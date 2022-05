Weekend tra Fattorie Aperte, Alpini, tributo ai Rolling Stones e omaggio a Pier Paolo Pasolini

Il weekend si presenta ricco di appuntamenti. Si parte con Fattorie Aperte e l’Adunata degli Alpini nella provincia di Rimini, per poi passare al tributo ai Rolling Stones a Misano e all’omaggio a Pier Paolo Pasolini per i cent’anni dalla nascita a Riccione. Per gli amanti dello shopping non mancano i mercatini a Bellaria Igea Marina, mentre per gli appassionati dell’arte sono numerose le mostre da poter visitare. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Fattorie Aperte

Perchè non trascorrere una domenica tra natura, degustazione di ricette tradizionali e alla scoperta dei mestieri dei campi? Fattorie Aperte, un viaggio tra 101 aziende agricole e musei del gusto e del mondo rurale, regala la possibilità a famiglie, grandi e bambini. Una giornata intera all'aria aperta grazie alle tante proposte della rassegna, promossa dalla Regione Emilia-Romagna. Dalle passeggiate lungo antichi cammini a dorso d’asino agli itinerari naturalistici e sportivi, a percorsi e laboratori per famiglie e bambini sulla vita in fattoria e i suoi animali. Immancabili gli spazi di ristorazione e le degustazioni guidate, i prodotti a km 0, le lezioni su erbe officinali e lavorazioni tradizionali, dai formaggi all’aceto, al giunco o al legno. Nella provincia di Rimini sono 14 tra Fattorie e musei che hanno aderito a questa edizione di Fattorie Aperte. A tutti i partecipanti è proposta la visita in fattoria per conoscere meglio il lavoro dell’agricoltore e le tecniche produttive.?

Tributo ai Rolling Stones

Se si desidera trascorrere una serata con la pop culture, a Misano da non perdere la serata tributo ai Rolling Stones con "The Stones", la tribute band (di 6 elementi) renderà omaggio alla più grande rock’n’roll band della storia. Repertorio di 2 ore con tutti i più grandi successi e subito dopo si balla con "Dj Oscar".

Gli Alpini tra concerti e sfilate

Questo fine settimana la provincia di Rimini sarà invasa dagli Alpini. Diversi gli appuntamenti con le Penne nere. A Rimini, il Meeting dà il benvenuto agli Alpini con il concerto del Coro Grigna ANA di Lecco, diretto da Riccardo Invernizzi, che eseguirà alcuni tra i più famosi canti del repertorio alpino e di montagna, da “Il testamento del Capitano” a “La Leggenda della Grigna”, intervallati da letture in tema. Al termine del concerto è previsto un breve intervento del direttore del Meeting Emmanuele Forlani. Durante l’Adunata sarà visibile gratuitamente la mostra “Siamo in cima! La vetta del K2 e i volti di un popolo”. A Cattolica si potrà assistere alla sfilata delle Penne Nere da Piazza Roosevelt fino alla zona porto con l’esibizione del Coro alpino della sezione Vittorio Veneto ed il concerto con il coro “Umberto Masotto”. Da Cattolica andiamo a Verucchio dove per la 93ma Adunata nazionale degli Alpini, in occasione del 150° anniversario della fondazione del Corpo, si potrà assistere al concerto di due Cori nella cornice del Salone delle Feste della Rocca Malatestiana. Si esibiranno il Coro Monte Pizzo del Gruppo di Lizzano in Belvedere della Sezione Bolognese-Romagnola e il Coro Rondinella del Gruppo Sesto San Giovanni della Sezione di Milano. Circa una sessantina di componenti complessivamente. Gli Alpini abbracceranno Verucchio già nel primo pomeriggio, quando visiteranno la cittadina e i suoi tesori storico-culturali ricevendo il benvenuto di una comunità vestita a festa.

Riccione rende omaggio a Pier Paolo Pasolini

In occasione dei cent’anni della nascita, Riccione rende omaggio a Pier Paolo Pasolini con un evento unico dal titolo ‘Pieno di una domanda a cui non so dare risposta. Canzoni e letture dedicate a Pier Paolo Pasolini”. Un evento nel quale si scopre il giovane Pasolini durante le sue vacanze estive a Riccione con la madre, come racconta Pier Vittorio Tondelli in uno dei suoi saggi più importanti, Cabine! Cabine!, dedicato alle “immagini letterarie di Riccione e della riviera adriatica”, una sorta di atlante letterario nel quale sono raccolte e documentate le presenze letterarie in riviera. In calce alle lettere, con la calligrafia da bambino, il giovanissimo Pier Paolo scriveva alcune righe al padre, un breve pensiero, un saluto. Un documento raro, carico di suggestioni. Nel 1973 Pasolini torna a Riccione per ritirare il Premio Riccione per lo Spettacolo. Una foto storica, dagli archivi del fotografo Epimaco “Pico” Zangheri, lo ritrae con il sindaco dell’epoca, Biagio Cenni, e il presidente dell’Azienda di Soggiorno, Giuseppe Mingozzi. Introduce Davide Rondoni con Maria Laura Palmeri, Michele Fabbri e Ensemble Amarcanto.

Di mostra in mostra

Sono molte le mostre da poter ammirare nel fine settimana a Rimini e provincia. Iniziamo andando al ristorante “Falsariga” di Morciano che si trasforma in una galleria d’arte ospitando “Nemo propheta in patria”, la lieve mostra antologica di Giuliano Cardellini, noto artista morcianese e direttore del TMUB di Morciano dedicato a Umberto Boccioni. La mostra si prefigge lo scopo, di portare l’arte in luoghi inusuali creando nuove connessioni e curiosità per neofiti e non. Questa mostra vuole far percepire allo spettatore i vari momenti di vita di un artista e le molte trasformazioni. Ci trasferiamo negli spazi della Galleria d’Arte Zamagni a Rimini che ospita “Il mondo alla rovescia” mostra personale di Fabrizio Berti, a cura di Alice Zannoni. Le opere di Berti sono il racconto entusiasmante di un percorso creativo bizzarro e irriverente caratterizzato dalla semplificazione lineare dei soggetti che, già icone e simboli, divengono, con la scelta stilistica dell'uso di colori vivaci stesi con campiture piatte e delimitati da un contorno nero dal tratto grafico, la metafora di un auspicato o immaginato processo di rinnovamento. Passiamo alla grande mostra ‘Steve McCurry Icons’ a Villa Mussolini a Riccione. Oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. Steve McCurry è una delle figure più iconiche e uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. Punto di riferimento per un larghissimo pubblico che nelle sue fotografie riconosce un modo di guardare il nostro tempo, a Villa Mussolini il visitatore potrà ripercorrere un viaggio simbolico nel complesso universo di esperienze e di emozioni provenienti dalle sue celebri immagini. Il ritratto più famoso di McCurry, ‘Ragazza afghana’ fu scattato in un campo profughi vicino a Peshawar in Pakistan. Nei giardini di Villa Mussolini, invece, viene ospitata la mostra dal titolo “Synántisi”. Si tratta di un’esposizione all’aperto con cinque imponenti sculture realizzate dall’artista italiana di fama internazionale Rabarama, aka Paola Epifani. La mostra è allestita in un suggestivo percorso con opere in marmo, bronzo e alluminio alte fino a 2 metri. Una di queste, Love, progettata e pensata dall’artista per essere mostrata in anteprima a Riccione. Da Riccione andiamo al Centro per l’arte contemporanea Augeo Art Space di Rimini dove sono gli ultimi giorni per ammirare la mostra “È per sempre” di Mara Fabbro e Alberto Pasqual, con la curatela di Matteo Sormani. “È per sempre” interpella la categoria del Tempo e in particolare quella della durata, che ha valore positivo e necessario in ambito culturale, ma che diventa negativo nel caso delle plastiche, materie poco costose, malleabili ed esteticamente pregevoli e utilissime, che però diventano pericolose proprio perché indeperibili, dannose nel momento in cui vengono disperse nell’ambiente. La stessa immagine utilizzata per rappresentare visivamente la Mostra, l’iconica mano che indossa l’anello “prezioso”, in plastica trasparente, suggella l’unione Uomo/plastica/ambiente, testimoniando l’urgenza di pensare oggi a un futuro diverso, in cui lo stile di vita sia attento alla Cultura, al Presente e al Futuro, e quindi anche alle problematiche ambientali. Andiamo a Santarcangelo di Romagna dove sarà possibile ammirare la mostra fotografica “Mandala” accompagnata da un’esperienza sensoriale con il profumiere dell’anima Mauro Malatini ed una culinaria con lo chef Giorgio Rattini. Il fotografo Enrico De Luigi, ci conduce in una sinfonia di colori tra sublime e bellezza, ciclo della natura e immortalità della fotografia. Un approccio fotografico magico, alchemico. Dieci opere che fioriscono sulle antiche mura di Santabago realizzate con una tecnica personale, unica, creata per cogliere al meglio ogni sfumatura in un immaginario da sogno. Le immagini bucoliche di De Luigi sono sublimate da un percorso olfattivo che chiude il cerchio del bouquet emozionale della mostra a cura del profumiere dell’anima Mauro Malatini.

Mercatini

Torna, all'interno della splendida cornice del Centro Commerciale Naturale Isola dei Platani a Bellaria Igea Marina, “Domenica Expò”, esposizioni irripetibili e appetibili per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano. Le attività dell'isola dei platani saranno presenti anche con grandi occasioni e le novità di primavera-estate, in contemporanea al mercatino km0, sul viale. Un’occasione per una passeggiata nel verde approfittando dello shopping tra mille occasioni offerte nei vari negozi aderenti: Caravan suite, Globus abbigliamento, JTD21, La Dolce Vita Boutique, Libreria pensieri belli, Outlet Summer, Qualità Convenienza Assortimento Stile e Moda, Symbol, Wycon cosmetics.