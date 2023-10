Cibo e motori nel fine settimana: Sagra della Castagna e tartufi. Ma anche Malle Mutòr e Porsche Festival

Tartufi e castagne. Sagre, ma anche mostre e cinema. Il mese di ottobre continua a essere ricco di appuntamenti, soprattutto per i buongustai, a Rimini e in particolare nei comuni dell’entroterra riminese.

Tempo di castagne

Tutte le domeniche di ottobre Montefiore Conca, borgo medievale della Valconca, ospita la” Sagra della Castagna”. Giunta alla sua 59esima edizione, la sagra è l’occasione giusta per gustare questo prodotto tipico locale e visitare il borgo con la sua splendida rocca malatestiana. Tutte le domeniche di ottobre mercatini e stand gastronomici animeranno le vie del paese e ovviamente non mancheranno le castagne preparate e servite dai volontari della Pro loco. Spettacoli, punti ristoro, mercatino di prodotti enogastronomici, castagne, giochi in piazza e musica folcloristica con orchestra. Caldarroste, bollite e innaffiate da ottimo Sangiovese con il contorno del variopinto paesaggio autunnale.

Per festeggiare la stagione più colorata, la Pro loco di Novafeltria, con il patrocinio del Comune, organizza il 7 e l'8 ottobre la Festa della Vendemmia e dei Frutti d’Autunno, quest’anno alla sua 5° edizione. Ce ne sarà per tutti i gusti, fra stand gastronomici, botteghe artigianali e cantine storiche.

Fiera del tartufo

Prosegue la Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria. Tutti con il naso all’insù. E pronti a farsi prendere per la gola, dunque. Sua Maestà il Tartufo Bianco Pregiato è tornato. Il borgo dell’alta Valmarecchia per tutte e cinque le domeniche del mese di ottobre (1, 8, 15, 22 e 29) propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze, primo fra tutti il tartufo bianco pregiato, pronto a rapire tutti i visitatori con il suo profumo intenso e il suo gusto inimitabile.

La cipolla nel piatto

Domenica 8 ottobre è anche l’ultimo giorno utile per assaggiare la cipolla dell’acqua di Santarcangelo nei piatti proposti da alcuni ristoranti del centro nell’ambito della tradizionale iniziativa collaterale alla fiera di San Michele “La cipolla nel piatto”.

Malle Mutòr

Dal 6 all’8 ottobre 2023, la spiaggia di Rimini ospita “Malle Mutór”, un evento organizzato dai ragazzi di DRAM A.S.D – Dintorni Romagna Adventure Motorcycle, che ti porterà in un viaggio unico alla scoperta dell’entroterra e delle bellezze della Romagna.

Il primo giorno dell’evento, assisterai all’esclusivo passaggio delle moto sulla spiaggia, un momento spettacolare che non potrai perdere! Poi, si partirà alla volta dell’entroterra, passando per la Valmarecchia e le confinanti regioni. Durante i tre giorni dell’evento, ci sarà tanto divertimento e intrattenimento presso il “Bivacco MM”, in partnership con Radio Bruno, dove potrai incontrare nomi illustri del panorama motociclistico e le aziende del settore.

Ma l’evento non è solo per gli appassionati di moto, anche i curiosi e i semplici passanti saranno coinvolti! Potrai ammirare la sfilata delle moto sulla spiaggia e respirare la magica atmosfera dell’evento. Inoltre, sulla spiaggia verrà allestita una pista riservata alle minimoto, un servizio presente nei 3 giorni dell’evento che verrà curato da un’azienda specializzata. I bambini avranno la possibilità di cimentarsi in un’esperienza nuova e insolita, volta anche alla sensibilizzazione di tematiche importanti come la sicurezza in moto.

Cocoricò al cinema

Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella, si prepara a una settimana di proiezioni al Multiplex Le Befane di Rimini (Via Caduti di Nassiriya, 22). Il film prodotto da La Furia Film e Sunset Produzioni e sostenuto dall’Emilia-Romagna Film Commission sarà in programmazione tutti i giorni a partire da giovedì 5 ottobre fino a mercoledì 11 ottobre, alle 20:45 e alle 22:30, sabato e domenica si aggiunge anche una proiezione pomeridiana alle 18:45.

La mostra sui Queen

I Queen come non li avete mai visti, lontano dalle luci dei riflettori, ecco la mostra che svela alcuni lati inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha fatto la storia del rock, raccontata dall’occhio ‘fotografico’ di chi li ha conosciuti per davvero, vivendoci in simbiosi per oltre 10 anni: Peter Hince. Dopo lo straordinario successo di Torino e Gallipoli, arriva a Rimini - prima e unica tappa in Emilia-Romagna e Marche del tour europeo - la mostra evento “Queen Unseen - Peter Hince”. Dal 3 ottobre al 30 novembre, nella suggestiva location del Fellini Museum, racchiusa tra le mura di Castel Sismondo, appassionati e curiosi potranno compiere un viaggio nel mito dei Queen attraverso gli scatti di Peter Hince, storico road crew della band e assistente personale di Freddie Mercury.

Porsche Festival a Misano

Weekend col Porsche Festival a Misano World Circuit. É l’appuntamento che raduna clienti, centri Porsche e appassionati da tutto il mondo per partecipare ad un programma di attività in paddock e di esperienze di guida in pista. In programma anche la penultima tappa della Porsche Carrera Cup. Attese oltre 9.000 presenze e mille auto per celebrare anche il 75° anniversario della Casa di Stoccarda, con il motto ‘Driven by dreams’.

Mostre

Quattordici lavori che raccontano il viaggio. Non uno qualsiasi. Ma il viaggio del ritorno a casa, del rientro in patria. Sono le opere di Graziano Spinosi, l’artista bolognese che vive a Santarcangelo di Romagna, e “Nostos”, che in greco significa “ritorno”, è il titolo della sua personale alla Galleria Comunale Santa Croce. La mostra, a cura di Milena Becci e organizzata dai Servizi sociali del Comune di Cattolica, inaugura il 30 settembre alle 18 e resterà aperta fino al 3 dicembre.

Fino al 15 ottobre a Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor, c’è DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale. Una mostra che trascende i limiti convenzionali, per immergersi in un universo in cui forme e colori prendono vita attraverso la sinergia straordinaria tra uomo e intelligenza artificiale, esplorando un dominio dove l'arte e la tecnologia danzano in un abbraccio senza precedenti. "DesAIgn" non è solo una mostra, ma un'esperienza sensoriale, unica, realizzata da Poliarte in collaborazione con Mirco Tangherlini, graphic designer e illustratore, artista, le cui opere rimarranno esposte al Museo Fellini, Palazzo del Fulgor, per un mese. Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Chiuso lunedì non festivi.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

Gli spazi del Museo della Città "Luigi Tonini" a partire da martedì 19 settembre e fino a martedì 10 ottobre, ospiteranno "Io Non Tremo!". Una mostra interamente incentrata attorno alle vicende e alla prevenzione del rischio sismico, con pannelli informativi, immagini e didascalie che riportano notizie scientifiche ed eventi storici accaduti nella nostra città, con l'intento di sensibilizzare e creare consapevolezza agli studenti del territorio sul fenomeno dei terremoti e del rischio sismico presente anche nella nostra città, con un taglio storico e culturale.

A Riccione, a partire da venerdì 25 agosto gli spazi di Villa Franceschi ospiteranno la mostra itinerante Una vita contro la mafia, un'esposizione attraverso la quale per 57 "simbolici" giorni, i 26 totem e 104 manifesti di cui è composta, racconteranno di coloro che lottarono duramente contro le mafie tra magistrati, poliziotti, giornalisti, imprenditorie cittadini.