Weekend ricco con la Festa della Piadina, i Luoghi dell’Anima, Luca D’Alessio, Matteo Romano, mostre e relax

Il weekend si presenta ricco di appuntamenti. Si parte con la festa della Piadina a Santarcangelo, il festival ispirato alle riflessioni di Tonino Guerra a Santarcangelo e Rimini e il concerto dei MYO a Riccione, per poi passare alla Regina della Musica a Cattolica. Per gli appassionati d’arte sono numerose le mostre da poter visitare. Non mancano le attività per rilassarsi e mantenersi in forma con yoga, nordic walking e parkrun. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Festa della piadina

Iniziamo gli appuntamenti del fine settimana con la Festa della Piadina a Santarcangelo di Romagna denominata "SantaPiada". L'evento si svolgerà nelle vie e nelle piazze del borgo e coinvolgerà storiche e nuove piadinerie della città clementina, rinomata ovunque per la qualità della sua Piadina. "SantaPiada" è un grande richiamo alle tradizioni contadini e al passato per far rivivere agli ospiti il paese di 100 anni fa. Ogni addetto alla festa vestirà come una volta, così come gli artisti che si esibiranno: dai musicisti ai trampolieri, dai ballerini alle fruste romagnole, alle azdore che tireranno la piada; si respirerà l'aria di fattoria di campagna grazie alla presenza degli animali; tutti potranno giocare in un'atmosfera coinvolgente, dai piccoli con i giochi di legno ai grandi coi i "Zùg d'una volta"; auto d'epoca abbelliranno il centro, assieme a tantissime balle di fieno dove potersi sedere, ascoltare bella musica e assaporare gusti di piadina eccezionali con uno sguardo al futuro con uno show cooking di una famosa food blogger.

Concerti e masterclass

Sempre a Santarcangelo di Romagna prende il via la settimana de i “Luoghi dell’Anima”, il Festival ispirato alle riflessioni di Tonino Guerra che quest’anno si apre eccezionalmente anche a Rimini con alcuni eventi al Fellini Museum e al Cinema Fulgor. Attesi un gran numero di ospiti della scena artistica italiana. Si inizia con il celebre “paroliere” che ha firmato innumerevoli successi indimenticabili, Mogol. Nel ricco e variegato cartellone della rassegna figurano proiezioni del concorso per lungometraggi opere prime e seconde, concorso cortometraggi, una selezione dedicata al cinema del territorio con opere finanziate dall’Emilia-Romagna Film Commission, proiezioni speciali, eventi, incontri con l’autore, con musica live e interviste sul palcoscenico dell’Arena Sferisterio. Andiamo a Riccione dove a bordo piscina dell’Hotel Corallo si potrà ascoltare il concerto dei giovanissimi e pluripremiati musicisti della MYO - Mondaino Youth Orchestra che darà il via alla terza edizione del Premio Inner Wheel Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta”, che promuove la cultura del territorio attraverso la musica di qualità e lo fa con una vera eccellenza territoriale, la Jazz band formata da una quarantina di ragazzi e ragazze tra i 12 e i 25 anni, guidata dal Maestro Michele Chiaretti. I proventi del concerto saranno devoluti, secondo la consuetudine del Premio, a realtà culturali del territorio e, in questo caso, destinati all’acquisto di strumenti musicali per la scuola di Musica di Mondaino che verranno utilizzati dagli studenti che non ne posseggono di propri. A Cattolica appuntamento in piazza con “La Regina della musica” che ospiterà LDA, Luca D’Alessio, il giovane cantante, figlio di Gigi, reduce dell’edizione di Amici 21, che si concederà al pubblico con un previsto firmacopie. La sera seguente, invece, salirà sul palco Matteo Romano, cantautore classe 2002, uno dei 3 vincitori di Sanremo Giovani 2021 ed in gara con il brano “Virale” al Festival di Sanremo 2022. Insieme a lui si esibiranno anche Thomas (Amici16), Federico Baroni (Amici17), Rea e Nicol (Amici21). Annunciata anche la presenza di Giulia Penna, cantante e youtuber. Le due serate saranno presentate da Andrea Prada. “Alla scoperta di Giulio Faini” (1874-1935) è invece il titolo del concerto che si svolgerà a Santarcangelo, in omaggio al maestro, valentissimo suonatore di corno, ricercato dai più affermati direttori d'orchestra del suo tempo. Il concerto vedrà la partecipazione dei professori e delle professoresse Federico Tassani (direzione e coordinamento del progetto), Costantino Brigliadori, Enea Bollini, Marica Casadei, Antonio D’Abramo, Roberto Siroli e delle studentesse della scuola media Franchini Anna Simeone e Linda Rizqallah. Al Mamì Bistrot di Rivabella, invece, si apre la masterclass di Karima, talentuosa artista livornese diventata celebre per il premio della critica ricevuto nell’edizione 2006 di “Amici”, per aspiranti cantanti. Karima porterà la sua energia e le sue magnifiche doti da insegnante di canto, presentando un progetto nuovo e articolato in due giornate, dove convivono molte arti: yoga, tai-chi e canto. Ogni partecipante dovrà portare un tappetino da Yoga e preparare una canzone con relativa base e testo, che canterà sabato. Si consiglia abbigliamento comodo, verranno utilizzate tecniche di Yoga e Tai-Chi propedeutiche al lavoro di consapevolezza. Infine nel chiostro del Santuario delle Grazie di Rimini (Colle di Covignano), il Coro polifonico Jubilate Deo, presenta il concerto: “Vox ad Pacem– polifonia sacra e poesia”. La serata, a ingresso libero, è inserita nella manifestazione “Voci nei chiostri” che quest’anno ha come motto “We move the world” perché ogni coro possa muovere il mondo, possa essere la luce che illumina gli angoli più bui e nascosti della nostra vita, perché non si smetta mai di cantare e, soprattutto, perché ogni coro possa essere cantore e promotore di pace. Il concerto, secondo lo stile del coro Jubilate Deo. La serata sarà inoltre impreziosita dalla lettura di testi poetici di autori contemporanei dedicati alla pace (in particolare A. Ramberti e A. Montebelli).

Di mostra in mostra

Sono molte le mostre da poter ammirare nel fine settimana a Rimini e provincia. Iniziamo andando a Verucchio dove inaugura “La collezione del Povero Diavolo” di Marco Neri che tiene a battesimo il rinascimento della Piazza Malatesta. La mostra espone 58 opere del noto artista e docente forlivese che diventeranno una delle gemme dell’estate di Verucchio. Nella biblioteca Baldini di Santarcangelo, invece, verrà ospitata la mostra “Il tempo nella memoria degli oggetti”. L’esposizione, che conclude il progetto realizzato in collaborazione con gli studenti di Design del prodotto industriale dell’Università di Ferrara, offre agli oggetti della tradizione una rilettura creativa e attuale. Per gli amanti dei motori al World Circuit in occasione del Misano Motul Fim Superbike World Championship - Emilia-Romagna Round al nuovo Pit Building sarà presentata la mostra fotografica 50 Shooting of racing, nell’ambito degli eventi per la celebrazione dei 50 anni del circuito. Andiamo a Rimini dove per omaggiare la lunga attività fotografica di Italo di Fabio la Biblioteca Gambalunga gli dedica una mostra alla Galleria dell'Immagine con una selezione di 60 opere fotografiche che ne ripercorrono il lavoro e danno conto della sua continua e divertita ricerca e sperimentazione di luce, colore, geometrie. Ci spostiamo al Museo della Città dove è possibile visitare la mostra “A world apart / Vite nascoste” di Roberto Sardo dedicata ai giovani migranti. Nelle sue foto, l'autore ha dato voce al presente e al futuro dei protagonisti, non al passato o a motivazioni drammatiche. Così emergono sogni, desideri, la volontà di integrarsi. All’interno del Part Palazzi dell’Arte di Rimini, invece, sono in mostra i lavori dei dodici finalisti alla prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell'arte contemporanea di età inferiore ai quarant'anni, italiani o residenti in Italia. Andiamo al ristorante “Falsariga” di Morciano che si trasforma in una galleria d’arte ospitando “Nemo propheta in patria”, la lieve mostra antologica di Giuliano Cardellini, noto artista morcianese e direttore del TMUB di Morciano dedicato a Umberto Boccioni. La mostra si prefigge lo scopo, di portare l’arte in luoghi inusuali creando nuove connessioni e curiosità per neofiti e non. Questa mostra vuole far percepire allo spettatore i vari momenti di vita di un artista e le molte trasformazioni. Passiamo alla grande mostra ‘Steve McCurry Icons’ a Villa Mussolini a Riccione. Oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. Steve McCurry è una delle figure più iconiche e uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. Punto di riferimento per un larghissimo pubblico che nelle sue fotografie riconosce un modo di guardare il nostro tempo, a Villa Mussolini il visitatore potrà ripercorrere un viaggio simbolico nel complesso universo di esperienze e di emozioni provenienti dalle sue celebri immagini. Il ritratto più famoso di McCurry, ‘Ragazza afghana’ fu scattato in un campo profughi vicino a Peshawar in Pakistan.

Into the Blue

Ultimo appuntamento con Into the Blue-Sea life fest 2022, il festival che unisce conservazione e ricerca sull’ambiente marino: educazione ambientale, laboratori, citizen science, presentazioni di ricerche e progetti, proiezioni e tanto altro ancora. Per la Giornata Mondiale degli Oceani, all’interno del progetto Clean Sea Life, al porto canale di Rimini recupero dei relitti affondati: per il secondo anno consecutivo Fondazione Cetacea, Sub Gian Neri e Marinando con il supporto di Guardia Costiera e Guardia di Finanza – Nucleo Sommozzatori recupereranno alcune imbarcazioni affondate nel porto canale.

Nordic Walking, Hata Yoga, Parkrun

L’attività fisica è un toccasana e a Rimini ogni sabato è possibile praticare Nordic Wlaking, Walk on the beach e hata yoga. Ogni sabato al bagno 14 si pratica la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. A proporla è l’associazione La Pedivella che propone questa attività outdoor sulla spiaggia la mattina e il pomeriggio. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. Al Bagno 26 invece, si svolge “Walk on the beach”, 50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute. Mentre al Parco Marecchia, Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km aperte a tutti. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Infine, ogni domenica nella piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio, si svolgeranno lezioni di Hatha Yoga. Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto.