Fine settimana dalle mille sfumature con Giardini d'Autore, Rimini in Festa Ringrazia e Sagra della Polenta

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai, tingendosi di molteplici colori, sfumature e fragranze. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

La musica è protagonista nel fine settimana di Rimini. A tal proposito, prosegue l'appuntamento con la 74° edizione della Sagra Musicale Malatestiana che sabato 16 settembre porterà sul palcoscenico del Teatro Galli la rassegna “Parole per la musica”, con il primo di tanti altri incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti all'interno della programmazione della Sagra Musicale Malatestiana, attraverso la partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori.

Si spengono i riflettori sul club più famoso d'Italia che nelle serate di sabato 16 e 23 settembre è pronto a congedarsi e saluatare i propri "ospiti danzerini" che per l'intera stagione estiva hanno rallegrato e affollato la pista da ballo della Villa delle Rose. Per l'occasione, nella serata di sabato 16 settembre il rinnomato locale "porterà in pista" le note elettroniche di Metempsicosi, il format che dal lontano 1997 per la propria continuità di rendimento e capacità di rinnovarsi, attraverso dj e vocalist d'eccezione è capace di "illuminare" di divertimento e sonorità le serate del celebre locale.

Si mangia e si beve

Nell'ambito di Giardini d'Autore a Rimini, la manifestazione che da sabato 16 e domenica 17 settembre colorerà con la sua tavolozza di nuances autunnali Piazza sull'Acqua, il Ponte di Tiberio e il Borgo di San Giuliano, ripropone anche per questa edizione, il "ghiotto" appuntamento presso Castel Sismondo con il Ristorante Marè che durante le giornate di manifestazione si susseguirà tra pranzi e aperitivi davvero suggestivi (formula ristorante o pic-nic).

Ma non è tutto, la città intende letteralmente "prendere per la gola" residenti e turisti, offrendo loro anche un piccolo assaggio delle tipicità ed eccellenze enogastronomiche del territorio. Ad adempiere questo "goloso" compito, spetterà alla cittadina di Perticara che a partire da domenica 10 settembre e fino a domenica 1 ottobre porterà in tavola l'appetitoso "oro giallo" con la 35esima edizione della “Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco”. Durante le giornate di manifestazione (10, 17, 24 settembre e 1 ottobre), la ghiotta manifestazione chiamerà a sè buongustai e curiosi, per quattro giornate all'insegna della tradizione e da leccarsi i baffi. A tal proposito, non mancherà la polenta condita con il ragù di salsiccia, di cinghiale o con i funghi; ma non è tutto: ad arricchire l'offerta gastronomica, anche piadine, patatine fritte, trippa, cotiche con i fagioli, stufato di cinghiale e tante altre specialità della tradizione locale, "innaffiate" con il robusto Sangiovese D.O.C.

Incontri&Manifestazioni

Soggiornare nella "capitale dell'ospitalità" significa sapere godere e apprezzare non soltanto la spiaggia ma altresì la vita e le attrattive delle località vicine e lontane che da essa sono direttamente raggiungibili. A questo proposito, quale migliore occasione del fine settimana della città di Rimini per trascorrere del tempo all'aria aperta, negli spazi della splendida cornice di Piazza sull'Acqua e il suggestivo Ponte di Tiberio che a partire da giovedì 1 giugno e fino al 30 settembre è pronta ad accogliere una distesa di plaid per un pic-nic all'aria aperta. Per l'occasione, i partecipanti avranno l'opportunità di concedersi un "goloso" appuntamento sull'erba e "arricchire" il proprio cestino attraverso le proposte culinarie dei locali aderenti all'iniziativa, presenti all'interno del Borgo San Giuliano.

L'intera città di Rimini "si veste a festa" con i colori della primavera. Sabato 16 e domenica 17 settembre l’edizione autunnale di Giardini d’Autore, torna ad impreziosire i luoghi più suggestivi della città, in una una location completamente rinnovata: Castel Sismondo, la Piazza dei Sogni e il Bosco dei Nomi e delle Lanterne. La manifestazione per eccellenza dedicata alle piante, al giardino e alla bellezza colorerà il fine settimana della città, portando il proprio omaggio alla terra, ai colori, al paesaggio e all’arte tra i profumi inebrianti delle salvie in fiore, dei rosmarini, dei frutti antichi, degli agrumi, dell’uva, delle rose e delle ortensie autunnali. Un viaggio tra i colori più belli della natura: l’arancio delle zucche ornamentali, i rossi, i gialli e i verdi dei peperoncini provenienti da tutto il mondo, le sfumature vivaci di echinacee, aster, dalie, aceri, amaranti e ninfee insieme alle tonalità ambrate delle graminacee nel pieno del loro splendore. L’autunno è la stagione migliore in cui rimettere mano alla terra e scegliere le piante per colorare i giardini lungo tutto l’inverno, il momento dell’anno ideale in cui progettare, piantare e acquistare le piante, i bulbi e i semi che popoleranno i giardini e i terrazzi delle nostre case. Quella stagione che ha in sé ancora l’energia dei mesi assolati e la dolce tranquillità di giornate all’insegna della convivialità e del buonumore. Proprio per questa ragione, così come per le precedenti edizioni ospiterà i migliori vivaisti provenienti da tutta Italia che presentano al pubblico le loro collezioni botaniche; accanto a loro artigiani, designer e aziende agricole con i prodotti di eccellenza della terra. E oltre 50 appuntamenti tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccini.

Nel fine settimana, prosegue la rassegna teatrale e musicale estiva "Le città visibili". A partire da giovedì 24 agosto fino a domenica 1 ottobre, la kermesse "diffusa" affollerà gli spazi del Teatro degli Atti, del Lapidario del Museo della Città e dell’ex cinema Astoria di Rimini per un susseguirsi incessante di proposte culturali che spazieranno tra rappresentazioni teatrali e musicali e attraverso le quali i partecipanti avranno l'opportunità di "avventurarsi" in un percorso di riflessione sul contemporaneo, senza tuttavia perdere di vista passato e futuro, come ormai da undici anni questa rassegna si impegna a fare, tramite chiavi di lettura differenti.

Con l'imminente arrivo della stagione autunnale, "solleticata" dalla possibilità di isolati rovesci nel fine settimana, presso Piazzale Boscovich nella giornata di domenica 17 settembre attraverso la manifestazione “Rimini in Festa Ringrazia" è pronta a rivolgere un caloroso "ringraziamento" all'interno territorio, a tutti gli operatori del settore e tutti coloro che hanno contribuito al grande successo della stagione estiva che ancora nel mese di settembre rallegra e anima turisti e cittadini stessi. La manifestazione avrà inizio con la "tradizionale" Pesca alla Tratta e sarà arricchita da spettacoli musicali e dalla degustazione di appetitose eccellenze ittiche ed enogastronomiche di Romagna, come: vongole, piada, crostini, sardoni, bevande e vino dei colli riminesi.

Le porte girevoli de Le Befane Shopping Centre sono pronte ad accogliere nella giornata di sabato 16 settembre i "galeotti" fan della celebre serie televisiva "Mare Fuori"; per l'occasione, infatti, gli attori Giovanna Sannino e Alessandro Orrei (interpreti di Carmela e di Mimmo), raggiungeranno il centro commerciale per un pomeriggio all'insegna d'un meet&greet con i propri ammiratori, preceduto nel mese di maggio dalla "visita" di Francesco Panarella (Cucciolo) e Serena Codato (Gemma).

I muri e i luoghi in disuso di Bellaria-Igea Marina sabato 16 settembre, con BIM Street Art Festival sono pronti a (ri)acquistare nuovi significati attraverso alcune incursioni d'arte urbana, workshop, performance musicali e tanto altro. Per l'occasione, infatti, i vicoli, i palazzi della città e l’Ex Fornace (simbolo della rigenerazione urbana), diventerà un contenitore del contemporaneo, acquistando nuove visioni e significati e facendosi teatro di nuove avventure.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza. Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. Con l'imminente arrivo della stagione estiva, riprendono anche le visite guidate alla scoperta Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. Nella giornata di sabato 16 settembre, infatti, sarà possibile immergersi in un percorso attraverso il quale ammirarne il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Nella medesima giornata, sarà inoltre possibile immergersi in una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, attraverso la quale sveleremo un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso ci condurrà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano, durante il quale avremo l'opportunità di parlare di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum.

Per scoprire le bellezze del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli, i Part (Palazzi dell’Arte Rimini) e percorsi serali in città. All'interno della manifestazione Giardini d'Autore, spazio anche ad escursioni e visite guidate.

Nella giornata di domenica 17 settembre Misano Adriatico luciderà la propria attrezzatura sportiva per accogliere la Festa dello Sport, durante il quale sarà possibile mettersi alla prova con le varie discipline sportive e scegliere quella a sè più congeniale. Istruttori e maestri delle varie associazioni sportive del territorio misanese saranno a disposizione di tutti per fare provare la propria attività e fornire dimostrazioni.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

A partire da sabato 24 giugno e fino a domenica 24 settembre, la città "si mette in mostra" attraverso gli scatti del fotografo Marco Pesaresi. Per l'occasione, gli spazi di Castel Sismondo ospiteranno la mostra fotografica Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi: un'attenta e meticola selezione di scatti fotografici attraverso le quali "celebrare su negativo" le peculiarità della Riviera Romagnola, contraddistinta da cultura, tradizioni e un susseguirsi di paesaggi.

A Riccione, a partire da venerdì 25 agosto gli spazi di Villa Franceschi ospiteranno la mostra itinerante Una vita contro la mafia, un'esposizione attraverso la quale per 57 "simbolici" giorni, i 26 totem e 104 manifesti di cui è composta, racconteranno di coloro che lottarono duramente contro le mafie tra magistrati, poliziotti, giornalisti, imprenditorie cittadini.