Omicidio-suicidio in centro storico, a trovare i cadaveri dei genitori il figlio 16enne

Sono marito e moglie, lui 50enne italiano e lei 48enne moldava, le vittime dell'omicidio-suicidio scoperto nel pomeriggio di lunedì nel cuore del centro storico di Rimini. A dare l'allarme, intorno alle 17, il figlio della coppia che era assente da casa dopo aver trascorso alcuni giorni con la fidanzata. Il ragazzino, un 16enne, arrivato nella palazzina al civico 74 di via Gambalunga ha trovato la porta dell'appartamento sbarrata e ha chiesto aiuto ai vicini che cono riusciti a forzare il portone e ad entrare nell'appartamento al terzo piano. Davanti ai loro occhi si è palesata una scena agghiacciante: marito e moglie, nella camera da letto, in un lago di sangue e a terra una pistola. E' stato chiesto l'intervento del 118 e della polizia di Stato e, sul posto, si sono precipitate due ambulanze e l'auto medicalizzata oltre al personale della Squadra mobile guidato dal vice-questore Davide Virgili e gli esperti della Scientifica.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle vittime con gli inquirenti che hanno raccolto le prime testimonianze dei vicini di casa e del figlio della coppia comprensibilmente sconvolto. In via Gambalunga, oltre al medico legale per una prima ricognizione dei cadaveri, è intervenuto anche il magistrato di turno Annadomenica Gallucci che coordina le indagini. Dalle prime indiscrezioni apparirebbe chiaro che si tratti di un omicidio-suicidio anche se, al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo su chi dei due abbia sparato per poi rivolgere contro di sè l'arma. Nella camera da letto è stata ritrovata una pistola, regolarmente denunciata dal 50enne per uso sportivo.

Sui corpi è stata disposta l'autopsia per ricostruire la dinamica e, un altro interrogativo a cui dovrà dare risposta l'esame autoptico, stabile quando marito e moglie siano deceduti. Una prima ricostruzione farebbe risalire l'omicidio-suicidio a due o tre giorni prima che venisse scoperto. Prima, quindi, del fine settimana che ha visto il figlio della coppia rimanere fuori casa. La notizia ha messo in subbuglio l'intero quartiere e tutti i condomini che conoscevano bene la coppia e che, in questi giorni, non avrebbero sentito rumori di spari o litigate. Oltre al 16enne, la 48enne aveva un altro figlio più grande che attualmente si troverebbe nel Paese natale della donna.

