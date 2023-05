Occupazione abusiva delle ex colonie, in una stanza scoperti due uomini con una ragazza minorenne

Non si ferma l’attività di presidio del territorio - a garanzia della sicurezza e del decoro urbano - da parte della Polizia locale di Rimini, ancora in azione giovedì pomeriggio (11 maggio), con le unità cinofile in alcuni edifici abbandonati delle ex colonie e nei parchi pubblici. In particolare, nel turno pomeridiano, gli agenti in borghese del Nucleo di Sicurezza Urbana, coadiuvati dalle 2 unità cinofile ‘Pablo’ e ‘Bruce’, hanno eseguito un controllo nei parchi “Sandro Pertini” e “XXV Aprile” e nelle colonie Bolognese e ex Enel.

In quest’ultimo edificio in particolare sono stati trovati due uomini di origini straniera che si erano introdotti abusivamente e occupavano una stanza interna. Con loro c’era anche una ragazza minorenne, anch’essa di origini straniere, non residente a Rimini. I due uomini sono stati foto segnalati e denunciati per la violazione dell’articolo 633, per occupazione abusiva di terreni ed edifici. Avvisati e fatti intervenire sul posto anche i genitori della ragazza minorenne, per la quale sono stati avvisati anche i servizi sociali. Successivamente al controllo gli agenti si sono attivati per informare i responsabili delle strutture al fine di ripristinare lo stato dei luoghi con le chiusure previste alle porte e alle finestre forzate.

