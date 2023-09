Nel fine settimana un tripudio di sapori con Fiera del tartufo, Sagra della polenta e la Fiera di San Michele

Con l’arrivo dell’autunno i colori si mescolano con il richiamo dettato da sagre, fiere e festival. Il tutto accompagnato da temperature ancora molto gradevoli, nonostante con il fine settimana alle porte si entri ufficialmente nel mese di ottobre. Protagonista con il suo tripudio di sapori e colori sarà soprattutto l’entroterra Riminese, ma non mancheranno occasioni di ritrovo anche lungo la Riviera.

Parte la Fiera del tartufo

E’ uno degli eventi di maggiore richiamo per gli amanti della buona tavola. La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, edizione numero 39, si aprirà ufficialmente domenica 1 ottobre con l’inaugurazione alle ore 11.30, in piazza Garibaldi. Il borgo dell’alta Valmarecchia per tutte e cinque le domeniche del mese di ottobre (1, 8, 15, 22 e 29) propone la valorizzazione di prodotti tipici. Il programma della prima domenica di Fiera, 1 ottobre, è ampio e diversificato. Oltre 150 gli stand – in arrivo da molte regioni d’Italia – presenti, sempre più curati e capaci di regalare emozioni di vario genere. E ancora gli “Artigiani al lavoro”, la “Piazzetta dei prodotti biologici naturali e delle erbe”, “Wine 2023 cultura e piacere del vino”. La “Wanna Gonna Show” garantirà uno spettacolo itinerante di musica, suoni e colori per tutta la giornata.

Sagra della polenta

Ultima domenica a Perticara per la 35esima edizione della “Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco”. Non mancherà la polenta condita con il ragù di salsiccia, di cinghiale o con i funghi; ad arricchire l'offerta gastronomica, anche piadine, patatine fritte, trippa, cotiche con i fagioli, stufato di cinghiale e tante altre specialità della tradizione locale, "innaffiate" con il robusto Sangiovese D.O.C. La scorsa edizione ha visto consumare oltre 8 quintali di farina di polenta suddivisa in 7.000 porzioni. Durante le giornate di manifestazione, non mancheranno le bancarelle con prodotti del sottobosco (melograne, giuggiole, funghi etc.), e il mercatino dell’artigianato, animazioni e l’area giochi con spettacoli e laboratori per i bambini.

Fiera di San Michele

Dal miele al Sangiovese, dal pallone a bracciale al trekking in Valmarecchia: l’edizione 2023 della Fiera di San Michele si conferma ricca di iniziative che rendono omaggio e testimonianza delle tradizioni e della storia di Santarcangelo e portano al tempo stesso alla ri-scoperta del territorio. Tra gli eventi più attesi, anche l’appuntamento a tavola con la cipolla dell’acqua, prodotto tipico santarcangiolese e marchio De.Co. dal 2022, che dal 29 settembre all’8 ottobre sarà protagonista nei piatti dei ristoranti cittadini. Martedì 3 ottobre, lo chef Mussoni dell’Osteria La Sangiovesa proporrà un intero menù a base della cipolla bionda di Santarcangelo. Sempre nella giornata di domenica 1° ottobre si svolgeranno tour guidati speciali a grotte pubbliche e private.

Mercatini

Arriva il mese di ottobre e Montefiore Conca si trasforma nella capitale di tutti i golosi. Si comincia domenica 1° ottobre con la 23esima edizione di MangiarSano. Un percorso del gusto attraverso le eccellenze del territorio montefiorese e delle Terre del Conca: dalle carni, agli ortaggi passando per il miele, l’olio, il pane a lievitazione naturale e i pecorini di Montefiore. Lungo le mura fortificate saranno presenti mercatini agro-alimentari, del food e degli hobbisti a cura dell’Ass. Sottovento.

A Rimini con l’arrivo dell’autunno, in piazza Tre Martiri tornano i mercatini autunnali nelle prime due domeniche di ottobre, mentre in piazza Cavour dal 28 settembre al 1° ottobre arriva il mercatino regionale francese con “Rimini assaggi di Francia” e tanti prodotti enogastronomici e dell’artigianato.

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre torna il Festival Armonie alla Rocca Malatestiana di Verucchio, due giorni di eventi gratuiti dedicati al benessere insieme a esperti olistici, chef vegani, insegnanti professionisti di yoga, pilates, musicisti, artisti e molto altro.

Musica

La Fiera del Disco e del Fumetto, giunta alla settima edizione, propone l'esposizione di vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ, giradischi, vintage hi fi, magliette, accessori, fumetti usati e da collezione, con tantissimi espositori provenienti da tutta Italia. Ogni visitatore può portare inoltre i propri vinili, compact disc, fumetti, giochi e dvd, da scambiare, vendere o semplicemente da far valutare dagli espositori stessi. Un'occasione per scambiare, vendere e acquistare. Durante la manifestazione è previsto anche un DJ set e altro ancora. Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso gratuito.

A Bellaria Igea Marina torna la rassegna dedicata alla mitica Raffaella Carrà con il Rumore Bim Festival. Il Contest è aperto a tutti a partire dai 5 anni di età e si presenta come un’esperienza che permette ai partecipanti di potersi misurare offrendo concrete opportunità per accedere alle grandi realtà dello spettacolo, della televisione e della cultura con le quali Rumore Bim Festival ha accordi consolidati. Dopo le prefinali di mercoledì 27, le fasi finali si disputeranno presso il Palacongressi di via Uso 1, dal 28 settembre fino alla serata conclusiva di domenica 1 ottobre che decreterà i vincitori per ogni categoria oltre al vincitore assoluto della seconda edizione del Contest.

La musica è protagonista nel fine settimana di Rimini. A tal proposito, prosegue l'appuntamento con la 74° edizione della Sagra Musicale Malatestiana, durante la quale sul palcoscenico del Teatro Galli si susseguiranno storici della musica e autorevoli divulgatori.

Sport

Sabato 30 settembre torna la Festa dello Sport, l’occasione per conoscere e testare l’offerta delle associazioni sportive di Misano Adriatico. Dalle 14,30 alle 18,30, nel centro sportivo Rossini, le società saranno a disposizione di bambini e adulti per prove pratiche, dimostrazioni e per fornire informazioni sui propri corsi.

Mostre

Quattordici lavori che raccontano il viaggio. Non uno qualsiasi. Ma il viaggio del ritorno a casa, del rientro in patria. Sono le opere di Graziano Spinosi, l’artista bolognese che vive a Santarcangelo di Romagna, e “Nostos”, che in greco significa “ritorno”, è il titolo della sua personale alla Galleria Comunale Santa Croce. La mostra, a cura di Milena Becci e organizzata dai Servizi sociali del Comune di Cattolica, inaugura il 30 settembre alle 18 e resterà aperta fino al 3 dicembre.

Fino al 15 ottobre a Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor, c’è DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale. Una mostra che trascende i limiti convenzionali, per immergersi in un universo in cui forme e colori prendono vita attraverso la sinergia straordinaria tra uomo e intelligenza artificiale, esplorando un dominio dove l'arte e la tecnologia danzano in un abbraccio senza precedenti. "DesAIgn" non è solo una mostra, ma un'esperienza sensoriale, unica, realizzata da Poliarte in collaborazione con Mirco Tangherlini, graphic designer e illustratore, artista, le cui opere rimarranno esposte al Museo Fellini, Palazzo del Fulgor, per un mese. Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Chiuso lunedì non festivi.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

Gli spazi del Museo della Città "Luigi Tonini" a partire da martedì 19 settembre e fino a martedì 10 ottobre, ospiteranno "Io Non Tremo!". Una mostra interamente incentrata attorno alle vicende e alla prevenzione del rischio sismico, con pannelli informativi, immagini e didascalie che riportano notizie scientifiche ed eventi storici accaduti nella nostra città, con l'intento di sensibilizzare e creare consapevolezza agli studenti del territorio sul fenomeno dei terremoti e del rischio sismico presente anche nella nostra città, con un taglio storico e culturale.

A Riccione, a partire da venerdì 25 agosto gli spazi di Villa Franceschi ospiteranno la mostra itinerante Una vita contro la mafia, un'esposizione attraverso la quale per 57 "simbolici" giorni, i 26 totem e 104 manifesti di cui è composta, racconteranno di coloro che lottarono duramente contro le mafie tra magistrati, poliziotti, giornalisti, imprenditorie cittadini.