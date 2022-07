Le vittime ancora da identificare, il Questore Lavezzaro: "Lavoriamo su quel pochissimo che abbiamo"

Nessun documento e i corpi irriconoscibili dopo il tremendo impatto col treno che viaggiava ai 200 chilometri all'ora. E' al momento impossibile identificare le due ragazzine che, alle 7 di domenica, hanno perso la vita travolte dal convoglio mentre attraversavano i binari della stazione ferroviaria di Riccione. "Stiamo lavorando sui pochissimi elementi che abbiamo"- ha commentato Rosanna Lavezzaro, Questore di Rimini che si è recata anche lei sul luogo della tragedia. "Si tratta per lo più di qualche oggetto personale che, speriamo, possa darci qualche elemento utile per risalire ai nomi delle vittime. Sono momenti molto tragici e mi metto nei panni di quei famigliari che stanno aspettando i loro figli". Al momento anche la dinamica dell'investimento è al vaglio degli investigatori che, oltre ad aver visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso, hanno ascoltato il racconto di due testimoni che hanno assistito all'investimento.

Secondo quanto emerso le due ragazzine, che potrebbero anche essere minorenni, sono entrate nello scalo riccionese sul lato di Rimini all'altezza della fermata del Metromare. I testimoni hanno raccontato di averle viste malferme sulle gambe per poi finire sui binari, forse cercando di atraversare la linea in direzione mare, mentre stava arrivando sul binario 1 il treno alta velocità che procedeva in direzione di Milano. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo alle due giovani nonostante il tentativo disperato di frenata fatto dal macchinista.