Un fine settimana di Pasqua con Lo Smanèt, il Paganello, street food, parchi tematici e Checco Zalone

La primavera è oramai sopraggiunta in città, nonostante le temperature ancora pungenti di queste giornate. Le città "si tingono" di molteplici colori, risvegliando così i propri spazi verdi dal torpore caratteristico dei mesi invernali, e risvegliando in noi il desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta. I?l mese di aprile, tuttavia, è anche molto altro. E’ nuovamente la stagione delle feste, della Pasqua, delle giornate trascorse a tavola in compagnia di familiari e amici, delle tradizioni e delle uova di cioccolato da scartare (e assaporare).

E’ arrivato perciò il tempo per la città di indossare l’abito delle feste, “prenderci per mano” e condurci in quello che sarà un fine settimana ricco di iniziative e appuntamenti per celebrare, assaporare e godere appieno della “magia” delle festività ma anche di tutti quegli eventi attraverso i quali rispondere al “avrei voglia di…” di ognuno.

Musica

La proposta musicale del fine settimana della città è alquanto interessante. A Riccione, a partire da sabato 8 e sino a lunedì 10 aprile scateniamoci al di sotto della Piramide più famosa d'Italia tra le travolgenti sonorità di "Mutonia Easter Exprerience": un festival di tre giornate in cui il connubio di due realtà profondamente radicate nel territorio romagnolo, porterà in città una tipologia di intrattenimento alquanto "singolare". Le strabilianti capacità artistiche dei dj della musica internazionale elettronica che si susseguiranno durante le tre giornate (Jamie Jones, Joseph Capriati, The Martinez Brothers e tanti altri), saranno "impreziosite" da alcune sculture artistiche ottenute attraverso materiali di recupero, saranno esposte all'interno degli spazi dell’iconico club.

Ma non è tutto. In tutta risposta al locale di Riccione, il Peter Pan di Misano Adriatico, nel fine settimana pasquale ospiterà sabato 8 aprile la serata Vidaloca ed i suoi ritmi tra l’urban e il pop Domenica 9 aprile, sarà la volta di va in scena Clorophilla Power Edition. Ed infine, lunedì 10 aprile (dalle 16:00 all’1:00) ci si sposterà eccezionalmente al Cocoricò di Riccione per la presentazione della one-night Vita.

Nella serata di venerdì 7 aprile condurrà Beppe Carletti (celebre tastierista e cofondatore del gruppo musicale Nomadi) al Palazzo del Turismo di Riccione, per rendere omaggio alla città e alla "sua" band attraverso il concerto strumentale inedito "Sarà per sempre".

Si mangia e si beve

Le giornate soleggiate e le temperature primaverili sempre più piacevoli portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta, "ingolositi" dalle squisitezze gastronomiche di cui il nostro territorio è florido. Le città della provincia, infatti, non intendono "lasciarci a bocca asciutta", assecondando così l'appetito e la "golosità" di ognuno attraverso alcuni appuntamenti enogastronomici straordinari.

In risposta a questo "grido" d'aiuto, i migliori truck e chef on the road armati delle proprie "cucine su ruote", sono in viaggio verso Cattolica per stuzzicare nel fine settimana pasquale, l'acquolina di cittadini e curiosi "golosi" con la 5° Edizione del Festival Internazionale del Gusto. A partire da venerdì 7 sino a lunedì 10 aprile, Piazza Primo Maggio accoglierà gli "appetitosi" camioncini tra pietanze "on the road" per quattro giornate all’insegna della convivialità, della migliore cucina nazionale ed internazionale, esibizioni musicali, spettacoli di cabaret ed artigianato; il tutto "insaporito" dall'aria salmastra e il calore delle giornate primaverili.

In tutta risposta a questa "succulenta" proposta, a Misano Adriatico la Pasqua non è mai stata così dolce. A partire da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, la città è pronta ad accogliere Chocofest - Pasqua a Misano: quattro giornate all'insegna del divertimento con una ricca esposizione di prodotti a base di cioccolato e le innumerevoli gustosità della gastronomia italiana.

Lo street food ingolosirà anche la Pasqua di Rimini. Per l'occasione, all'interno della splendida cornice di Parco XXV Aprile a partire da venerdì 7 a lunedì 10 aprile ospiterà Streeat - Food Truck Festival: l’appuntamento per eccellenza che riunirà "buongustai e golosi" per assaporare il miglior cibo di strada in circolazione, servito da una selezione dei food truck provenienti da tutto il Bel Paese e proposti nell'ampio spazio verde della città da furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. Il tutto, accompagnato da tanta buona musica come piacevole contorno alle tantissime specialità presenti.

Incontri & Manifestazioni

Nel fine settimana di Pasqua, a Riccione all'interno della splendida cornice del Parco Villa Lodi Fè, si celebra la bellezza e il risveglio della natura con "Lo Smanèt", in un'atmosfera dominata dallo stupore, dalla voglia di sorprendere ed emozionarsi. L'affascinante chalet in stile Liberty, ospiterà tre giornate di artigianato e meraviglia, all'insegna della condivisione. L'edizione primaverile, intitolata "Viva La Vida" sarà un omaggio a Frida Kahlo, straordinaria artista e simbolo dell'avanguardia artistica e culturale messicana, tra le icone femminili più amate e celebrate di tutti i tempi, a cui è decicata anche la mostra fotografica "Frida Kahlo. Una vita per immagini" presso Villa Mussolini. Per le festività pasquali, inoltre, sarà possibile ammirare l’esposizione fotografica in "orari straordinari". Ma non è tutto. La città offrirà anche l'opportunità di immergerci maggiormente all'interno dell'universo della pittrice messicana, tramite l'allestimento di uno speciale photo booth, attraverso il quale scattare un "Selfie su tela" tra i colori e le atmosfere caratteristiche dell'artista.

Bellaria Igea-Marina "si veste" a festa per i festeggiamenti pasquali promuovendo in città un fine settimana all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Attraverso Pasqua 2023 | Musica Diffusa, a partire da sabato 8 e sino a lunedì 10 aprile, l'intera città sarà animata dalle sonorità di artisti del territorio e di fama nazionale ed internazionale, i cui strumenti musicali porteranno in viale Ennio e Viale Paolo Gudidi, un intrattenimento "a misura" per tutta la famiglia sino ad approdare nella giornata di lunedì 10 aprile con un appuntamento in Piazza Don Minzoni tra uova di cioccolato e spettacoli d'animazione.

A Misano Adriatico, cala il sipario sulla rassegna "Ritratti d'autore - i classici che aiutano a vivere". Per l'occasione, I Rolling Stones "rivivono" al Cinema Teatro Astra; nella serata di venerdì 7 aprile, il filosofo-musicista Massimo Donà porterà in scena "Let's spend the night with Rolling Stones: la filosofia dei Rolling Stones" tra musiche blues e pop.

Spazio nel fine settimana anche all'intrattenimento per i più piccoli. Sabato 8 aprile, le sale di Castel Sismondo ospiteranno Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini; un'occasione per raccontare in maniera divertente e coinvolgente il cinema ed i personaggi del grande Maestro, attraverso le capacità artistiche dell'artista Mirco Gennari.

Appuntamento a teatro

A Rimini, sabato 8 aprile sarà una serata all'insegna del buon umore all'RDS Stadium. La struttura, infatti, è pronta ad accogliere la comicità del carismatico Checco Zalone. Lontano da anni dalle scene teatrali, porterà sul palcoscenico "Amore + Iva": uno spettacolo totalmente inedito in cui racconti, imitazioni, musica e parodie saranno accompagnati dall'inconfondibile ironia che contraddistingue uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

Checco Zalone porterà in scena storie e personaggi che permetteranno di ridere di se stessi e degli altri, declinando la sua arte creativa su diversi registri attraverso un uso sapiente dei tempi comici, della fisicità e dell’espressività.

Sponstandoci nel centro storica della città, il Teatro Galli nella serata di venerdì 7 aprile ospiterà sul proprio palcoscenico l'opera rock di David Bowie ed Enda Walsh "Lazarus". La regia del musical, assegnata a Valter Malosti condurrà "sotto i riflettori" il cantautore Manuel Agnelli, la cantautrice e polistrumentista vincitrice della XIV edizione di X-Factor Italia Casadilego e la coreografa e danzatrice Michela Lucenti. Il palcoscenico, sarà invaso dalle disavventure del malinconico migrante interstellare Newton, rimasto prigioneriero sul pianeta Terra.

Al Teatro della Regina di Cattolica e al Salone Snaporaz, proseguono gli appuntamenti con la prosa, la musica e la comicità che animano la città a partire dall'autunno. Dopo due stagioni segnate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il Teatro della Regina torna con una programmazione che prosegue nella direzione di coniugare linguaggi drammaturgici classici e contemporanei con proposte che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale. Un cartellone denso e poliedrico quello che ci attende, che da ottobre ad aprile offrirà agli spettatori un calendario di venti titoli che spazieranno tra prosa, musica, danza e comicità.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Le festività di Pasqua, inoltre, costitutiscono l'occasione ideale per immergersi nella bellezza e abbracciare l'offerta culturale di cui la città è così florida. C'è soltanto l'imbarazzo della scelta.

Sport

A Rimini, il fine settimana pasquale sarà contraddistinto dalla competizione "su sabbia". Infatti, a partire sabato 8 sino a lunedì 10 aprile le spiagge della città saranno prese d'assedio dai "dischi volanti" del Paganello, il torneo internazionale di “Beach Ultimate”, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia, durante il quale136 squadre provenienti da tutto il mondo e oltre 1600 atleti si sfideranno sulla sabbia per giornate di grande sportività, spettacolo e divermimento per il pubblico.

Parchi tematici

Nel fine settimana pasquale, è doveroso non trascurare e sottovalutare l'offerta che i parchi tematici del territorio mettono a disposizione per intrattenere grandi e piccini. Pronti ad accogliere i visitatori con offerte e nuove attrattive, Italia in Miniatura a Rimini apre con tutte le attrazioni in funzione: da Venezia, navigabile in gondola sino alla Vecchia Segheria con le sue rapide da affrontare a bordo di tronchi d’albero, la Monorotaia, il treno che viaggia a mezz’aria, il trenino di Pinocchio e i luoghi interattivi come Castel Sismondo, Esperimenta e Piazza Italia. Da non perdere anche Cinemagia7D e AreAvventura. All’Acquario di Cattolica arrivano Il Mondo dei Dinosauri e la nuova mostra Insetti Giganti XXL Edition, mentre Oltremare a Riccione offre alle famiglie, fra animali e spazi verdi, il Passaporto dell’Avventura, da completare con i bollini conquistati nelle tante experience del parco.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Gli ambienti del Fellini Museum situati all'interno del Palazzo del Fulgor, in occasione dei 50 anni di Amarcord, ospiteranno a partire da govedì 23 marzo e fino al 16 aprile, la mostra fotografica “Altrove”, una esposizione di 27 fotografie realizzara da parte dell'artista Lorenzo Mini. Le immagini della spiaggia in inverno, i colori rarefatti e la densa foschia evocano le atmosfere del film e richiamano alcuni temi ricorrenti nel cinema di Fellini: il mare, la nebbia e il sogno.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

La Galleria dell’Immagine della Biblioteca Civica Gambalunga, a partire da sabato 21 gennaio ospiterà la mostra fotografica "Rimini Ritrovata". Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi. Un sorprendente numero di negativi, ritrovati pochi anni fa tra gli effetti personale dell'appassionato d'arte, con immagini mai stampate (tranne pochissime eccezioni). Il fondo fotografico conta circa 40.000 scatti a partire dal 1954 in avanti, che documentano sistematicamente eventi, personaggi e paesaggi riminesi, compreso il patrimonio artistico e architettonico della città. Si tratta d’immagini in bianco e nero che ritraggono in ogni aspetto storico-artistico e di costume, la società e i paesaggi riminesi della ricostruzione, i primi anni del boom turistico in cui si testimoniano visioni urbane perdute, tradizioni culturali scomparse, avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.

La Galleria d'Arte Zamagni, nel pomeriggio di venerdì 7 aprile ospiterà l'evento di chiusura di "Caule", la mostra personale dell'artista Gianni Giulianelli. L'evento costituisce un'occasione unica per potere ammirare i dipinti dell’artista, all'interno dei quali attraverso l'utilizzo di tinte oleose "rivivono" la forza e la "sensualità" della natura.

A Riccione, nell’ambito della Festa infinita, la serie di eventi che la città dedica al suo Centenario, il delizioso scrigno liberty di Villa Franceschi che conserva al suo interno opere d’arte dal ‘900 ai giorni nostri, si vestirà, nelle sale al piano terra, dei colori brillanti del mosaico contemporaneo in suggestivo dialogo con gli ambienti di primo ‘900. Da sabato 22 ottobre a lunedì 10 aprile 2023 la Villa ospiterà Tessere i sogni. La mostra dell'artista Luca Barberini, mosaicista di fama nazionale ed internazionale sarà composta da una serie di opere quasi tutte inedite appartenenti alla sua più recente produzione dedicata al tema del sogno e alla rievocazione delle visioni notturne che affollano la mente dell’artista durante il sonno.

All'interno della medesima cornice, a partire da giovedì 22 dicembre, nello spazio creativo Art Room sarà possibile ammirare Opulenza, una esposizione di sei abiti insoliti e fastosi. L’esposizione vuole rendere omaggio alla moda intesa come "l’arte dell’invenzione” e nasce proprio dall’idea di reinventare forme di abiti estremamente eleganti abbinati ad accessori a cui è stata data una nuova vita. Dunque, una piccola ma preziosa collezione realizzata da capi che simboleggiano il concetto di rinascita e rigenerazione di abiti grazie all'utilizzo degli accessori che li adornano, in cui risalta la volontà di portare alla luce una bellezza "opulenta" di veri e propri “abiti gioiello”.

La Galleria del Centro della Pesa, a partire da sabato 4 marzo ospiterà la mostra pittorica "Fuoco e spazio" dell’artista Michela Mangani. Un'occasione per amminare le 40 opere pittoriche esposte, appartenenti alla serie Veline, realizzata dall’artista tra il 2021 e il 2022. Dell’evento espositivo sarà edito il catalogo con il logo dell’Unesco e sua motivazione, il quale sarà successivamente disponibile per la visione al pubblico presso la biblioteca del Metropolitan Museum di New York.

Inoltre, a partire da sabato 26 novembre Villa Mussolini ospiterà la mostra Frida Kahlo. Una vita per immagini. Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, il progetto mira a ricostruire le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale.

A Santarcangelo, il Museo Storico Archeologico (Musas) a partire da giovedì 5 gennaio ospiterà la mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”: un racconto sull’origine dei calendari, strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo e particolarmente significativi per il patrimonio archeologico della città, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.