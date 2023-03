Tavoli esauriti da tre settimane, social presi d'assalto. Torna l'effetto Bradipop come nel pre-Covid

I tavoli sono sold out da tre settimane. E la pagina dell’evento è presa d’assalto. C’è anche chi, pur di esserci, “tenterà di falsificare i documenti”, ammoniscono dall’organizzazione. Erano serate di tendenza prima del Covid, lo stanno diventando ancor più ora. Adesso che si può tornare a fare gruppo, ballare, divertirsi. Senza il distanziamento. Senza le mascherine. A Rimini il Bradipop si può identificare come uno tra i momenti di maggiore tendenza del popolo della notte. Questa settimana oltre alla doppia serata, venerdì e sabato, si consumerà un momento storico: venerdì (24 marzo) ci sarà la speciale notte Over 30 con il “Bradipop anni d’oro” in special edition. Agli ingressi non promettono sconti: entrerà solo chi è nato dal 1993 o precedenti, per questa volta chi non ha 30 anni compiuti non potrà entrare. “Sarà una serata speciale per rivivere quelle emozioni degli anni d’oro – raccontano dall’organizzazione -, ma ci saranno ancora occasioni per tutti, dato che almeno fino a Pasqua proseguiremo con il format e stiamo studiando qualcosa anche per l’estate”.

EVENTI - Bradipop ritorna alla conquista del sabato sera

Già a dicembre, alla serata inaugurale, si era capita la portata dell’attesa. La prima sera d’esordio, fuori dal locale, si era formata una coda talmente lunga che qualcuno aveva deciso di rinunciare all’entrata. Una volta il quartier generale del Bradipop era all’Ecu, immobile oggi finito all’asta. Mentre la nuova location è all’ex Bahamas, a due passi dal Porto, a Marina Centro, in via Cristoforo Colombo. “Stiamo tornando a percepire il clima e il desiderio di fare serata – raccontano gli organizzatori -, questa occasione di venerdì sarà storica, perché non l’abbiamo mai fatta prima. Siamo certi che in molti, che sin dal 2007 hanno frequentato le nostre serate, vorranno esserci”. Si aprirà alle 23 con il concerto tributo italiano di Vasco Rossi, a seguire su tre piste torneranno tutti i dj che hanno fatto la storia del Bradipop Club.

“Torneranno tutti, non solo alla consolle, ma anche al bar, all’ingresso e al guardaroba – raccontano gli organizzatori -, in tanti hanno iniziato la loro carriera con noi, altri erano già affermati professionalmente. Ma sarà un bel ritrovo”. E ci sono gli aneddoti e i ricordi: “L’ingresso, negli anni, è stato vietato a chi non aveva 18 anni e in tanti cercarono di costruire dei documenti falsi pur di esserci. C’è chi goliardicamente ce lo ha scritto anche per questa edizione: non ho 30 anni e ora come faccio?”. Nessun problema. C’è già il bis in programma: sabato (25 marzo) si replica e per la prima volta al Bradipop si potrà ballare anche sotto le stelle, con l’inaugurazione del giardino esterno.