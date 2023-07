Fine settimana d’incanto con “Wonderland”, La Terrazza della Dolce Vita e c'è il Deejay On Stage

“Chi ben comincia è alla metà dell’opera”. Non c'è verità più indovinata e Rimini sembra avere preso sul serio questo detto. Infatti, per non essere da meno ai "fratelli" weekend estivi, il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio.

Musica

La musica è protagonista nel fine settimana di Riccione. Il palcoscenico marittimo di Piazzale Ceccarini infatti, a partire da venerdì 29 luglio e fino al 24 agosto sarà travolto dalle melodie di Deejay On Stage, l'appuntamento musicale estivo della città che vedrà un susseguirsi incessante di artisti del panorama musicale nazionale, per dieci serate all'insegna del divertimento e dell'allegria. Un ricco e variegato ventaglio di ospiti, quelli che "apriranno le danze" o meglio, faranno scatenare cittadini e turisti nella serara d'apertura di venerdì 29 luglio, tra questi: Paola & Chiara, Mara Sattei, Ariete, Angelina Mango, The Kolors, gIANMARIA, Boomdabash e, dalla serie Netflix Mare Fuori, Clara. Ma non è tutto, poichè Deejay On Stage intende intrattenere in maniera "diffusa" anche le afose giornate della città e delle spiagge, attraverso quotidiane dirette radiofoniche per mezzo della voce dei "veterani" Rudy Zerby,Gianluca Gazzoli, Andrea e Michele che per l'occasione, racconteranno ai propri "fedelissimi" ascoltatori, appuntamenti e curiosità di ogni genere. Spazio anche allo sport all'interno della manifestazione. Infatti, tramite "Play Deejay" a partire da sabato 29 luglio trasformeranno Piazzale Roma in una palestra all'aria aperta, ivadendo gli spazi della struttura con allenamenti di ogni genere (pilates, yoga, functional training, group cycling etc.) con oltre 120 corsi interamente gratuiti tenuti da trainer professionisti delle diverse discipline.

In città, prosegue l'appuntamento musicale con la rassegna "Albe in controluce", che al sorgere del sole porterà sul "sabbioso" palcoscenico della Spiaggia 75 il celebre cantautore italiano Nino Buoncuore.

In tutta risposta all'offerta musicale di Riccione, l’Arena della Regina di Cattolica prosegue incontrastata i propri appuntamenti musicali con cui intratterrà residenti e turisti per l’intera stagione estiva, richiamando in città artisti e personaggi celebri del panorama musicale nazionale ed internazionale. A tal proposito, il palcoscenico della struttura sarà invaso dal flauto e dalle melodie rock dalla band inglese Jethro Tull che nella serata di domenica 30 luglio raggiungerà la città con le proprie strepitose abilità musicali per celebrare e condividere con i propri "fedelissimi", la propria nuova avventura musicale RökFlöte, senza tuttavia trascurare i brani che contraddistinsero la discografia della band.

Si mangia e si beve

In tutta risposta alla programmazione del Capodanno dell'Estate e al mese precedente, anche il mese di luglio non intende rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola, celebrando così le eccellezze e squisitezze del terriorio. Ad adempiere questo "appetitoso e saporito" compito, a partire da mercoledì 26 e fino a venerdì 28 luglio spetterà a Torriana con "La Collina dei Piaceri": un evento enogastronomico attraverso il quale celebrare la ricchezza gastronomica ed enologica della terra di Romagna. Infatti, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di cuochi, pasticceri, osti, enotecari e artigiani del settore enogastronomico, sarà possibile immergersi in una vera e propria esperienza culinaria, tra squisitezze sapientemente realizzate dai talentuosi cuochi locali e al tempo stesso accompagnate da una vasta e accurata selezione di vini, birre e tante altre prelibatezze locali. Il tutto, impreziosito da intrattenimento e spettacoli, per tre giornate all'insegna della condivisione e della convivialità, caratteristiche che contraddistinsero sin dal principio la "ghiotta" manifestazione.

Spostandoci nell'entroterra, in alto i calici a Pennabilli con Pennabilli diPinta, la manifestazione che nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio è pronta a "dissetare" i propri "fedelissimi" con la "bionda" più amata e sempre più ricercata al mondo. Per l'occasione, infatti, il centro storico ospiterà alcuni tra i più rinomati e selezionati produttori e birrifici del territorio, dalle cui spillatrici sarà possibile assaporare tra numerose e differenti tipolofie di birre con caratteristiche e peculiarità straordinarie, frutto di passione, ricerche minuziose e qualità che soltanto i birrifici artigianali sono in grado di raggiungere. Ma non è tutto, poichè le "bionde" dustazioni saranno accompagnate anche da appetitose proposte street da parte di alcuni camioncini su ruote presenti durante le giornate di manifestazione. Così, tra arrosticini, olive all’ascolana, fish&chips, pollo fritto, sfiziose polpette, sushi, sashimi, tartare, roll e uramaki i food truck che affolleranno gli spazi della manifestazione, sono pronti a prendere per la gola i "ghiotti" partecipanti. "Pennabilli diPinta", tuttavia, non intende porsi unicamente come celebrazione della birra e del buon cibo, ma anche come occasione per "nutrire" l'anima e la propria "fame culturale", offrendo così ai partecipanti l'opportunità di godere negli spazi di Piazza Vittorio Emanuele II e tutt'attorno, di spettacoli di musica, dj set, visite guidate e itinerari alla scoperta delle ricchezze naturali e storiche che contraddistinguono la cittadina.

Incontri&Manifestazioni

Soggiornare nella "capitale dell'ospitalità" significa sapere godere e apprezzare non soltanto la spiaggia ma altresì la vita e le attrattive delle località vicine e lontane che da essa sono direttamente raggiungibili. A questo proposito, quale migliore occasione del fine settimana della città di Rimini per trascorrere del tempo all'aria aperta, negli spazi esterni del Grand Hotel per la quarta edizione dell'appuntamento estivo con La Terrazza della Dolce Vita, i salotti en plein air del tardo pomeriggio ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, ai quali a partire da domenica 30 luglio e fino a venerdì 10 agosto prederanno parte circa trenta ospiti del panorama nazionale ed internazionale appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica, del giornalismo e della cultura contemporanea che nella giornata d'apertura, vedrà alternarsi l'intervento del regista e scrittore Pupi Avati a quello della conduttrice televisiva Paola Perego.

Ma non è tutto. Allontanandoci dagli spazi raffinati e distinti che contraddistinguono il Grand Hotel, nella giornata di venerdì 28 luglio Piazzale Kennedy sarà travolto dai passi di street dance di "Red Bull Dance Your Style", la manifestazione di street dance che porterà sul palcoscenico marittimo della città talentuosi ballerini proventienti da tutta Italia e che avranno l'opportunità di esprimersi (o meglio, scontrarsi) tra loro tra danze hip-hop, house, locking, popping e tanti generi musicali. Inoltre, spetterà al pubblico stabilire il vincitore delle "battaglie danzerine", nelle quali non è prevista alcuna coerografia o musica precedentemente pianificata; dunque, un'occasione questa, durante la quale lasciarsi travolgere dalle melodie e dalla creatività dei performers che si alterneranno tra loro, per una serata all'insegna della spettacolarità e fluidità di movimento.

Spostandoci nel centro città, Piazza Malatesta è pronta a vestire i propri spazi di fiaba e incanto, tramutandosi così da "piazza dei sogni" a "paese delle meraviglie", per accogliere al meglio a partire da venerdì 28 luglio Wonderland. La versione di Alice. Lo spettacolo estivo che scandirà il venerdì e il sabato del centro cittadino fino al 12 agosto, vedrà una mescolanza straordinaria di proiezioni, luci, coreografie e musiche, per sei serate all'insegna della meraviglia e stupore di tutti, adulti e bambini.

La splendida cornice di Piazza sull'Acqua e il suggestivo Ponte di Tiberio, a partire da giovedì 1 giugno e fino al 30 settembre è pronta ad accogliere una distesa di plaid per un pic-nic all'aria aperta. Per l'occasione, i partecipanti avranno l'opportunità di concedersi un "goloso" appuntamento sull'erba e "arricchire" il proprio cestino attraverso le proposte culinarie dei locali aderenti all'iniziativa, presenti all'interno del Borgo San Giuliano.

La città Riccione, nella serata di sabato 29 luglio è pronta ad accogliere l'irriverenza e comicità di Paolo Cevoli che per l'occasione, raggiungerà il palcoscenico di Piazzale Ceccarini "appesantito" da una somiglianza alquanto "ingombrante" e a partire dalla quale presenterà a tutti coloro che prenderanno parte all'appuntamento, la propria ultima "fatica letteraria" dal titolo "Il sosia di lui. La vera storia del falso Mussolini", con cui la somiglianza estetica è notevole ma discostandosene immediatamente a livello caratteriale.

La stagione estiva di Viserba è all'insegna della comicità tra "risate a crepapelle"; nella serata di venerdì 21 luglio proseguono gli appuntamenti con la rassegna di cabaret "Sganassau 2023". Per l'occasione, il palcoscenico di Piazza Pascoli sarà travolto dalle numerose e divertenti "voci" del ventriloquo Samuel Barletti. L'artista, in compagnia dei propri pupazzi parlanti, intratterrà gli spettatori riproducendo il timbro vocale di alcuni celebri personaggi del mondo dello spettacolo, nel tentativo di rallegrare e "strappare un sorriso" ai partecipanti.

Le spiagge di Cattolica, nel giornata di domenica 30 luglio sono pronte ad accogliere il pick up di Dole Summer Vibes, la manifestazione itinerante promossa dalla rinomata azienda impegnata nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium, la cui “crew” durante la stagione estiva toccherà l'Italia intera, da Nord a Sud per animare le più celebri e affollate località balneari, coinvolgendo villeggianti e turisti con attività ludiche, distribuzione di frutta fresca e gadget, per una giornata all'insegna della gioia e del divertimento.

Spostandoci nell'entroterra, il fine settimana della città di Montefiore Conca è alquanto "misterioso". Nella serata di sabato 29 luglio, infatti, sarà possibile trascorrere una serata a Corte e prendere parte al ciclo d'incontri "La Rocca degli eterni amanti": un'occasione per trascorrere qualche "misteriosa" ora a Castello e "avventurarci" tra i risultati di alcune indagini condotte in ambito paranormale all'interno delle più suggestive rocche della Romagna. Per l'occasione, l'incontro si incentrerà attorno alle ricerche condotte da parte di alcuni studiosi in merito alla vicenda amorosa degli amanti Costanza e Ormanno. Il tutto, sarà imoreziosito successivamente da una visita guidata a lume di candela della struttura.

Escursioni e visite guidate

A questo proposito, sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. Con l'imminente arrivo della stagione estiva, riprendono anche le visite guidate alla scoperta Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. Nella giornata di sabato 29 luglio, infatti, sarà possibile immergersi in un percorso attraverso il quale ammirarne il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente e suggestiva struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Nella medesima giornata, sarà inoltre possibile immergersi in una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, attraverso la quale sveleremo un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso ci condurrà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano, durante il quale avremo l'opportunità di parlare di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum.

Anche il fine settimana di Cattolica è all'insegna a bellezza. Infatti, a partire da martedì 27 giugno e fino al 31 agosto (con cadenza settimanale ogni martedì e venerdì) sarà possibile immergersi in un percorso di visita, attraverso il quale andare alla scoperta del patrimonio storico, monumentale e culturale della città. Accompagnati da apposite guide specializzate, sarà possibile immergersi tra i principali punti d'interesse storico all'interno dell'antico borgo medievale e rinascimentale: l’antico Ospitale per i Pellegrini e l’oratorio S. Croce, la Chiesa di S.Apollinare, la Rocca Malatestiana, le taverne sino alle osterie sorte lungo la Flaminia. Il percorso terminerà con la discesa nella Galleria Paparoni, la più complessa architettura del patrimonio sotterraneo della città.

Sport

La stagione estiva di Riccione è all'insegna del benessere e della meditazione. A partire da sabato 24 giugno e fino al 2 settembre, negli spazi suggestivi e verdeggianti di Villa Mussolini torna l'appuntamento con Yoga al sorgere del sole: un'occasione per immergersi tra le "movenze" di questa antica pratica attraverso la sapiente esperienza e professionalità dell'insegnante Renza Bellei ed intraprendere un percorso emozionale attraverso il quale accogliere il nuovo giorno e risvegliare al tempo stesso i sensi e lo sguardo.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

Il palcoscenico artistico e culturale della città, inoltre, a partire da sabato 1 luglio e fino al 31 agosto s'arricchisce utleriormente e con la mostra fotografica “Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini” "veste" di storicità e memoria le spiagge della città, dal bagno 47 al bagno 100. Oltre 20 manifesti, circa 200 fotografie e 100 plance tramite i quali accompagnare "bagnanti e non", in un itinerario storico che portò all'affermazione della città come Capitale del turismo balneare europeo. Il tutto, attraverso l'esposizione di immagini in cui "imprigionati su pellicola" sono presenti sorrisi, curiosità, giochi, eventi, riti e miti da spiaggia in parte rimasti invariati da oltre un secolo, in parte cancellati dal tempo.

A partire da sabato 24 giugno e fino a domenica 24 settembre, la città "si mette in mostra" attraverso gli scatti del fotografo Marco Pesaresi. Per l'occasione, gli spazi di Castel Sismondo ospiteranno la mostra fotografica Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi: un'attenta e meticola selezione di scatti fotografici attraverso le quali "celebrare su negativo" le peculiarità della Riviera Romagnola, contraddistinta da cultura, tradizioni e un susseguirsi di paesaggi.

Nel fine settimana di Cattolica, gli spazi del Palazzo del Turismo, a partire da venerdì 9 giugno e fino al 10 settembre, ospiteranno a mostra fotografica diffusa a tema balneare "Tipi da spiaggia": una successione di fotografie "scattate" intorno ai primi decenni del Novecento, strutturata in tre distinte sezioni attraverso le quali evidenziare l’evoluzione della spiaggia di Cattolica. L'operta artistica "mette in mostra" la trasformazione di molti villini privati in strutture ricettive capaci di soddisfare una richiesta sempre maggiore di comodità da parte dei bagnanti; questa esigenza, tuttavia, si intreccia sempre più con la mondanità della villeggiatura offrendo così un potente slancio alla pratica balneare. Dalle virtù benefiche dell’acqua e dell’aria, come principali stimoli per scegliere il mare come destinazione, a poco a poco nasce il desiderio di vivere la spiaggia semplicemente come delizioso luogo per passare il tempo, passeggiare, svolgere attività sportive, godere di momenti di refrigerio, rilassamento, svago e divertimento. Queste scene di vita balneare incontrano i tipi da spiaggia in una carrellata di personaggi in posa, bramosi di fermare il tempo al mare e immortalare i ricordi felici.