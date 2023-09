Fine settimana frizzante con Glory Days, Palio della Pigiatura e Green Festival Montefeltro

Il fine della settimana di Rimini non intende lasciarsi spaventare dalle frizzanti e pungenti temperature autunnali e a tal proposito "riscalda" il centro della città e i territori dell'entroterra con appuntamenti di vario genere che spaziano tra musica, arte e cultura, senza tuttavia trascurare la natura, gli animali, lo sport, la creatività e l'artigianato. Scopriamo insieme come "riscaldarci" al meglio nel weekend.

Musica

La musica è protagonista nel fine settimana di Rimini. A tal proposito, prosegue l'appuntamento con la 74° edizione della Sagra Musicale Malatestiana, durante la quale sul palcoscenico del Teatro Galli si susseguiranno storici della musica e autorevoli divulgatori.

Proseguendo, a partire da giovedì 21 e fino a domenica 25 settembre torna Glory Days in Rimini, l'evento dedicato a Bruce Springsteen che richiamerà a sè centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia ed Europa. Quattro giornate in cui sarà possibile celebrare il rocker del New Jersey attraverso musica, concerti, dibattiti, mostre fotografiche, presentazioni di libri e tanto altro.

In tutta risposta alla programmazione musicale della città di Rimini, la Piazza del Quartiere San Lorenzo di Riccione nella giornata di sabato 23 settembre sarà travolta dalle sonorità rap e "incendiarie" del Collettivo Faida Clan e da quelle hip-hop di Debora Busti; le "fiamme" musicali dei giovani artisti, saranno alimentate anche dai passi e dalle movenze di breack dance di Denis di Pasqua e la sua crew, con l’Aerosol Art di Enko4 a Steb.

Si mangia e si beve

Il mese di settembre non intende rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola, celebrando così le eccellezze e squisitezze del terriorio. Ad adempiere questo "goloso" compito, spetterà alla cittadina di Perticara che a partire da domenica 10 settembre e fino a domenica 1 ottobre porterà in tavola l'appetitoso "oro giallo" con la 35esima edizione della “Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco”. Durante le giornate di manifestazione (24 settembre e 1 ottobre), la ghiotta manifestazione chiamerà a sè buongustai e curiosi, per quattro giornate all'insegna della tradizione e da leccarsi i baffi. A tal proposito, non mancherà la polenta condita con il ragù di salsiccia, di cinghiale o con i funghi; ma non è tutto: ad arricchire l'offerta gastronomica, anche piadine, patatine fritte, trippa, cotiche con i fagioli, stufato di cinghiale e tante altre specialità della tradizione locale, "innaffiate" con il robusto Sangiovese D.O.C.

Ma non è tutto. In risposta all'appetitosa proposta enogastronomica della cittadina di Perticara, domenica 24 settembre all'interno della cornice di San Giovanni in Marignano, torna il Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura. L’evento che richiama a sè migliaia di visitatori tra turisti e locali, sarà l’occasione ideale per riscoprire i sapori, i profumi e le antiche tradizioni della cultura agricola romagnola, facendo un salto indietro nel passato, ai primi del Novecento, quando la pigiatura dell’uva era una vera e propria occasione di festa. Ampio spazio dunque alle degustazioni enogastronomiche ma anche alla musica, per celebrare insieme e in festa la fine della vendemmia.

Incontri&Manifestazioni

Soggiornare nella "capitale dell'ospitalità" significa sapere godere e apprezzare non soltanto la spiaggia ma altresì la vita e le attrattive delle località vicine e lontane che da essa sono direttamente raggiungibili. A questo proposito, quale migliore occasione del fine settimana della città di Rimini per trascorrere del tempo all'aria aperta, negli spazi della splendida cornice di Piazza sull'Acqua e il suggestivo Ponte di Tiberio che fino a sabato 30 settembre è pronta ad accogliere una distesa di plaid per un pic-nic all'aria aperta. Per l'occasione, i partecipanti avranno l'opportunità di concedersi un "goloso" appuntamento sull'erba e "arricchire" il proprio cestino attraverso le proposte culinarie dei locali aderenti all'iniziativa, presenti all'interno del Borgo San Giuliano.

Nel fine settimana, prosegue la rassegna teatrale e musicale estiva "Le città visibili". A partire da giovedì 24 agosto fino a domenica 1 ottobre, la kermesse "diffusa" affollerà gli spazi del Teatro degli Atti, del Lapidario del Museo della Città e dell’ex cinema Astoria di Rimini per un susseguirsi incessante di proposte culturali che spazieranno tra rappresentazioni teatrali e musicali e attraverso le quali i partecipanti avranno l'opportunità di "avventurarsi" in un percorso di riflessione sul contemporaneo, senza tuttavia perdere di vista passato e futuro, come ormai da undici anni questa rassegna si impegna a fare, tramite chiavi di lettura differenti.

Restando in città, gli spazi dell'Ala Nuova del Museo della Città "Luigi Tonini", nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre sono pronte ad accogliere "Passaggi Psicologici": una manifestazione interamente dedicata alla promozione e sostegno del benessere psicologico. Durante le giornate di Festival, attraverso l'intervento di numerosi studiosi ed esperti sarà possibile dialogare e riflettere su tematiche attinenti alla psicologia e alla salute mentale, in ogni loro sfaccettatura e declinazione, tentando di rispondere anche all'interrrogativo più complesso e "tagliente" di sempre: "Tu come stai?".

Spostandoci poi nell'entroterra, sabato 23 e domenica 24 settembre Gli Antichi Frutti d’Italia si incontrano a Pennabilli, nel borgo che Tonino Guerra scelse come sede della sua casa e della sua vita. La città ospiterà la manifestazione dedicata agli antichi frutti e alle tradizioni contadine, ma sarà anche un'occasione per riflettere insieme sulla sostenibilità attraverso la celebrazione del mondo rurale, dela tradizione e della civiltà contadina, poichè soltanto attraverso la memoriapuò esservi coscienza. Oltre al mercato dei frutti antichi e delle piante, ampio spazio anche a mostre, incontri culturali e scientifici dedicati all’agricoltura, alla biodiversità, al paesaggio e alle tradizioni eno-gastronomiche, ma anche a laboratori, attività e passeggiate.

Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre, a San Vito di Rimini è pronto ad accogliere Green Festival Montefeltro San Marino: un Festival originale e visionario, scandito da un susseguirsi di appuntamenti, mostre e visite guidate incentrate attorno alla "preziosa" tematica delle risorse idriche. Un'occasione, questa, attraverso la quale "richiamare l'attenzione" e portare alla riflessione dei partecipanti sul rapporto uomo-natura, sulle responsabilità individuali e collettive e sulla necessità di fare ritorno ad essere attenti fruitori ma anche scrupolosi custodi di tali patrimoni.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza. Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. Con l'imminente arrivo della stagione estiva, riprendono anche le visite guidate alla scoperta Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. Nella giornata di sabato 16 settembre, infatti, sarà possibile immergersi in un percorso attraverso il quale ammirarne il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Nella medesima giornata, sarà inoltre possibile immergersi in una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, attraverso la quale sveleremo un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso ci condurrà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano, durante il quale avremo l'opportunità di parlare di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum.

Per scoprire le bellezze del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli, i Part (Palazzi dell’Arte Rimini) e percorsi serali in città.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

Gli spazi del Museo della Città "Luigi Tonini" a partire da martedì 19 settembre e fino a martedì 10 ottobre, ospiteranno "Io Non Tremo!". Una mostra interamente incentrata attorno alle vicende e alla prevenzione del rischio sismico, con pannelli informativi, immagini e didascalie che riportano notizie scientifiche ed eventi storici accaduti nella nostra città, con l'intento di sensibilizzare e creare consapevolezza agli studenti del territorio sul fenomeno dei terremoti e del rischio sismico presente anche nella nostra città, con un taglio storico e culturale.

Cala il sipario nella giornata di domenica 24 settembre, sulla mostra fotografica Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi: un'attenta e meticola selezione di scatti fotografici attraverso le quali l'artista "celebra su negativo" le peculiarità della Riviera Romagnola, contraddistinta da cultura, tradizioni e un susseguirsi di paesaggi.

A Riccione, a partire da venerdì 25 agosto gli spazi di Villa Franceschi ospiteranno la mostra itinerante Una vita contro la mafia, un'esposizione attraverso la quale per 57 "simbolici" giorni, i 26 totem e 104 manifesti di cui è composta, racconteranno di coloro che lottarono duramente contro le mafie tra magistrati, poliziotti, giornalisti, imprenditorie cittadini.