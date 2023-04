Ora ci sono anche i ladri di bandiere, rubati dalle rotonde i tricolori per la festa del 25 Aprile

A San Clemente, poco più di 5 mila abitanti, ci sono i ladri di bandiere. Singolare episodio nel giorno del 25 Aprile: i tricolori che erano stati posti dall'amministrazione nelle rotonde del paese sono spariti. Che si sia trattato di un atto vandalico, una bravata o di un vero e proprio furto resta da capire. Sta di fatto che gli allestimenti per l’avversario della Liberazione d’Italia sono stati portati via. A denunciare il caso la sindaca Mirna Cecchini, che ha esternato la sua delusione attraverso i social. “A te che ti sei appropriato illegittimamente di alcune bandiere che noi dell'amministrazione comunale avevamo fatto mettere nelle nostre rotonde per festeggiare il 25 aprile dico che sei un povero individuo".

La sindaca poi prosegue, a seguito del furto: “Le bandiere sono state comunque subito riposizionate perché dovranno sventolare e ricordare a tutti che viviamo in un Paese libero grazie a chi per questa libertà ha combattuto e lo ha fatto anche per te, povero individuo con una statura morale alta un centimetro e non di più”.