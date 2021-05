Lotta al covid, i medici di base vaccineranno gli educatori dei centri estivi

Gli educatori dei centri estivi in Emilia-Romagna potranno essere vaccinati dal proprio medico di base, come il personale della scuola. Lo ha confermato l'assessore alla Sanità Raffaele Donini, intervenendo mercoledì mattina in Assemblea legislativa. Il 14 maggio scorso, ha spiegato Donini, "è stata emanata una nota da parte dell'assessorato per aprire le vaccinazioni in via prioritaria per gli educatori dei centri estivi, equiparandoli agli operatori scolastici".

"Possono essere vaccinati dai medici di base con le stesse modalità di accesso per il personale scolastico o accedere al portale online di autocandidatura. Per noi è strategico", ha chiosato Donini. (fonte Dire)