Hanno segnato un'epoca con le hit degli Anni 80: Ivana Spagna, Ryan Paris e Righeira tutti a Riccione

E’ stato il decennio delle televisioni commerciali, dei paninari e dei rampanti, della politica spettacolo, dei walkman e del divertimentificio che qui in Riviera ha conosciuto il momento di massimo splendore. Un tuffo nei leggendari anni Ottanta per quattro giorni, dall’11 al 14 maggio, con la rassegna Takes Over 2023. Una full immersion da vivere insieme i protagonisti delle hit parade che hanno segnato un’epoca indimenticabile: Ivana Spagna, Tracy Spencer, Natasha King, Tom Hooker e Ryan Paris che qui a Riccione festeggerà i quarant'anni della sua Dolce vita e tanti altri grandi nomi della musica dance. Insieme saliranno sul palco di piazzale Ceccarini sabato 13 a partire dalle 21 per il Concerto per la pace, l’evento clou della rassegna firmata da Ennio Tricomi di Cruisin e promossa dal Comune di Riccione. “Takes Over” sente il compito di aumentare la consapevolezza sui costi della guerra in vite umane e non solo, promuovere la pace, sensibilizzare le persone e i governi contro la guerra e richiede sforzi e impegno da parte di individui, società civile, governi e organizzazioni internazionali. Il concerto vede la partecipazione della Croce Rossa - Comitato di Riccione impegnata nella raccolta fondi per finanziare importanti progetti a favore delle popolazioni provenienti dai territori di guerra.

Quattro giorni - i primissimi eventi del giovedì si svolgeranno nei locali pubblici - in cui scatenarsi in Riviera tra deejay contest, serate con artisti come Johnson Righeira (giovedì sera al Frontemare), la fiera del vinile e un remix letterario con Claudio Cecchetto, Roberto Turatti e Claudio Casalini. Tutti eventi ad accesso gratuito, compreso il Concerto per la pace.

Il contest “Best dj Takes over 2023”

A Riccione Takes Over entra nel vivo dal venerdì con il contest “Best dj Takes Over 2023” al Samsara Beach di Riccione. A partire dalle ore 16.00 i partecipanti alla competizione si contenderanno il titolo sfidandosi sulla disco-console in una esibizione live di fronte al pubblico e a una giuria formata da artisti, musicisti, giornalisti, scrittori, produttori discografici, dee-jays e collezionisti, tutti appassionati e soprattutto esperti conoscitori del genere musicale. La sfida si svolgerà tra deejay che aspirano a fare della loro passione un lavoro retribuito. Si potrà portare in gara solo un genere musicale: la “Italo Disco”. Dalle 21,30 in Piazzale Ceccarini si balla con la afro-funky del deejay Spranga. Alle 22,30 si terrà una sorta di esperimento esclusivo, il Dj Story: nelle tre sale del Palazzo del Turismo saranno celebrati i trent'anni della Disco dance nel mondo. In ogni sala si esibiranno tre dj col repertorio funky, soul, afro e house.

Il libro e il docu-film “I ragazzi del Columbus”

Sempre venerdì e sempre al Palazzo del Turismo Takes Over presenterà il libro e il docu-film dal titolo “I ragazzi del Columbus” di Riccione. Alle 14.30 (in replica alle ore 20.30) la proiezione del docu-film di Paolo Galassi alla presenza anche del produttore Fabrizio Zanni, a seguire è prevista anche la presentazione del libro di Andrea Castagnini. Viene raccontata la vera storia di un’epoca irripetibile, dei locali, dei deejay e della generazione che ha dato vita alla rivoluzione socioculturale che, partita in Italia tra il 1974 e il 1985, si è poi diffusa in tutta Europa. Tantissimi ragazzi in quell'epoca frequentavano il Columbus, il parcheggio nel cuore di Riccione, ora piazzale Roma. Si era formata una vera e propria tribù, con valori di amicizia, condivisione, fratellanza, e con la passione per la musica afro/funky, allora attraverso le cassette, che dal piazzale si è poi diffusa grazie ai dj e ai locali praticamente ovunque.

La mostra mercato del disco: “Passione vinile”

Sabato e domenica, dalle ore 10 alle 19, in piazzale Ceccarini si svolge Passione vinile, la fiera del disco e mostra mercato per collezionisti dedicata al mito degli anni ’80, apprezzati dal pubblico come il periodo più creativo della musica contemporanea. La manifestazione, proposta dal Consorzio d’Area Viale Ceccarini, nasce come raduno di appassionati e addetti ai lavori per immortalare un decennio che ha visto brillare la creatività di musicisti, team artistici, miti sorridenti e produttori nazionali.

Storytelling ‘80 remix letterario

Nell’ambito di Passione vinile, il Palazzo del Turismo ospiterà, sabato 13 maggio (ore 15) Storytelling ‘80 remix letterario, il racconto delle origini e del successo internazionale della Italo disco, un sottogenere della Disco music che durò fino alla fine degli anni Ottanta e che diede vita anche ad altri generi musicali. Allo Storytelling partecipano alcuni grandi protagonisti della Italo disco che hanno vissuto i ritmi musicali di quell’epoca, per raccontare la loro esperienza, i condizionamenti, i cambiamenti generazionali, l’origine di nuovi movimenti subalterni alle correnti tradizionali: Roberto Turatti, Claudio Casalini, Claudio Cecchetto, Johnny Parker, Ennio Tricomi.

Informazioni: Iat telefono 0541 426050. Il programma completo takesover.it

In caso di maltempo le sedi delle iniziative potranno subire variazioni, per tutti gli aggiornamenti consultare il sito www.takesover.it.

