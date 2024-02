Castagnole: ricetta del goloso dolce di Carnevale

Castagnole al forno: una variante light

Se vuoi provare una versione più leggera delle classiche frittelle, puoi cuocere le castagnole al forno. Anche se più asciutte di quelle fritte, se ben preparate anche le castagnole al forno risulteranno morbide e buonissime.



Agli ingredienti già citati aggiungi della buccia d’arancia grattugiata, per regalare profumo all’impasto, e altri 90/100 gr di zucchero semolato. Segui il procedimento passo passo e, una volta realizzate le palline, disponile su una teglia rivestita di carta da forno. Cuocile in forno a 180° per circa 12/15 minuti, sforna e spolverale subito con abbondante zucchero a velo.