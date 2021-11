Weekend ricco con la fiera dell’oliva, Riccione Christmas Star, gli Extraliscio, cabaret, musica, sport e le iniziative contro la violenza alle donne

Il weekend si presenta con tanti appuntamenti da non perdere. Si parte con l'inaugurazione di Riccione Christmas Star, la fiera dell’oliva a Coriano, l’apertura del Cocoricò e il live show di Math a Riccione, il Villaggio Music Fest con i 2POP, per poi passare alle iniziative contro la violenza alle donne. Non mancano le mostre, le conferenze, gli appuntamenti a teatro e le escursioni. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Fiera dell’Oliva

Autunno è il periodo delle fiere. A Coriano i buongustai potranno dilettarsi con la Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali. Sono previsti assaggi e vendita di olio extravergine con apertura della cucina alle ore 12 sotto la regia degli chef Luigi Ciavatti e Claudio Moras (si potranno degustare primi piatti con olio Evo Novello come Zuppa del Frantoiano e risotto funghi e salsiccia Verde&Sole, secondi come carpaccio di carne Verde&Sole a km. Zero, roast beef Verde&Sole) e alle ore 17 degustazione guidata di tre olii Evo a cura di Maurizio Seggion (Fondazione sommelier dell’olio). È presente anche il tradizionale stand gastronomico della Pro Loco con i piatti della tradizione locale come baccala alla corianese, salsicce e olive, bruschette con olio Evo corianese.

Dall’apertura del Cocoricò ai 2POP a Math

Dopo il Peter Pan Club, questo fine settimana è la volta del Cocoricò. Riapre, infatti, l’iconico club di Riccione, che si rivela al pubblico completamente ristrutturato per inaugurare un nuovo ciclo. La nuova gestione che ha rilevato il locale restituirà al pubblico un Club totalmente ricostruito e rinnovato sia negli interni che negli esterni, con impianti tecnici visual e audio di nuova generazione. Ci saranno due grandi novità: un’area riservata backstage e un giardino estivo. L’ingresso è riservato ad un pubblico over 18 donna e over 20 uomo. Ci spostiamo a Torriana dove sul palco de Il sabato del Villaggio si esibiranno i 2POP, ovvero Chiara Fabbri alla voce Simone Nobili alla chitarra. Il duo propone un repertorio che spazia dai classici Lucio Dalla, Fabio Concato, Mia Martini agli attuali Elisa, Niccolò Fabi, Malika Ayane, ai classici internazionali come Sting, Alanis Morissette e Norah Jones. A Riccione, invece, il cantante e producer Madh animerà lo stadio riccionese con Football And Music. Un evento che unisce la musica allo sport con i match casalinghi della FYA Riccione. Allo stadio Nicoletti ci saranno le emozioni del calcio, la magia della musica, una partita, un concerto e l’orgoglio tutto riccionese di tifare la squadra locale mentre difende la prima posizione in campionato. In questo clima pensato ad hoc per regalare una piacevole domenica adatta ai tifosi di tutte l’età, andrà in scena, nell’intervallo tra primo e secondo tempo del match contro il Diegaro, lo speciale halftime show firmato da Madh. Un quarto d’ora di esibizione dal vivo. Ad aprire l’evento il dj-set pre-gara firmato da Paolo Campidelli.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a una data successiva. Nel caso non fosse stabilire una nuova data lo spettacolo sarà considerato annullato e non sarà previsto il rimborso del biglietto, perché quest’ultimo vale per la partita di campionato della FYA Riccione e ogni altra esibizione a programma è da intendersi come appuntamento corollario della stessa

Atmosfere natalizie

Si respira aria natalizia a Riccione con l’inaugurazione di Riccione Christmas Star 21-22, un progetto artistico e prodotto turistico originale e articolato su tutta la città attraverso un palinsesto di eventi e iniziative che si svolgeranno in tutta la città: il viale si trasforma in un bosco di 14 abeti luminosi animati dagli effetti musicali e scenografici degli spettacoli live. Il bosco luminoso sarà completato da oltre quattrocento mila luci led bianche ghiaccio allestite tra i pini del viale che creeranno un cielo di stelle a perdita d’occhio. A rendere ancora più spettacolare e suggestiva la passeggiata in centro, sarà un lungo tappeto bianco e verrà imbiancato dalle magiche nevicate che, quattro volte al giorno, avvolgeranno i visitatori in un’atmosfera incantata. L'albero più grande e suggestivo sarà posizionato al Porto.

A Cattolica, invece, avverrà l’accensione delle luminarie nelle strade con particolare attenzione dedicata agli addobbi per l’albero di Natale in Piazza Roosevelt ed un secondo albero scenografico luminoso che troverà posto in Piazza Nettuno.

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Sono molte le iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in tutta la provincia. A Santarcangelo si svolgerà il flash mob “A Marielle”, performance urbana ideata del gruppo “Let's Revolution!” in collaborazione con Rompi il silenzio per far conoscere il Centro antiviolenza di Santarcangelo. Mentre al Supercinema torna l’opera d’ascolto “Sisterhood”, che dopo la performance a distanza realizzata lo scorso anno diventa un concerto dal vivo. Un canto di sorellanza e una chiamata al rispetto dei diritti umani. In chiusura della serata prevista anche la presentazione del progetto “Teresa”, nato per sensibilizzare il mondo maschile sulla violenza di genere: realizzato dal cantautore Arcadio in collaborazione con il pittore Enrico Pantani e la comunità online “Mica Macho”. A Rimini, invece, sabato si svolgerà la camminata “E’ per te” organizzata dall’amministrazione comunale di Verucchio con partenza da Piazza Cavour a Rimini, mentre domenica ci sarà una doppia iniziativa: un’altra Camminata, “Rosa in walk” con partenza dalla panchina rossa del Centro Civico e ritorno alla Sala Romagna Mia, dove si terrà un momento di accoglienza con un piccolo ristoro, seguito dalla presentazione del progetto della casa comunità Suor Caterina Giovannini di San Martino Monte L’Abbate. La responsabile suor Mirella Ricci e le mamme ospiti della struttura illustreranno le loro storie anche attraverso un cortometraggio realizzato da Arkadia studio per la regia di Luigiantonio Perri, sull’educazione al rispetto e il progetto “Ricuciamo” che ha coinvolto il Gruppo AEFFE e lo stilista riminese Mirco Giovannini. Al termine si terrà una sfilata delle felpe e dei cappottini per Galgo da loro realizzate nella casa comunità. Sarà possibile acquistare le felpe e il ricavato andrà a sostegno delle giovani donne e della Comunità che le ospita. Andiamo a Poggio Torriana dove nella Sala Teatro del centro sociale sarà proiettato il film documentario “Sono innamorato di Pippa Bacca “di Simone Manetti. Giuseppina Pasqualino di Marineo, in arte Pippa Bacca, è stata violentata e uccisa in Turchia, a trentatrè anni. Con l'amica Silvia Moro, aveva progettato di attraversare 11 Paesi in guerra vestita da sposa, così da celebrare un matrimonio simbolico tra popoli. A seguire si svolgerà un incontro con operatrici del centro antiviolenza. Alle Befane Centro commerciale continua la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne denominata “Vola Via by Winx” realizzato da Rainbow, con tante iniziative. Sarà inoltre operativo un autentico simulatore di volo del Boeing 737, utilizzato dai piloti per raggiungere le ore di volo necessarie al mantenimento del brevetto. Per i più sportivi sarà possibile iscriversi alla "Vola Via Virtual Run" con l'obiettivo di raggiungere il traguardo simbolico di 10mila km. Ci si può iscrivere gratuitamente.

Cena francese con cabaret

Al Mamì Bistrot di Rivabella torna la magia del Cabaret con lo spettacolo francese “Voulez-vous”. Lo show sarà dedicato a New York, la città delle mille luci, e vedrà avvicendarsi sul palco gli artisti internazionali dello Show Ballett di Milano. Durante lo spettacolo sarà servita una cena francese di cinque portate (menù di carne o vegetariano) con un cocktail di benvenuto. ?A fine serata verrà premiato un fortunato vincitore che si aggiudicherà un “Tè di Marie Antoniette - Dolcezze e bon ton d’altri tempi”, il format che il Mamì propone tutti i fine settimana. La serata continuerà con un Dj Set d’eccezione.

Gli Extraliscio presentano il loro libro

Appuntamento con il liscio a Cesarolo con gli Extraliscio che regaleranno un imperdibile show per tutti coloro che amano la musica e il ballo che inizia all’ora dell’aperitivo con la presentazione del libro “Una storia punk ai confini della balera”: tre autobiografie che hanno i contorni di un romanzo d’avventura e ripercorrono 70 anni di musica e di storia dell’Italia, da quando non c’erano ancora il liscio e le balere, ai giorni nostri, dall’America al Brasile alla Romagna, da Secondo Casadei a Raoul Casadei, dal Chet Baker di Bologna al Teatro Ariston con il suo Festival di Sanremo. Al termine firma copie. La serata prosegue al Bowling Seventies con le scuole di ballo Le Sirene Danzanti e Indanza Show Academy che condurranno il pubblico nell’atmosfera in puro stile “punk ai confini della balera” con la partecipazione straordinaria del mitico trio.

Tra moda e filosofia con Missoni e Arminio

Gran finale a Misano per la kermesse filosofica con il poeta, scrittore e regista Franco Arminio. Da anni viaggia e scrive, in cerca di meraviglia e in difesa dei piccoli paesi. Ha ideato e porta avanti la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival “La luna e i calanchi” ad Alian. ?Nell’incontro parlerà della poesia come medicina per noi stessi e per il mondo.

Dalla filosofia alla moda con Luca Missoni, direttore artistico dell'Archivio Misson, che a Riccione per la rassegna “Il Classico nel Contemporaneo. Arte e Moda. Dialogo nel tempo” sarà protagonista con l’incontro dal titolo “Missoni. L'arte applicata alla moda”. Si tratta di un’occasione unica per conoscere la storia di una delle famiglie che hanno fatto grande il Made in Italy nel mondo. Un esempio di ciò che il genio italiano può esprimere. Una maison che è nata dall'avventura di due giovani geniali creativi: Ottavio e Rosita, che hanno saputo coniugare arte e design, imprenditoria lanciata verso il mondo e attenzione alla solidità della proprie radici.

Giornata culturale a Santarcangelo con Roberto Mercadini

Se vuoi trascorrere una giornata culturale l’ideale è andare a Santarcangelo per una giornata di studi dedicata ad Antonio Baldini: in biblioteca si svolgerà un incontro dal titolo “La storia si conquista facendone un po’” sulle più recenti attività di valorizzazione del fondo “Antonio Baldini”, mentre al Supercinema Roberto Mercadini sarà protagonista di una lettura dal “Michelaccio” dello stesso Baldini, dove l’attore e regista legge, racconta e commenta il “Michelaccio” di Antonio Baldini, tra i suoi libri più celebri, pubblicato per la prima volta a Roma nel 1924 dalla “Ronda”, il periodico che lo stesso Baldini aveva contribuito stesso a fondare.

Francesca Airaudo è “La contessa riceve alle 5”

Francesca Airaudo debutta al Teatro Giustiniano Villa a San Clemente con “La contessa riceve alle 5”, omaggio a Valeri e Arbasino firmato Loris Pellegrini, per regalarci un altro dei suoi memorabili personaggi: la Contessa Isotta. La contessa Isotta ci fa ridere, ma ridiamo come quando ci riflettiamo in uno specchio deformante: in realtà stiamo ridendo di noi stessi. Di noi? Del mondo in cui ci muoviamo? Non fa nessuna differenza: il nulla, come il vuoto, è quello che è: niente. Ma per viverlo ci tocca riempirlo. E le chiacchiere di Isotta questo fanno.

Di mostra in mostra

Sono molte le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare. Iniziamo con mostra “Rena” di Mauro Pipani alla Galleria Augeo Art Space a Rimini. Poi andiamo alla Biblioteca Gambalunga dove sarà possibile visitare ancora la mostra “Le opere di Dante nella storia della Gambalunga” che celebra il VII centenario della morte di Dante Alighieri (1321-2021). Al Museo della Regina a Cattolica si prolunga, invece, la mostra “Cesare Pronti da Cattolica. Un omaggio in quattro atti”, la mostra è curata dallo storico dell'arte Alessandro Giovanardi. L’eccezionale prolungamento della mostra sarà l’occasione per approfondire la conoscenza dell’opera dell’esponente più antico alla pittura di Cattolica, che fu “prospettivo, architetto e pittore”. Nell’Ala di Isotta di Castel Sismondo oggi Fellini Museum, è possibile visitare la mostra dal titolo “Nel mondo di Tonino Guerra”. Un omaggio al poeta Guerra che a Fellini è stato molto legato e con lui ha collaborato sceneggiando 5 film tra cui Amarcord vincitore dell’Oscar. Di Guerra sono in mostra ceramiche, dipinti, pastelli, acquerelli, i bozzetti e la miriade di opere, in terracotta, su tela, in cartone, in vetro, in ferro manufatti che esaltano la produzione artigianale tanto cara all’artista. L’occasione è quella giusta per visitare anche il nuovo e permanente Museo Fellini che comprende Castel Sismondo, Piazza Malatesta e il Cinema Fulgor Alla Galleria dell’Immagine di Rimini è ancora possibile visitare la mostra dal titolo “Se mi cerchi” dedicata a Luigi Poiaghi, uno degli artisti più originali e appartati che hanno lavorato ed esposto in Romagna, terra d’adozione di Poiaghi. La mostra a cura del critico e storico dell’arte, Claudio Spadoni. Passiamo alla Croce di Mercatello. All’opera si affiancheranno la croce dipinta della chiesa di San Lorenzo a Talamello, il più piccolo crocifisso ‘Diotallevi’ dei Musei Comunali di Rimini, la croce sagomata dell’Antiquario Moretti di Firenze, il crocifisso Spina del maestro di Montefiore e la testa di Giuliano da Rimini, questi due ultimi di proprietà della Fondazione stessa e in deposito nei Musei Comunali.

Percorsi tra le meraviglie di Rimini, i luoghi Felliniani e la natura

Con partenza dal Visitor Center in Corso d’Augusto si da il via ad appassionati tour guidati all'insegna dell'arte e della bellezza e alla scoperta dei percorsi felliniani. Appuntamento con "Le meraviglie di Rimini": il percorso guidato porterà a scoprire i monumenti più importanti della città e i quartieri più caratteristici. Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Domus del Chirurgo, piazza Cavour, Vecchia Pescheria, piazza Tre Martiri...un percorso in esterna che ci porterà poi a celebrare con orgoglio i duemila anni di storia del monumento protagonista di questo luglio 2021, il Ponte di Tiberio. Aneddoti, episodi, leggende ed un nuovo punto di vista da cui ammirare l'immenso gioiello architettonico romano che da sempre unisce le due sponde di quello che una volta era l'Ariminus, ovvero il fiume che diede il nome alla città di Rimini.?Poi sarà la volta del "Percorso felliniano". Una passeggiata fra i i luoghi più amati dal grande Maestro, svelando un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso porterà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano e si parlerà di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo sede del nuovo Fellini Museum (esterno). Se ami camminare in mezzo alla natura l’escursione per te è a Petrella Guidi tra storia e mito. La storia del piccolo borgo di Petrella Guidi con vista stupenda sulla valle del Marecchia. Lungo il percorso si potrà ammirare una roccia con un'antica vasca che, forse, veniva utilizzata per offerte e sacrifici rituali in epoca preistorica.?