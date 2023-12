Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia, Jimmy Sax e party in ogni piazza: un Capodanno lungo quattro giorni

Fiorella Mannoia e Jimmy Sax a Riccione. Biagio Antonacci e Kelly Joyce a Rimini. Bradipop e Velvet per scatenarsi a Santarcangelo. E ancora: incendio al Castello, video mapping, mostre e il Riminese capitale per quattro giorni della musica elettronica. Sarà un fine settimana di Capodanno ricchissimo di eventi quello che si appresta a ospitare Rimini e tutto il territorio provinciale. Clou degli eventi dal 29 dicembre, per quello che sarà il Capodanno più lungo del mondo lungo un intero fine settimana.

Concertone con Biagio Antonacci

Il 31 dicembre un Capodanno ricco di musica e suggestioni visive che prenderà il via in piazzale Fellini a Rimini alle ore 22 con il concerto live ‘Tutti a Rimini’ di Biagio Antonacci che - dal grande palco allestito fra il mare d’inverno e la rotonda appena intitolata a Lucio Battisti - ripercorrerà i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera e che sono diventati vere a proprie pietre miliari della canzone italiana. Immancabile, allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare che vedrà il cielo di Rimini ‘accendersi’ di suggestivi ricami multicolore.

Eventi diffusi in centro storico

Il 31 dicembre sempre a Rimini 7 feste in altrettante piazze e spazi che si uniscono per abbracciare il cuore di piazza Malatesta dove andrà in scena, fra cascate di fuochi e colori, lo straordinario spettacolo dell’incendio al Castello. Lo spettacolo verrà realizzato con coreografie suggestive ed effetti particolari e nuovi sul piazzale fronte Rocca, sulla Rocca e sui vari torrioni e verrà proposto in due repliche (alle 00.30 e alle 2.00).

In Piazza Cavour sarà protagonista il repertorio pop-jazz e swing di Kelly Joyce con il suo stile ispirato al cabaret francese degli anni ’30 capace di creare un’atmosfera di charleston unica, preceduto dai giovani talenti della Music Academy.

Immancabile l’appuntamento con i conduttori di Radio RDS 100% Grandi Successi Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini seguiti dalla Paradiso Reunion direttamente dalle dancefloor di tutta Italia con i dj del club storico riminese come Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino e ancora il violinista noto per le performance nei migliori club del Paese Mark Lanzetta, il percussionista Davide Ruberto che si esibisce con i suoi strumenti elettronici nei migliori club italiani ed europei.

In piazza Malatesta il palco allestito nella panchina circolare ospita la vibrante sfida rock fra i migliori dj del Velvet Club&Factory e del Satellite Rock Club spaziando dagli anni ’70 ad oggi fra influenze elettroniche, psichedeliche e sonorità italiane alternative. Ma il divertimento inizia già nel tardo pomeriggio con il Veglione 0-12: un’occasione per i più piccoli e le famiglie per festeggiare con animazioni, mangiafuoco e giocolieri.

SPECIALE PRESEPI - Alla scoperta dei presepi di Rimini, ecco la mappa

Videomapping al teatro Galli

Altro appuntamento di grande richiamo di questi giorni di festa è il videomapping al teatro Galli. La spettacolare coreografia di luci, immagini e suoni, che trasforma il soffitto, la galleria e ogni ordine di palco del Teatro Galli in una tela di emozioni, ha attirato sin dal giorno della sua inaugurazione un vasto pubblico desideroso di vivere un'esperienza unica nel suo genere. L’installazione artistica multimediale immersiva è a cura del direttore artistico Tiziano Corbelli e degli artisti visivi Andrea Bernabini e Sara Caliumi, sound designer Davide Lavia. Tutti coloro che non hanno ancora avuto l'opportunità di assistere a "Renovatio Mundi" possono farlo fino al 31 dicembre. Orari: 27-28-29 dicembre dalle 23 all’1; 31 dicembre dalle 10 fino alle 3 del mattino; durata: 10 minuti. Ingresso: gratuito a gruppi ogni 20 minuti (senza prenotazione).

Quattro giorni di musica elettronica

Il Galactica si appresta a essere un grande richiamo per gli appassionati della musica elettronica nazionale e internazionale, con nomi di punta come il collettivo tedesco Kraftwerk, 999999999, I Hate Models, Idriss D, Indira Paganotto, Raganzini, Trani, Oguz, Paolo Ferrara, Patrick Mason. Il festival proseguirà per quattro serate consecutive, in altrettante location, per un totale di 96 ore da ballare. Sul palco sono attesi oltre 26 dj di fama internazionale e l’appuntamento è destinato a ospitare migliaia di giovani. Il Capodanno parte già dal 29 dicembre. Dal Rockisland all’Altro mondo per terminare al Cocoricò. Momento clou il 31 dicembre quando il Festival arriverà alla Fiera di Rimini portando in scena un panorama di artisti di respiro internazionale.

Fiorella Mannoia incontra Danilo Rea

Venerdì 29 dicembre il Concerto degli Auguri saluta l’arrivo del nuovo anno e porta sul palco del Palazzo dei Congressi una delle voci storiche della canzone italiana, Fiorella Mannoia in un incontro in musica con Danilo Rea, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo. L’incontro tra i due artisti è un sodalizio, un dialogo intenso nella sua essenzialità, uno spettacolo live emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella Mannoia si incontrano in una perfetta alchimia sonora con la melodia dei brani e dell’improvvisazione jazz di Danilo Rea. L’incontro dei due artisti ha dato vita a “Luce”, disco annunciato da Mannoia alcuni giorni fa sulle pagine del suo profilo Instagram.

Capodanno a Riccione

Domenica 31 dicembre dalle ore 22 Riccione si avvolge di suoni, colori, giochi di luci e proiezioni e piazzale Ceccarini si trasformerà in uno speciale dance floor affidato ai dj e agli artisti che hanno contribuito a creare le emozioni, le suggestioni e i ricordi di Riccione. I dj storici che hanno suonato sulle più rinomate consolle della città, dal Dancing Savioli all’Ethos Mama Club, come Massimo Lippoli, Ricky Montanari e Roger, trasformeranno piazzale Ceccarini nel luogo magico di una festa collettiva sotto le stelle. A far capolino sul piazzale, incastonata sul palco, ci sarà la luna luminosa de “La settimana delle Sette Lune” che risplende sulle città della Romagna per le festività natalizie - secondo il format di Visit Romagna - e richiama alla memoria di Riccione le leggendarie due lune alte nel cielo al Dancing Savioli.

Sabato 30 lo show di Jimmy Sax

A innescare la festa di San Silvestro, sabato 30 dicembre alle ore 18 salirà sul palco di piazzale Ceccarini Jimmy Sax, il saxofonista francese più famoso del mondo, apprezzato per la sua tecnica impeccabile, la sua grande passione per la musica e la capacità di saper emozionare qualsiasi tipo di pubblico con il suo raffinato sound. Jimmy Sax ha scalato la scena musicale internazionale, affermandosi prima sul web e poi nei club e nelle location più conosciute, fino a diventare uno dei più imitati e riprodotti del momento. L’artista, che torna a Riccione dopo il concerto della scorsa estate, farà echeggiare la musica nel cuore della città per accompagnarla nel vivo della festa di Capodanno.

Il 2024 si apre con la Tosca

A inaugurare il nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Galli sarà ‘Tosca’, opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, tratto dal dramma La Tosca di Victorien Sardou. Il dramma, ambientato a Roma nel giugno del 1800, contiene alcune delle arie liriche più famose di Puccini. Ad esibirsi il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli e un cast di altissimo livello accompagnati dall’Orchestra Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta dal M° concertatore Massimo Taddia. Maestro del coro Marcello Mancini. Regia di Riccardo Canessa. Orario: 1° gennaio ore 17.30 – 2 e 4 gennaio ore 20.30.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”. Per la prima volta in Italia, inoltre, è esposta al Palazzo del Fulgor la mostra dedicata al “Fellini intimo: disegni e parole” che espone quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993 e provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, la nipote del maestro che è stata la sua assistente alla regia dal 1980 al 1993 negli ultimi suoi quattro film (E la nave va, Ginger e Fred, Intervista e La voce della luna).

A Riccione, a partire da sabato 28 ottobre e fino al 14 gennaio gli spazi di Villa Franceschi ospiteranno Turbolenta, una mostra attraverso la quale indagare il rapporto esistente tra società e alimentazione. Un percorso sensoriale ed interattivo tramite il quale andare alla scoperta dei molteplici significati culturali e simbolici che il cibo assume nel nostro contesto sociale, attraverso un linguaggio ibrido che parte dal mosaico ed incontra installazioni, sculture e nuovi media. Il percorso espositivo all'interno del quale i partecipanti potranno immergersi sarà volto alla comprensione dei molteplici significati culturali e simbolici che il cibo assume nel nostro contesto sociale tra una ricerca di cibo “sano”, ecologicamente prodotto e perciò “antico” e intriso di memoria ed il cibo all'interno della propria realtà odierna: confezionato e standardizzato dai macchinari industriali. Un percorso interattivo, accompagnato da sonorizzazioni e video, che permette al visitatore di ampliare la modalità di fruizione dell’opera d’arte, dalla semplice osservazione alla ricreazione.