Laura Pausini annuncia una tappa del suo tour a Rimini

A trent’anni dal successo a Sanremo con “La solitudine” parte il tour di Laura Pausini che, dal doppio appuntamento di Solarolo che segnerà la da data zero, approderà anche a Rimini l'8 dicembre all'Rds Stadium. Per la cantante romagnola, che proprio il 22 marzo ha celebrato il suo matrimonio, il debutto sarà in piazza San Marco a Venezia per tre date consecutive dal 30 giugno, a cinque anni dall’ultimo album di inediti “Fatti sentire” e a cinque anni di distanza dal suo ultimo concerto live (Eboli, 4 novembre 2018). Il 10 marzo è uscito in tutto il mondo “Un buon inizio”, nuovo singolo anticipato ai fan che hanno preso parte alle tre speciali performance in 30 ore tra New York, Madrid e Milano. Il brano è stato scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Un anno fa usciva su Prime Video il film-documentario sulla carriera di Pausini con diverse scene girate in Romagna.