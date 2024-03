Fine settimana dalle molteplici sfumature con le Giornate Fai, la Gran Fondo Riccione, C-Movie Film Festival ma anche appuntamenti a teatro e incontri

La primavera è oramai sopraggiunta in città, nonostante le temperature ancora pungenti ma senz'altro più piacevoli di queste giornate. Le città "si tingono" di molteplici colori, risvegliando così i propri spazi verdi dal torpore caratteristico dei mesi invernali, e risvegliando in noi il desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta.

Il fine settimana della città e dei territori dell'entroterra è più ricco e variegato che mai. Sono tanti gli appuntamenti da non perdere e tra cui scegliere. Non mancano le occasioni d'incontro, le mostre, gli appuntamenti a teatro, le passeggiate tra i luoghi cari a Fellini e quelli più suggestivi che impreziosiscono il territorio. Scopriamo insieme l’offerta per il fine settimana, dal centro città senza tuttavia trascurare i borghi dell’entroterra.

Musica

Nel fine settimana di Morciano di Romagna, nella serata di sabato 23 marzo l'Auditorium della Fiera ospiterà all'interno dei propri spazi "da tutto esaurito" il cantautore, musicista e comico italiano Stefano Belisari (o meglio noto come Elio) che raggiungerà il palcoscenico cittadino per "Ci vuole orecchio": uno spettacolo attraverso il quale celebrare la figura eccentrica del cabarettista, cantautore e sceneggiatore italiano Enzo Jannacci. L'artista milanese, sarà accompagnato in questa “roba minima”, da alcuni musicisti con i quali spazierà all'interno di un vasto e variegato repertorio umano e musicale, arricchito al tempo stesso da scritti e pensieri di compagni di strada (reali o ideali), di “schizzo” Jannacci.

Il palcoscenico del Teatro della Regina di Cattolica è pronto ad essere travolto dalle sonorità dei Solis String Quartet e Sarah Jane Morris che nella serata di venerdì 22 marzo renderanno omaggio del celebre gruppo musicale britannico dei Beatles, attraverso musicalità jazz e blues nelle atmosfere vocali evocate da Sarah Jane Morris, la cui inconfondibile cifra personale esclude ogni possibilità di imitazione passiva, privilegiando al contrario un racconto di straordinaria e coinvolgente originalità.

Appuntamento a teatro

Spazio nel fine settimana all'opportunità di trascorrere del tempo piacevole a teatro. Nella serata di domenica 24 marzo, infatti, il Palazzo del Turismo di Riccione è pronto ad accogliere tra i propri spazi il racconto del prodigioso compositore e pianista polacco Fryderyk Franciszek Chopin che per l'occasione rivivrà tra le note dell'Ensemble Amarcanto; un'opportunità per celebrare l'artista oolaccio ma in maniera eclettica: tra musica, parole e teatro.

Il "borbottare" della caffettiera sopra ai fornelli, l'espandersi per casa dell'aroma di caffè, il fragante e avvolgente profumo di brioches appena sfornate. La colazione è un rituale o meglio una coccola irrinunciabile, a casa, al bar o al lavoro. E perchè non a teatro? Il Teatro Galli infatti, è tornato a risplendere e all'interno del suo foyer, al Bar del Grifone, sarà possibile gustare una ghiotta "Colazione di Primavera", il tutto impreziosito da un'ambientazione affascinante e suggestiva.

Sabato 23 marzo sarà una serata all'insegna del buon umore al Teatro CorTe di Coriano. La struttura, infatti, è pronta ad accogliere la comicità della carismatica Maria Pia Timo. Per l'occasione, l'artista raggiungerà la città e porterà sul palcoscenico "Sol di soldi – vademecum per ridere laddove ci sarebbe da piangere": uno spettacolo nel quale l'artista tratterà in maniera ironica la tematica del denaro e il rapporto esistente con esso di ognuno di noi, dalla quotidianità "spicciola" sino alla maniera in cui è capace di condizionare ed influenzare la nostra esistenza. Il tutto, attraverso simpatiche allusioni in merito alla gestione familiare dei conti sino alle criptovalute, passando dalla storia delle prime monete in terracotta dei popoli antichi approdando all'attuale Paypal.

A San Clemente, domenica 24 marzo cala il sipario sulla rassegna A teatro con mamma e papà; per l'occasione, il palcoscenico del Teatro Giustiniano Villà sarà travolto dalle "assurdità teatrali" della Compagnia Matàz Teatro che raggiungeranno la struttura in compagnia d'una Cappuccetto Rosso distratta e di un Lupo che non sa nemmeno come sia fatta la sua preda, tra gag clownesche e riferimenti ai cartoni animati per uno spettacolo all'insegna del divertimento e della comicità.

Incontri & Manifestazioni

Nel fine settimana, altrettanto "intrigante" è il ricco calendario di iniziative per i ritrovati spazi dell’ex cinema Astoria di Rimini, all'interno del progetto "Ritorno all'Astoria", tra laboratori, workshop, spettacoli, corsi, mostre e svariate tipologie di attività.

Ma non è tutto. La città di Rimini, traboccante della ricchezza cinematografica e storica di cui è stata protagonista attraverso le produzioni cinematografiche del Maestro Fellini, all'interno della cornice della Cineteca Comunale e del Cinema Fulgor il "C-Movie Film Festival". Dunque, si accendono i riflettori in città sulla rassegna cinematografica "femminile" che a partire da mercoledì 20 e fino a sabato 23 marzo celebrerà attraverso un susseguirsi di proiezioni, convegni, incontri e dibattiti, con l'intento di "riflettere su ciò che contraddistingue la dimensione femminile oggi, mettendo in risalto quello che unisce tutte le donne, nel rispetto della storia e del pensiero di ciascuna.

Nella serata di venerdì 22 marzo gli spazi del Museo delle Conchiglie e della Marineria "E' Scaion" di Viserbella (Rimini) porterà "sotto i riflettori" il dramma del "Mal di plastica", un documentario realizzato con l'intento di raccontare il "cammino" di alcuni amici svolto via mare sull'itinerario Rimini - Venezia. La particolarità dell'esperienza, risalente all'estate del 2019, risiede nel mezzo di navigazione scelto: una imbarcazione costruita appositamente con 3000 bottiglie di plastica e altro materiale di recupero, il tutto per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravosa e insidiosa problematica che affligge le acque dei nostri mari e al tempo stesso nel tentativo di "educare" a ridurre l'utilizzo della plastica monouso.

Il fine settimana di San Vito di Rimini è con la storia. Nel pomeriggio di domenica 24 marzo, infatti, presso la suggestiva scenografia dell'area archeologica di San Vito di Rimini avrà luogo "Il funerale di Cesare": una manifestazione attraverso la quale rendere omaggio alla figura del celebre imperatore Caio Giulio Cesare, ma al tempo stesso promuovere anche la divulgazione culturale romana e la riscoperta dell'area interessata e del passaggio dell'imperatore romano in quelle zone, determinate nell'evoluzione storica della cittadina.



Nello specifico il programma del pomeriggio di domenica 24 marzo sarà suddiviso in tre parti:

Dalle ore 15:00 alle 15:15: Presentazione dell’evento, della relatrice, dei rappresentan

E' tempo di primavera e Piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano, domenica 24 marzo "si veste a festa" per Primavera in Piazza: un'occasione di festa tra piante e fori, attività luediche, incontri e laboratori per bambini.

Nel fine settimana di Riccione, sabato 23 marzo (evento di lunedì 18 marzo, rinviato a causa del maltempo) appuntamento con la tradizione in Piazzale Roma e nella limitrofa spiaggia libera. La città, infatti, è pronta ad accogliere la primavera con l'accensione della "fogheraccia" (o fugaracia) in occasione delle celebrazioni di San Giuseppe. I falò, antichi fuochi propiziatori appartenenti al folclore romagnolo, "ilumineranno" rispettivamente la spiaggia adiacente a Piazzale Roma; il tutto impreziosito da stand gastronomici, performance, intrattenimento per adulti e piccini e spettacoli musicali.

Ma non è tutto. Nel fine settimana della città spazio anche alla bellezza e alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo si rinnova l’appuntamento con le "Giornate FAI di Primavera", il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Questa manifestazione, ormai nota e consolidata, capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini alla scoperta dei luoghi e territori che abitano quotidianamente, sono divenute ormai il simbolo di una vocazione collettiva che anima l’Italia. Per l'occasione, l'edizione primaverile della manifestazione offrirà l'opportunità di andare alla scoperta del Grand Hotel di Riccione, soffermandosi in maniera particolare sulle innumerevoli vicende che affollano da circa 95 anni gli spazi della struttura, attraverso una visita guidata in compagnia di alcuni "apprendisti ciceroni" tramite la quale sarà possible addentrarsi non soltanto tra le memorie dell'imponente struttura ma anche condurre una "passeggiata nel tempo" nella storia del turismo riccionese e della città stessa, in quanto il "gioiello di stili architettonici" ha contribuito all'attrattività di Riccione e alla sua notorietà.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. A tal proposito, nella giornata di domenica 24 marzo, a Rimini, sarà possibile immergersi in un percorso alla scoperta del Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. La visita guidata consentirà a coloro che parteciperanno, poterne ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Ma non è tutto; per scoprire le bellezze del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli, i Part (Palazzi dell’Arte Rimini) e percorsi serali in città.

Sport

A Riccione, il fine settimana sarà contraddistinto dalla competizione "su due ruote". Infatti, nella giornata di domenica 24 marzo la città sarà presa d'ass edio da uno tra gli appuntamenti sportivi primaverili più graditi: la "Grand Fondo Riccione". La manifestazione ciclo amatoriale, con il proprio percorso della lunghezza di 99,3 km ed un dislivello pari a 1.560 m sarà un'occasione per trascorrere del tempo all'aria aperta (in programma "servizi collaterali" per adulti e piccini) e al tempo stesso occasione di condivisione e aggregazione per coloro che prenderanno parte alla manifestazione.I festeggiamenti, tuttavia, avranno inizio a partire dalla giornata di sabato 23 marzo; per l'occasione, Piazzale Ceccarini ospiterà il villaggio della "Gran" manifestazione sportiva, dove sarà allestita anche un’area espositiva interamente dedicata ad ospitare le aziende leader nel settore ciclistico della fornitura di materiale tecnico. All'interno della manifestazione, troveranno spazio anche i più piccoli, attraverso una gimkana ideata per ragazzi dai 5 ai 12 anni. Ma non è tutto poichè nella medesima giornata l'appuntamento su "due ruote" si arricchirà con la pedalata "Gravel" e anche la “Women on Bike” e senza tuttavia trascurare e tralasciare l'intrattenimento musicale e gli spettacoli che si susseguiranno durante il corso delle giorntare, per un fine settimana all'insegna del divertimento e dell'allegria (e di una sana competizione).

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Ma non è tutto, poichè in città a partire da venerdì 2 febbraio troverà spazio presso il Palazzo del Fulgor la mostra "Lilian the Fighter": un'accurata selezione di circa 30 disegni provenienti dalla collezione della scrittrice e sceneggiatriche Liliana Betti, nonchè storica collaboratrice del Maestro Fellini. Un lungo sodalizio professionale e umano legò i due artisti per oltre vent’anni. Capace di fronteggiare il "particolare" carattere di Fellini, Lilian the Fighter, così la chiama affettuosamente il celebre regista, Liliana Betti contribuì alla nascita di 8 ½, Giulietta degli spiriti, Toby Dammit, Il Casanova di Federico Fellini fino a La città delle donne, che la vede per l’ultima volta sul set con il Maestro Fellini nel 1980. La maggior parte dei disegni sono schizzi realizzati probabilmente sul set, nelle pause fra un ciak e l’altro, con fumetti e scritte scherzose che esprimono simpatia, confidenza, affetto e stima e offrono una visione non solo del mondo degli affetti privati di Fellini, ma anche della grande importanza che aveva il disegno nel suo processo creativo.

A Riccione, fino a lunedì 1 aprile gli spazi di Villa Franceschi ospiteranno Turbolenta, una mostra attraverso la quale indagare il rapporto esistente tra società e alimentazione. Un percorso sensoriale ed interattivo tramite il quale andare alla scoperta dei molteplici significati culturali e simbolici che il cibo assume nel nostro contesto sociale, attraverso un linguaggio ibrido che parte dal mosaico ed incontra installazioni, sculture e nuovi media. Il percorso espositivo all'interno del quale i partecipanti potranno immergersi sarà volto alla comprensione dei molteplici significati culturali e simbolici che il cibo assume nel nostro contesto sociale tra una ricerca di cibo “sano”, ecologicamente prodotto e perciò “antico” e intriso di memoria ed il cibo all'interno della propria realtà odierna: confezionato e standardizzato dai macchinari industriali. Un percorso interattivo, accompagnato da sonorizzazioni e video, che permette al visitatore di ampliare la modalità di fruizione dell’opera d’arte, dalla semplice osservazione alla ricreazione.