozionale attraverso il quale accogliere il nuovo giorno e risvegliare al tempo stesso i sensi e lo sguardo.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

A partire da sabato 24 giugno e fino a domenica 24 settembre, la città "si mette in mostra" attraverso gli scatti del fotografo Marco Pesaresi. Per l'occasione, gli spazi di Castel Sismondo ospiteranno la mostra fotografica Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi: un'attenta e meticola selezione di scatti fotografici attraverso le quali "celebrare su negativo" le peculiarità della Riviera Romagnola, contraddistinta da cultura, tradizioni e un susseguirsi di paesaggi.

Nel fine settimana di Cattolica, gli spazi del Palazzo del Turismo, a partire da venerdì 9 giugno e fino al 10 settembre, ospiteranno a mostra fotografica diffusa a tema balneare "Tipi da spiaggia": una successione di fotografie "scattate" intorno ai primi decenni del Novecento, strutturata in tre distinte sezioni attraverso le quali evidenziare l’evoluzione della spiaggia di Cattolica. L'operta artistica "mette in mostra" la trasformazione di molti villini privati in strutture ricettive capaci di soddisfare una richiesta sempre maggiore di comodità da parte dei bagnanti; questa esigenza, tuttavia, si intreccia sempre più con la mondanità della villeggiatura offrendo così un potente slancio alla pratica balneare. Dalle virtù benefiche dell’acqua e dell’aria, come principali stimoli per scegliere il mare come destinazione, a poco a poco nasce il desiderio di vivere la spiaggia semplicemente come delizioso luogo per passare il tempo, passeggiare, svolgere attività sportive, godere di momenti di refrigerio, rilassamento, svago e divertimento. Queste scene di vita balneare incontrano i tipi da spiaggia in una carrellata di personaggi in posa, bramosi di fermare il tempo al mare e immortalare i ricordi felici.

A Riccione, a partire da venerdì 25 agosto gli spazi di Villa Franceschi ospiteranno la mostra itinerante Una vita contro la mafia, un'esposizione attraverso la quale per 57 "simbolici" giorni, i 26 totem e 104 manifesti di cui è composta, racconteranno di coloro che lottarono duramente contro le mafie tra magistrati, poliziotti, giornalisti, imprenditorie cittadini.