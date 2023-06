Fine settimana con "La notte delle Streghe", Summer Jazz, 90 Wonderland e il Festival del Mondo Antico

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

Appuntamento con la musica nel fine settimana di Misano Adriatico. Nella serata di venerdì 23 giugno, la pista da ballo della Villa Delle Rose è pronta ad immergersi nell'atmosfera gioiosa e frizzante tipica degli anni Novanta e per l'occasione, accogliere i propri "ospiti" danzerini tra le musiche hit pop, rock e dance di “90 Wonderland” (il più grande party show anni Novanta d'Italia) e che fecero scatenare e cantare a squarciagola le precedenti generazioni. Il tutto, impreziosito da animazione, spettacolo, dj, ballerini, personaggi iconografici, gadget, effetti speciali e video show.

In tutta risposta, l'intrattenimento musicale della città di Rimini è alquanto interessante. Infatti, a partire da sabato 17 giugno e fino a mercoledì 5 luglio, gli spazi verdeggianti del Parco Marecchia "La Serra Centofiori" sono state travolti dalla versatilità del "Marecchia Social Fest": una manifestazione attraverso la quale tra musica rock, jazz, spettacoli di danza, cinema, film di animazione e ancora tanto altro costituiscono un'occasione tramite le quali "intrattenere" gli abitanti della città e trascorrere del tempo all'aria aperta tra allegria e divertimento.

La città di Riccione, a partire da venerdì 23 giugno è pronta ad essere travolta dalle sonorità jazz della rassegna musicale Riccione Summer Jazz: quattro appuntamenti sonori rispettivamente nei mesi di giugno e luglio che animeranno le calde serate estive di Piazzale Ceccarini e porterà in città i maggiori esponenti contemporanei del genere musicale jazz. A tal proposito, nella serata di venerdì 23 giugno le sonorità dei Quintorigo, Mauro Ottolini e Gino Castaldo invaderanno il palcoscenico con lo spettacolo musicale "Mingus. La storia di un mito": una rilettura moderna e affascinante di uno dei geni più innovativi del jazz moderno, Charles Mingus, uno spettacolo dalla dimensione teatrale, tra musica e parole. Proseguendo, nella serata di sabato 24 giugno sarà la votla di Andrea Mingardi Band che per l'occasione, si esibirà in un concerto-tributo a Ray Charles, toccandone (in musica) i brani più significativi e portando così sul palcoscenico una straordinaria digressione in un affascinante e "intramontabile" repertorio.

Spazio anche nel fine settimana di Bellaria-Igea Marina alla musica. A tal proposito, Piazzale Santa Margherita "si è vestito a festa" per accogliere al meglio “La Festa della Musica”: una manifestazione che a partire da lunedì 19 e fino a domenica 25 giugno ha invaso l'area antistante alla struttura di creatività e giovani talenti tra propose musicali di varie tipologie ed "etnie". Nella serata di domenica 25 giugno, spetterà a Rossella Cappadone e Marcello Sutera (duo Violet), portare sul palcoscenico cittadino e intrattenere i partecipanti, attraverso le loro sonorità eclettiche in grado di spaziare dalla musica pop a quella jazz, dalla bossanova alla musica internazionale.

Incontri&Manifestazioni

La stagione estiva della città di Rimini è all'insegna della storicità e memoria. Infatti, a partire da venerdì 23 giugno e fino a venerdì 21 luglio, gli spazi dell'Arena Francesca da Rimini e il Lapidario del Museo della Città sono pronti ad accogliere il Festival del Mondo Antico: una manifestazione o meglio un tour culturale diffuso, attraverso il quale tra incontri, talk serali, presentazioni di libri e svariate tipologie di attività sarà possibile indagare le molteplici sfaccettature della memoria in relazione al tempo (e ai tempi). In maniera particolare, dal ricordo tramandato in forma orale alla scrittura nell’età classica e in quella moderna, sia essa letteraria, poetica o giornalistica; dalla memoria degli eventi storici a quella, tutta particolare e personale, legata all’evolversi del tempo; al rapporto dell’uomo con la natura e con gli oggetti da lui stesso creati, come l’arte o la tecnologia che, sempre più, sta trasformando le funzioni stesse della memoria.

La splendida cornice di Piazza sull'Acqua e il suggestivo Ponte di Tiberio a Rimini, a partire da giovedì 1 giugno e fino al 30 settembre è pronta ad accogliere una distesa di plaid per un pic-nic all'aria aperta. Per l'occasione, i partecipanti avranno l'opportunità di concedersi un "goloso" appuntamento sull'erba e "arricchire" il proprio cestino attraverso le proposte culinarie dei locali aderenti all'iniziativa, presenti all'interno del Borgo San Giuliano.

Spazio nel fine settimana anche all'intrattenimento per i più giovani. Le porte girevoli de Le Befane Shopping Centre rispettivamente nelle giornate di sabato 24 e giovedì 29 giugno sono pronti ad accogliere i talenti musicali Charlotte M. e Ascanio (sabato 24) e Giovanni Cricca (giovedì 29 giugno). Per l'occasione, infatti, i giovani artisti incontreranno i propri ammiratori tra spettacoli musicali, meet&greet e talk show.

La stagione estiva di Viserba è all'insegna della comicità e "risate a crepapelle"; nella serata di venerdì 23 giugno prosegue l'appuntamento con la rassegna di cabaret "Sganassau 2023". Per l'occasione, il palcoscenico della città sarà travolto dalla comicità e irriverenza dell'attore milanese Roberto De Marchi.

Le spiagge della città di Riccione ospiteranno a partire da venerdì 23 a domenica 25 giugno Il Legno e il mare: un'esposizione di alcuni esemplari di imbarcazioni in legno, fedelmente restaurati e in perfette condizioni operative che "vestirà" di storicità il lungomare della città e per l'occasione solcheranno i mari tutt'attorno. Ad impreziosire il tutto, durante le giornate di manifestazione, in piazzale San Martino, sarà allestito un percorso fotografico attraverso il quale andare alla scoperta delle "memorie" delle imbarcazioni costruite dai più celebri cantieri dell’epoca e partecipare all'esposizione delle storiche barche in legno.

Il fine settimana della città di Bellaria-Igea Marina sarà all'insegna della bellezza e valorizzazione del patrimonio architettonico di cui il territorio è particolarmente florido. A tal proposito, a partire da mercoledì 21 la dimora storica di Castello Benelli aprirà i propri spazi e offrirà l'opportunità di visitare le "ricchezze" custodite al proprio interno, in seguito ad una sapiente e attenta opera di restauro. Quattro appuntamenti scanditi tra il mese di giugno e luglio, attraverso i quali "immergersi" nelle meraviglie della struttura situata tra campagna e mare, e ammirarne le sale riccamente affrescate, impreziosite all'esterno dai rigogliosi e verdeggianti spazi esterni, i cui giardino sono "vestiti" da antichi pini marittimi.

La cittadina di Coriano, nella notte di sabato 24 giugno e fino al 15 luglio "tinge" gli spazi esterni del Castello Malatestiano di arancione. Per l'occasione, infatti, adulti e piccini potranno accorrere per trascorrere una serata all'aria aperta all'insegna della convivialità e allegria tra attraverso le quali valorizzare la letteratura per ragazzi, tramite proiezioni cinematografiche, letture animate, mercatini di libri e "ingolosite" dall'opportunità di intrattenersi con un appetitoso pic-nic oppure concedersi alla proposta ghiotta di alcune postazioni street food.

La cittadina di Montefiore Conca, in occasione della "Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia" (manifestazione istituita per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi nelle borgate più suggestive della Penisola), sabato 24 giugno offrirà agli "eterni romantici" l'opportunità di trascorrere una piacevole serata tra gli scenari incantevoli della cittadina della Valconca apprenzzandone non soltanto l’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale ma anche luoghi nascosti, paesaggi incontaminati e prelibatezze enogastronomiche. Per l'occasione, infatti, la proposta spazierà tra sfilate di moda, mostre fotografiche, spettacoli musicali e una suggestiva visita notturna a lume di candela nella maestosa Rocca malatestiana, attraverso la quale ripercorrere alcuni momenti della tormentata e tragica esistenza di Costanza Malatesta, assassinata nel 1378 insieme al suo amato Ormanno.

Spostandoci nell'entroterra, nella serata di venerdì 23 giugno il centro storico della cittadina di Novafeltria sarà travolto e inondato da streghe, sortilegi e stregonerie. Per l'occasione, infatti, Piazza Vittorio Emanuele "si veste a festa" pronta ad accogliere e celebrare il solstizio d'estate e così l'avvento della stagione estiva con "La Notte dei Cento Catini". una manifestazione, attraverso la quale celebrare la tradizione e antichi rituali propiziatori, tra bacinelle contenenti acque, fiori ed erbe profumate. Il tutto, impreziosito da fatture magiche, mitologia e spettacoli di danza ad omaggiare il cielo, le stelle, la luna e le creature dell’universo.

In tutta risposta, anche San Giovanni in Marignano a partire da mercoledì 21 e fino a domenica 25 giugno intende celebrare il solstizio d'estate e "traverstire" il centro cittadino con le tenebrose vesti de La Notte delle Streghe: cinque giornate all'insegna di magie e stregonerie, impreziosite da animazioni, spettacoli ad opera di compagnie nazionali ed internazionali, stand gastronomici, animatori e mangiafuoco. Inoltre, tra i vicoli del borgo "stregato" sarà possibile assaporare l’alchimia del mercatino magico, con i suoi prodotti artigianali, le essenze, i gusti, i manufatti e gli unguenti a base di erbe, e contemporaneamente degustare le proposte enogastronomiche di ristoranti ed associazioni locali.

Il fine settimana della città di Montefiore Conca è alquanto "misterioso". Nella serata di sabato 24 maggio, infatti, sarà possibile trascorrere una serata a Corte e prendere parte al ciclo d'incontri "La Rocca degli eterni amanti": un'occasione per trascorrere qualche "misteriosa" ora a Castello e "avventurarci" tra i risultati di alcune indagini condotte in ambito paranormale all'interno delle più suggestive rocche della Romagna. Per l'occasione, l'incontro si incentrerà attorno alle ricerche condotte da parte di alcuni studiosi in merito alla vicenda amorosa degli amanti Costanza e Ormanno. Il tutto, sarà imoreziosito successivamente da una visita guidata a lume di candela della struttura.

A partire dal mese di aprile, la città di Santarcangelo offre l'opportunità di ritrovare la forma fisica perduta o trascurata durante le festività natalizie in maneria "non-convenzionale", attraverso il progetto Balla & Snella. Un corso riservato alle donne di tutte le età, anche a chi non ha alcuna familiarità con il ballo, attraverso il quale ottenere una silhouette invidiabile ballando e divertendosi sulle note di differenti ritmi musicali, dal Latino al Pop, dal Tango al Flamenco, dagli anni 60/70/80 al Musical.

Escursioni e visite guidate

Sono però variegate le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. Con l'imminente arrivo della stagione estiva, riprendono anche le visite guidate alla scoperta Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. Nella giornata di sabato 24 giugno, infatti, sarà possibile immergersi in un percorso attraverso il quale ammirarne il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente e suggestiva struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Nella medesima giornata,sarà inoltre possibile immergersi in una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, attraverso la quale sveleremo un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso ci condurrà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano, durante il quale avremo l'opportunità di parlare di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum.

Sport

La stagione estiva di Riccione è all'insegna del benessere e della meditazione. A partire da sabato 24 giugno e fino al 2 settembre, negli spazi suggestivi e verdeggianti di Villa Mussolini torna l'appuntamento con Yoga al sorgere del sole: un'occasione per immergersi tra le "movenze" di questa antica pratica attraverso la sapiente esperienza e professionalità dell'insegnante Renza Bellei ed intraprendere un percorso emozionale attraverso il quale accogliere il nuovo giorno e risvegliare al tempo stesso i sensi e lo sguardo.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

A partire dal 5 novembre, nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica. Accanto ad esse, l’Ala Nuova del Museo ospiterà anche due straordinarie donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio Favelli, ampliando così l’offerta culturale che la città di Rimini dedica al contemporaneo.

A partire da sabato 24 giugno e fino a domenica 24 settembre, la città "si mette in mostra" attraverso gli scatti del fotografo Marco Pesaresi. Per l'occasione, gli spazi di Castel Sismondo ospiteranno la mostra fotografica Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi: un'attenta e meticola selezione di scatti fotografici attraverso le quali "celebrare su negativo" le peculiarità della Riviera Romagnola, contraddistinta da cultura, tradizioni e un susseguirsi di paesaggi.

La Galleria d’Arte Zamagni a partire da sabato 22 aprile ospiterà "Confini", la mostra personale dell'artista riminese Stefano Ronci. Una "indagine su tela" attraverso la quale trattare il concetto di confine inteso non come sbarramento e limite bensì come soglia e possibilità di incontro.

A partire da venerdì 14 aprile, il Museo della Città ospiterà la mostra fotografica Balkanica. Vite umane oltre le frontiere: un racconto visivo realizzato per mezzo della macchina fotografica del fotoreporter Claudio Silighini in cui emergono tematiche come la solidarietà umana, ma anche il grido d’aiuto di migliaia di persone imprigionate all'interno dei campi profughi e degli Squat Bosniaci nelle città di Bihac e Velika Kladusa, in cui l'artista si è addentrato.

A Riccione, la Galleria del Centro della Pesa, a partire da sabato 4 marzo ospiterà la mostra pittorica "Fuoco e spazio" dell’artista Michela Mangani. Un'occasione per amminare le 40 opere pittoriche esposte, appartenenti alla serie Veline, realizzata dall’artista tra il 2021 e il 2022. Dell’evento espositivo sarà edito il catalogo con il logo dell’Unesco e sua motivazione, il quale sarà successivamente disponibile per la visione al pubblico presso la biblioteca del Metropolitan Museum di New York.

Spazio in città all'arte ma anche allo sport popolare del ciclismo. A tal proposito, all'interno della struttura liberty di Villa Franceschi a partire da sabato 13 maggio, queste due realtà avranno l'opportunità di "coesistere" su tela attraverso le pennellate dell'artista ed ex ciclista professionista spagnolo Miguel Soro, tramite la mostra “Marco Pantani e i Campionissimi”. L'esposizione, tramite una tecnica mista di collage e pittura "metterà in mostra" i ritratti e le gesta dei corridori che fecero la storia di questo sport su ruote, impegnati durante le competizioni, segnati dalla sforzo e dalla fatica, nei momenti concitati della foratura e ponendosi come omaggio ai grandi protagonisti del ciclismo, di ieri e di oggi ed in maniera particolare al “Pirata” (Marco Pantani) e il “Treno di Forlì” (Ercole Baldini).

Nel fine settimana di Cattolica, anche Palazzo Mancini "veste" il proprio Foyer d'arte. A partire da venerdì 28 aprile e fino al 30 giugno, la struttura ospiterà la mostra realizzata per mano dell'artista autodidatta (e al tempo stesso medico praticante) Marco Cairoli, volta a celebrare il centenario della nascita del celebre scrittore Italo Calvinoe in maniera particolare l'opera letteraria di questi: ""Le città invisibili". L'artista, proprio a partire da quelle pagine metterà in mostra le proprie "8 città invisibili", un susseguirsi di città dal sapore esotico e levantino ma anche modernamente attuali nelle loro abitudini schizofreniche. Città dove si mescolano l'eccitazione della scoperta e la malinconia della partenza.

Gli spazi del Palazzo del Turismo, a partire da venerdì 9 giugno e fino al 10 settembre, ospiteranno a mostra fotografica diffusa a tema balneare "Tipi da spiaggia": una successione di fotografie "scattate" intorno ai primi decenni del Novecento, strutturata in tre distinte sezioni attraverso le quali evidenziare l’evoluzione della spiaggia di Cattolica. L'operta artistica "mette in mostra" la trasformazione di molti villini privati in strutture ricettive capaci di soddisfare una richiesta sempre maggiore di comodità da parte dei bagnanti; questa esigenza, tuttavia, si intreccia sempre più con la mondanità della villeggiatura offrendo così un potente slancio alla pratica balneare. Dalle virtù benefiche dell’acqua e dell’aria, come principali stimoli per scegliere il mare come destinazione, a poco a poco nasce il desiderio di vivere la spiaggia semplicemente come delizioso luogo per passare il tempo, passeggiare, svolgere attività sportive, godere di momenti di refrigerio, rilassamento, svago e divertimento. Queste scene di vita balneare incontrano i tipi da spiaggia in una carrellata di personaggi in posa, bramosi di fermare il tempo al mare e immortalare i ricordi felici.

A Santarcangelo, il Museo Storico Archeologico (Musas) a partire da giovedì 5 gennaio ospiterà la mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”: un racconto sull’origine dei calendari, strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo e particolarmente significativi per il patrimonio archeologico della città, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.

Gli spazi della splendida Rocca Malatestiana di Verucchio, fino a domenica 25 giugno ospiteranno la mostra Haura-e favole su fodera dell'artista Giorgia Moretti. L'esposizione, attraverso visioni oniriche, favole del proprio inconscio più nascosto, mostra le personali Haura-e della pittrice dipinte su tessuto.