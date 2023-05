Fine settimana con il concerto di Biagio Antonacci, i big degli Anni 80, Film Festival e Balconi Fioriti

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

Appuntamento con la musica nel fine settimana di Rimini. Il palcoscenico dell'RDS Stadium, sabato 13 maggio sarà animato dalle sonorità di Biagio Antonacci che raggiungerà la città per la tappa di "Palco Centrale Tour": la nuova avvincente "corsa" per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico, dopo un silenzio di circa tre anni. L'artista milanesce, sarà pronto ad accogliere i prori fan su un palcoscenico, appositamente sistemato al centro della struttura, il luogo ed occasione ideale per il cantautore di incontrare i propri "fedelissimi", condividendone i brani che hanno segnato la trentennale carriera dell'artista e facendo ascoltare loro per la prima volta live i singoli “Seria” (pubblicato prima dell’estate dopo quasi più di due anni di silenzio, accompagnato da un video con protagonista Federica Pellegrin) e “Telenovela”, singolo attualmente in radio.

Il fine settimana di Riccione si mostra "nostalgico" nei confronti della musica del passato. Desideroso di immergersi e riassaporare le melodie che scandirono e fecero "scatenare" gli Anni 80, a partire da giovedì 11 e fino a domenica 14 maggio, in occasione del Concerto pe la Pace, Piazzale Ceccarini sarà travolto con la musica dance che ha segnato per l'appunto quell'epoca e porterà in città i protagonisti delle hit parade che hanno segnato un’epoca indimenticabile: Ivana Spagna, Tracy Spencer, Natasha King, Tom Hooker e Ryan Paris. Quattro giornate durante le quali scatenarsi tra deejay contest, serate con artisti come Johnson Righeira, la fiera del vinile e un remix letterario con Claudio Cecchetto, Roberto Turatti e Claudio Casalini.

Spostandoci a Misano Adriatico, la pista da ballo della Villa delle Rose è pronta ad accogliere i propri "ospiti" danzerini per trascorrere insieme una stagione estiva all'insegna di tanta musica, divertimento e club couture. Per l'occasione, così come serate di gala il club più rinomato nel panorama dell'intrattenimento notturno farà scatenare fino all'alba con la musica di Hugel, Samuele Sartini e Tanja Monies (venerdì 12 maggio) e Kolsh, The Cube Guys, Mappa e Tanja Monies (sabato 13 maggio), per uno spettacolo sorprendente e autentici show a sorpresa. Durante l'estate, la programmazione del locale prevederà Clorophilla, il format creato e diretto da Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (ogni domenica dal 25 giugno, con un’anteprima giovedì 1°) e Vita (ogni martedì dall’11 luglio al 22 agosto).

Nella serata di venerdì 13 maggio, la cittadina ospiterà le sonorità dei FunkClub. Il gruppo musicale è pronto ad animare il palcoscenico, riproponendo alcuni grandi classici della musica pop & funk: Sade, Simply Red, Morcheeba, Daft Punk, Chic, Sister Sledge, Loredana Bertè, Lucio Battisti e molti altri artisti interpretati da musicisti esperti come Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle (storico chitarrista e membro fondatore degli Skiantos), Massimo Testa (tastierista per Vinicio Capossela, Paolo Conte, Vasco Rossi), Enrico Giuliani (basso), Carlo Cavazzoni (batteria), e cantati dalla voce di Emanuela Lodi.

Incontri&Manifestazioni

Nel fine settimana di Riccione, il rigoglioso e vergeggiante giardino di Villa Lodi Fè torna "a vestirsi" delle inebrianti e avvolgenti profumazioni della lavanda, delle margherite e dei tulipani, pronto ad accogliere una distesa di plaid che nella giornata di domenica 14 maggio, affolleranno lo spazio esterno della "villa della città" per un pic-nic all'aria aperta. L'appuntamento sull'erba, previsto inizilamente per lunedì Primo Maggio (rimandato a causa del maltempo) permetterà ai partecipanti di "arricchire" il proprio cestino attraverso le proposte gastronomiche dei truck food presenti, dilettandosi tra una portata e l'altra tra laboratori creativi per grandi e piccini e una variegata proposta musicale. Durante il "goloso" pic-nic, spazio anche ai più piccoli con la youtuber più famosa della Galassia, Lucilla.

Spazio nel fine settimana della città anche all'intrattenimento per i più "piccoli cittadini". La Biblioteca Comunale a partire da venerdì 28 aprile ospita la rassegna "Storie tra le nuvole": un ciclo di letture animate rivolta ai giovani lettori di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, attraverso il quale un progetto promuovere l’avvio dei ragazzi al piacere ed esercizio della lettura, tramite attività ludiche e improntate attorno al divertimento e alla curiosità, sin dai loro primi anni di vita, quando è più vivo il senso della scoperta e della meraviglia.

Le giornate soleggiate e le temperature primaverili sempre più piacevoli portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta ed allontanarsi dalla confusione e disordine della città, riscoprendo così i ritmi lenti della campagna e delle realtà rurali presenti in provincia attraverso l'iniziativa "Fattorie Aperte". Le domeniche del mese di maggio, saranno perciò scandite dall'opportunità di tornare ad assaporare il valore della terra, attraverso la conoscenza del territorio e le ricchezze agroalimentari di cui è così florido. Il tutto, tramite le testimonianze dei contadini che per l’occasione, apriranno le porte delle proprie fattorie, tra degustazioni di prodotti locali, laboratori per bambini e adulti, attività all'aria aperta, approfondimenti con esperti di alimentazione e sostenibilità alimentare e ambientale e, in alcune circostanze, vendita diretta o pranzi in agriturismo. In provincia di Rimini, sono numerose le realtà che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, permettendo così di trascorrere una giornata all'aria aperta, immergendosi tra le meraviglie della natura, alla scoperta dei mestieri e dei ritrmi della campagna.

"Ciak, si gira". L'industria cinematografica a partire da mercoledì 10 maggio ha raggiunto ed invaso la città di Bellaria Igea-Marina per la 41° edizione del "Bellaria Film Festival". Una manifestazione, attraverso la quale accendere i riflettori" sul cinema indipendente italiano, ponendosi come punto di riferimento di nuove e coraggiose sperimentazioni del linguaggio cinematografico. Cinque giornate scandite e caratterizzate da un susseguirsi di personaggi di rilievo nel panorama cinematografico nazionale ed internazionale, tra proiezioni, premiazioni e mostre fotografiche.

Ma non è tutto. Il Palacongressi della città "abbagliato" dai riflettori di "Bellaria Film Festival" che illumineranno il fine settimana della città, a partire da venerdì 12 maggio è pronto ad accogliere la convention di fantascenza "Starcon": un'occasione di incontro e "full immersion nell’immaginazione, circondati solo da persone con gli stessi interessi. Sono tante, infatti, le possibilità di approfondimento e socializzazione per i partecipanti: ci sono giochi, proiezioni, incontri con gli attori, ma anche dibattiti scientifici tenuti da studiosi e scienziati che spiegano i più recenti risultati in campo tecnologico e scientifico". Il tutto, impreziosito ed arrichitto dalla partecipazione di numerosi ospiti d'eccezione, primo tra questi Peter Weller, universalmente noto per aver interpretato Robocop "Parte uomo, parte macchina, tutto poliziotto" nei film del 1987 e del 1990 e partecipato a numerose produzioni, tra cui l'ammiraglio Marcus in "Star Trek Into darkness" ed infine, come guest star in Star Trek Enterprise.

Nel fine settimana di Cattolica, in occasione della "Notte Europea dei Musei", nella serata di sabato 13 maggio il Museo della Regina offrirà l'opportunità di intraprendere e trascorrere una serata “In viaggio nella storia remota della città: il villaggio dell’età del Bronzo": un progetto attraverso il quale raggiungere e visitare in maniera virtuale il villaggio dell’età Bronzo di Cattolica, tramite l'ausilio e l’applicazione delle nuove tecnologie in grado di ricreare digitalmente le strutture e gli oggetti che gli archeologi hanno pazientemente dissotterrato e studiato.

L'intera città di Santarcangelo "si veste a festa" con i colori della primavera e trasforma gli spazi cittadini in un colorato giardino. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio "sboccerà" nel centro cittadino Balconi Fioriti: l'evento floreale per eccellenza al quale prenderanno parte oltre 120 espositori che invaderanno e coloreranno con le proprie "postazioni fiorite" l'intera città, tra piante e fiori ornamentali, erbe aromatiche, prodotti per la cura della persona, campionaria green e produttori agricoli. La manifestazione, inoltre, si tingerà anche dei colori della versatilità; infatti, durante le due giornate gli "amanti del pollice verde" potranno trovare anche proposte "hand made", "aperitivi floreali", mostre, attrazioni per i più piccoli, stand gastronomici ed assistere alle premiazioni del concorso in merito agli allestimenti più caratteristici. Ma non è tutto, spazio anche all'arte e tante altre iniziative collaterali.

Inoltre, a partire dal mese di aprile la città offre l'opportunità di ritrovare la forma fisica perduta o trascurata durante le festività natalizie in maneria "non-convenzionale", attraverso il progetto Balla & Snella. Un corso riservato alle donne di tutte le età, anche a chi non ha alcuna familiarità con il ballo, attraverso il quale ottenere una silhouette invidiabile ballando e divertendosi. Basato su un metodo rivoluzionario che sta letteralmente spopolando in tutta Italia, sarà presentato nella giornata di sabato 14 gennaio attraverso l'evento “Benessere in rosa”, ovvero un’intera giornata di informazione, prove libere e benessere 100% al femminile durante il quale sarà possibile inseme alle insegnanti, sperimentare in anteprima le coreografie snellenti e tonificanti di Balla&Snella sulle note di differenti ritmi musicali, dal Latino al Pop, dal Tango al Flamenco, dagli anni 60/70/80 al Musical.

Spostandoci nell’entroterra, a partire dal mese di maggio il Parco del Sasso Simone e Simoncello sarà "abitato" da alcune iniziative appartenenti alla rassegna “Microcosmi", attraverso le quali andare alla scoperta dei piccoli mondi naturali e umani che compongono la bellezza del Parco tramite escursioni, incontri, iniziative, momenti di formazione e residenze. Particolare spazio ed attenzione sarà posto attorno al ruolo degli abitanti del Parco, dei loro saperi e delle loro tradizioni, nell’ottica di costruire delle comunità di intenti che rendano le persone sempre più protagoniste nel monitoraggio della biodiversità, nella tutela degli habitat e nella valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali, materiali e immateriali. Si rinnova così anche il rapporto con l’arte intesa come sperimentazione di sensi e linguaggi che permettono di raggiungere emozioni e parti sconosciute di noi stessi. Il tutto, attraverso il coinvolgimento e l'intervento di alcuni studiosi ed ospiti provenienti da settori differenti: scientifico, artistico e naturalistico. In merito a questa iniziativa, a Montecopiolo sarà "cruciale" l’incontro di domenica 14 maggio Cammina con... Alessandro Venturi. A caccia di numeri. In cammino tra matematica e natura: un'occasione per concedersi una passeggiata alla scoperta di esempi visivi e curiosità che legano il mondo della natura a quello della matematica, in compagnia della figura esperta di Alessandro Venturi (informatico e divulgatore).

Appuntamento a teatro

Al Teatro della Regina di Cattolica e al Salone Snaporaz, proseguono gli appuntamenti con la prosa, la musica e la comicità che animano la città a partire dall'autunno. Dopo due stagioni segnate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il Teatro della Regina torna con una programmazione che prosegue nella direzione di coniugare linguaggi drammaturgici classici e contemporanei con proposte che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale. Un cartellone denso e poliedrico quello che ci attende, che da ottobre ad aprile offrirà agli spettatori un calendario di venti titoli che spazieranno tra prosa, musica, danza e comicità.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Nella giornata di sabato 13 maggio avremo l'opportunità di scoprire "La Rimini della Belle Èpoque", attraverso un tour da percorrere tutto d'un fiato alla scoperta della città e delle prestigiose costruzioni storiche che la impreziosiscono.

Il percorso prenderà avvio dal Grand Hotel, monumento nazionale e simbolo del lusso e dei fasti dell’Ottocento, spingendosi sino a Villa Adriatica, nido d’amore di Gabriele D’Annunzio e di Eleonora Duse. Seguirà poi la visita all’Embassy, location prediletta della movida fino al secolo scorso, con il successivo raggiungimento di Villa Solinas, esempio eclatante dello stile liberty ed infine di Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri del periodo, precursori del turismo balneare elitario riminese.

Mercatini

A Riccione, prosegue l'appuntamneto con "Il baule dei ricordi". Da anni, il mercatino è apprezzato da clienti abitudinari e curiosi in cerca di oggetti rari o dimenticati, articoli insoliti, piccolo antiquariato e modernariato, collezionismo, monete e banconote, bigiotteria, calendari, quadri e tanti altri oggetti che ritornano a nuova vita in un’ottica di economia circolare e consumo più sostenibile.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

A partire dal 5 novembre, nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica. Accanto ad esse, l’Ala Nuova del Museo ospiterà anche due straordinarie donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio Favelli, ampliando così l’offerta culturale che la città di Rimini dedica al contemporaneo.

All'interno della medesima struttura, spazio anche all'arte urbana. A tal proposito, a partire da sabato 13 maggio l'Ala Moderna ospiterà la mostra Segnali urbani: un'esposizione attraverso la quale le pennellate di un collettivo d'artisti "metterà in mostra" tramite alcune tele, disegni, stampe, sculture ed installazioni sonore, la scrittura e arte del 900 nel tessuto urbano della città.

La Galleria dell’Immagine della Biblioteca Civica Gambalunga, a partire da sabato 21 gennaio ospiterà la mostra fotografica "Rimini Ritrovata". Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi. Un sorprendente numero di negativi, ritrovati pochi anni fa tra gli effetti personale dell'appassionato d'arte, con immagini mai stampate (tranne pochissime eccezioni). Il fondo fotografico conta circa 40.000 scatti a partire dal 1954 in avanti, che documentano sistematicamente eventi, personaggi e paesaggi riminesi, compreso il patrimonio artistico e architettonico della città. Si tratta d’immagini in bianco e nero che ritraggono in ogni aspetto storico-artistico e di costume, la società e i paesaggi riminesi della ricostruzione, i primi anni del boom turistico in cui si testimoniano visioni urbane perdute, tradizioni culturali scomparse, avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.

La Galleria d’Arte Zamagni a partire da sabato 22 aprile ospiterà "Confini", la mostra personale dell'artista riminese Stefano Ronci. Una "indagine su tela" attraverso la quale trattare il concetto di confine inteso non come sbarramento e limite bensì come soglia e possibilità di incontro.



A partire da venerdì 14 aprile, il Museo della Città ospiterà la mostra fotografica Balkanica. Vite umane oltre le frontiere: un racconto visivo realizzato per mezzo della macchina fotografica del fotoreporter Claudio Silighini in cui emergono tematiche come la solidarietà umana, ma anche il grido d’aiuto di migliaia di persone imprigionate all'interno dei campi profughi e degli Squat Bosniaci nelle città di Bihac e Velika Kladusa, in cui l'artista si è addentrato.

A Riccione, la Galleria del Centro della Pesa, a partire da sabato 4 marzo ospiterà la mostra pittorica "Fuoco e spazio" dell’artista Michela Mangani. Un'occasione per amminare le 40 opere pittoriche esposte, appartenenti alla serie Veline, realizzata dall’artista tra il 2021 e il 2022. Dell’evento espositivo sarà edito il catalogo con il logo dell’Unesco e sua motivazione, il quale sarà successivamente disponibile per la visione al pubblico presso la biblioteca del Metropolitan Museum di New York.

Spazio in città all'arte ma anche allo sport popolare del ciclismo. A tal proposito, all'interno della struttura liberty di Villa Franceschi a partire da sabato 13 maggio, queste due realtà avranno l'opportunità di "coesistere" su tela attraverso le pennellate dell'artista ed ex ciclista professionista spagnolo Miguel Soro, tramite la mostra “Marco Pantani e i Campionissimi”. L'esposizione, tramite una tecnica mista di collage e pittura "metterà in mostra" i ritratti e le gesta dei corridori che fecero la storia di questo sport su ruote, impegnati durante le competizioni, segnati dalla sforzo e dalla fatica, nei momenti concitati della foratura e ponendosi come omaggio ai grandi protagonisti del ciclismo, di ieri e di oggi ed in maniera particolare al “Pirata” (Marco Pantani) e il “Treno di Forlì” (Ercole Baldini).

A partire da venerdì 14 aprile e fino a mercoledì 31 maggio, La città "mette in mostra" i suoi giovani talenti, attraverso una rassegna d'arte contemporanea che trasformerà alcuni spazi de The Box Hotel in una galleria d’arte contemporanea. "Il taglio del nastro" di questo suggestivo progetto cittadino, spetterà ad Andrea Zonzini, meglio noto nel mondo dell’arte come Perrycolante.

Nel fine settimana di Cattolica, anche Palazzo Mancini "veste" il proprio Foyer d'arte. A partire da venerdì 28 aprile e fino al 30 giugno, la struttura ospiterà la mostra realizzata per mano dell'artista autodidatta (e al tempo stesso medico praticante) Marco Cairoli, volta a celebrare il centenario della nascita del celebre scrittore Italo Calvinoe in maniera particolare l'opera letteraria di questi: ""Le città invisibili". L'artista, proprio a partire da quelle pagine metterà in mostra le proprie "8 città invisibili", un susseguirsi di città dal sapore esotico e levantino ma anche modernamente attuali nelle loro abitudini schizofreniche. Città dove si mescolano l'eccitazione della scoperta e la malinconia della partenza.

A Santarcangelo, il Museo Storico Archeologico (Musas) a partire da giovedì 5 gennaio ospiterà la mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”: un racconto sull’origine dei calendari, strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo e particolarmente significativi per il patrimonio archeologico della città, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.



Gli spazi della splendida Rocca Malatestiana di Verucchio, a partire da sabato 8 aprile ospiteranno la mostra Haura-e favole su fodera dell'artista Giorgia Moretti. L'esposizione, attraverso visioni oniriche, favole del proprio inconscio più nascosto,mostra le personali Haura-e della pittrice dipinte su tessuto.