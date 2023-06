Auto taglia la strada alla moto, padre e figlio carambolano sull'asfalto

Sono stati portati al "Bufalini" di Cesena padre e figlio, quest'ultimo di 10 anni, coinvolti in un incidente stradale nella prima mattinata di lunedì a Riccione. Il sinistro si è verificato intorno alle 8.30 nella zona industriale, all'incrocio tra le vie Montefeltro e Carpegna, tra la moto di grossa cilindrata su cui viaggiavano i due feriti e una Hyundai guidata da una ragazza. Da una prima ricostruzione pare che la Honda, con a bordo padre e figlio, stesse procedendo lungo via Montefeltro quando all'improvviso la vettura che arrivava in senso opposto ha svoltato a sinistra in via Carpegna. Nell'impatto i due centauri sono volati sull'asfalto riportando diverse lesioni e, sul posto, sono intervenute le ambulanze del 118 e l'auto medicalizzata. Padre e figlio, con quest'ultimo che sarebbe il ferito più grave, una volta stabilizzati sono stati trasportati al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbero in pericolo di vita. Per ricostruire con esattezza la dinamica, all'incrocio è intervenuta la polizia Municipale di Riccione.