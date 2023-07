Il docu-film dedicato al Cocoricò sbarca in Romagna, prima proiezione a Santarcangelo Mare

Il documentario di Francesco Tavella sulla Generazione X e il tempio della musica techno arriva a Santarcangelo di Romagna con una proiezione speciale nella suggestiva cornice di Santarcangelo Mare. Cocoricò Tapes, il film di Francesco Tavella prodotto da La Furia Film (Cesena) e Sunset Produzioni (Forlì), e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, è stato presentato in anteprima alla 59esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema (Pesaro Film Festival), evento di riferimento per il mondo del cinema e per le opere prime.

L’evento si accenderà mercoledì, 12 luglio, ore 21.30, con ingresso libero e gratuito e sarà possibile godere della visione del Doc con una particolare cena a bordo piscina curata dallo staff di Santarcangelo Mare già dalle ore 19,30. La proiezione vede l’importante collaborazione con Santarcangelo Festival, la Direzione artistica Seven Ars di Tiziano Corbelli e fra i partner il gruppo Sintonica.

Cocoricò Tapes nasce dal ritrovamento casuale di Vhs contenenti immagini inedite e amatoriali degli anni ‘90, racconta il tempio della musica techno, il suo valore culturale, sociale, politico, e la generazione che l’ha vissuto. Attraverso la combinazione di un vasto repertorio di materiali d’archivio inediti con interviste ad alcuni volti protagonisti di quel periodo, Cocoricò Tapes ci riporta dentro la Piramide, mettendo in luce la sua natura di luogo di espressione artistica, politica e sociale in grado di riunire persone da ogni angolo di Paese. Un contenitore di desideri, speranze e sogni di un’intera generazione.

Ma come ha fatto il Cocoricò a diventare una delle discoteche più famose d’Europa, tanto da essere invitata a rappresentare l’Italia alla Love Parade del 1996? È il 1993 quando Loris Riccardi diventa Art Director del Cocoricò. La sua direzione trasforma la discoteca da classica sala da ballo a luogo di provocazione e riflessione dove celebrare la diversità come valore aggiunto. È infatti il contesto storico culturale, presente nel film, a ispirare le scelte artistiche e a trasformare la Piramide del Cocoricò in un simbolo.

Non un documentario tradizionale ma un viaggio nel flusso di sensazioni ed emozioni figlie di quegli anni, rievocato dalle testimonianze dei protagonisti del tempo in interviste inedite. Infatti, a condurci in questo viaggio saranno le parole di oggi o di allora di Loris Riccardi, storico Art Director della discoteca, del direttore Renzo Palmieri, dei Pr Silvia Minguzzi e Giuseppe Moratti, di Nicoletta Magalotti aka NicoNote, madrina della sala morphine, e del Principe Maurice, il performer per eccellenza.



Tiziano Corbelli il direttore artistico di Seven Ars così commenta: "Siamo felici di aver instaurato un dialogo con la regia, con la produzione del film e portarlo a Santarcangelo Mare credo sia una bella opportunità per la città e per chi ha vissuto quegli anni così ben rappresentati. L'iniziativa nasce perché i giorni del Festival sono i più pertinenti data la contemporaneità e stile, del film e per la location accogliente che offre un clima estivo perfetto. Nell'introduzione al film presenteremo Cocoricò Tapes facendo subito una connotazione storica del momento dove: dalla caduta del muro di Berlino e ad altri avvenimenti importanti segnarono l’avvio di una rivoluzione creativa e di nuovi modi di interpretare i sabati sera della riviera romagnola, i quali sono diventati esempio per altre "disco" internazionali".