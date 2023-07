Conto alla rovescia per il Capodanno dell'Estate: un fine settimana tra concerti, artisti internazionali, spettacoli e fuochi d'artificio

Il fine settimana della città di Rimini e provincia "si veste a festa", pronto a tingersi delle colorazioni del rosa per accogliere al meglio il "Capodanno dell'Estate italiana". A partire da venerdì 7 e fino a domenica 9 luglio, infatti, la Notte Rosa - Pink Fluid "abbraccerà" le provincie di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara per tre giornate all'insegna del divertimento e di una travolgente allegria tra concerti, dj set, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli per adulti e piccini e tanto altro. La manifestazione, capace di richiamare a sè ogni anno migliaia di persone, quest'anno sarà "testimone" e assumerà i connotati di un’onda fluida e onnicomprensiva attraverso la quale celebrare l'inclusività, l'ospitalità e lo spirito d'accoglienza che contraddistinguono la terra di Romagna.

Notte Rosa in musica

La musica sarà protagonista nel fine settimana di Rimini. Infatti, a partire da lunedì 26 giugno e fino a domenica 9 luglio, il palcoscenico marittimo di Piazzale Kennedy è pronto ad essere travolto e animato dall’intrattenimento e dalle sonorità di RDS loves Rimini, l'appuntamento musicale estivo della città che attraverso un susseguirsi quotidiano di attività tra dirette radio e televisive, ospit esclusivi, dj-set al tramonto e tanto altro ancora. In occasione della Notte Rosa, nelle serate di venerdì 7 e sabato 8 luglio la manifestazione musicale sarà travolta dalle sonorità di "Discoradio Party" e i ritmi travolgenti hit che segnarono gli anni Novanta sino ad oggi e "rivisitate" per mano di Edo Munari e Matteo Epis.

Ma non è tutto. Nelle serate di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio, Piazzale Fellini è pronto a scatenarsi e cantare a squarciagola con la maratona musicale del Tim Summer Hits: una manifestazione musicale itinerante di Rai 2 che porterà sul palcoscenico accanto ad Andrea Delogu e Nek, settanta tra i più celebri artisti appartenenti al panorama musicale contemporaneo (nazionale ed internazionale). Tre serate all'insegna del divertimento e dell'allegria, durante le quali scatenarsi a ritmo dei travolgenti "tormentoni" estivi, sulle note di Achille Lauro, Alex Britti, Ana Mena, Benji, Blanco, Clementino, Coma Cose, Diodato, Emis Killa, Finley, Gabry Ponte, Gaia, Lo Stato Sociale, Mara Sattei, Paola & Chiara, Raf, Renga, Rocco Hunt, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tananai, Zero Assoluto e tantissimi altri.

In tutta risposta all'offerta della città di Rimini, Riccione è pronta ad intrattenere e "animare" la città con una ricca e variegata proposta musicale interamente al femminile. A tal proposito, Piazzale Roma sarà travolto dalle coinvolgenti melodie e sonorità della celebre cantautrice e polistrumentista Carmen Consoli, che nella serata di sabato 8 luglio "farà scatenare" il palcoscenico del centro cittadino. Ma non è tutto, all'interno dell'offerta musicale della città, troverà spazio anche l'esibizione della cantautrice e musicista Paola Turci che domenica 9 luglio, in occasione della rassegna musicale "Albe in controluce", al sorgere del sole è pronta ad incantare tutti con la propria voce e chitarra: turisti, residenti e Piazzale San Martino compreso.

A Cattolica, l’Arena della Regina prosegue incontrastata i propri appuntamenti musicali con cui intratterrà residenti e turisti per l’intera stagione estiva, richiamando in città artisti e personaggi celebri del panorama musicale nazionale ed internazionale. A tal proposito, in occasione della Notte Rosa, il palcoscenico della struttura sarà invaso dagli abiti variopinti e dalle sonorità pop dell’applaudito performer e conduttore libanese Mika che nella serata di sabato 8 luglio raggiungerà la città con le proprie singolari e strepitose abilità canore per celebrare il Capodanno dell'estate insieme al suo affezionato pubblico, convididendo con i propri "fedelissimi" i brani che hanno segnato la propria carriera per uno spettacolo senza precedenti. Il celebre artista, tuttavia, per questa avventura musicale nella Regina non sarà solo. Infatti, il palcoscenico di Piazza Primo Maggio è pronto ad accogliere nella serata di venerdì 7 luglio Orietta Berti con “La propria vita, un film” (come recita il titolo del disco dell’artista) e celebrare in occasione della Notte Rosa la propria straordinaria carriera. Il concerto, infatti, sarà l’occasione per condividere (in musica) insieme agli spettatori la propria vita, il proprio percorso professionale e privato costituito da incontri, emozioni e aneddoti di questa “vita meravigliosa” poiché così come sostiene Orietta “ognuno ha la sua storia, il suo film, unico e irripetibile”. Il tutto, impreziosito dallo spettacolo pirotecnico che illuminerà di colori e “coreografie luminose” la città, incantando con il naso all’insù adulti e piccini.

Anche Misano Adriatico "si tinge di rosa", pronto ad intrattenere e meravigliare residenti e turisti attraverso un ricco e variegato ventaglio di iniziative con cui celebrare il Capodanno dell'Estate. E così come recitava il proverbio "Chi ben incomincia è gia a metà dell'opera", nella serata di venerdì 7 luglio il palcoscenico di Piazza della Repubblica sarà travolto dalle sonorità della carismatica cantante toscana Irene Grandi che raggiungerà la città per ricongiungersi ai propri "fedelissimi" condividendone attraverso il concerto Io in Blues, il proprio trascorso artistico all'interno dei piccoli club, proponendo alla città i grandi successi degli anni '60, '70, '80 e '90 del genere blues e soul. L'artista spazierà tra i successi di Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina e alcuni brani di Irene stessa, (ri)arrangiati in chiave rock-blues.

Anche la città di Bellaria-Igea Marina si tinge di rosa, pronta ad intrattere e sbalordire con un ricco e variegato ventaglio di appuntamenti il fine settimana del centro cittadino. A tal proposito, nella serata di domenica 9 luglio Piazzale Capitaneria di Porto sarà travolto dalle sonorità "graffianti" della "twerking Queen" di Elettra Lamborghini per un live show mozzafiato.

Notte Rosa tra arte, cultura e stupore

Lo stupore e la meraviglia saranno i protagonisti di tanti appuntamenti del Capodanno dell'Estate che ci attende, abbriacciando l'intero territorio, dalla costa sino all’entroterra.

Lo spendida Rocca Malatestiana di Verucchio "si tinge" di rosa, pronta ad accogliere una distesa di plaid che nella serata di venerdì 7 luglio affolleranno lo spazio dal Balcone del Sasso per un pic-nic all'aria aperta. Per l'occasione, i partecipanti potranno "arricchire" il proprio cestino attraverso quattro appetitose proposte gastronomiche, dilettandosi tra una portata e l'altra con l'irriverente spettacolo teatrale "per opera" dei performer Musedì.

Si spengono i riflettori a Riccione sulla rassegna cinematrografica Ciné, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica che da martedì 4 venerdì 7 luglio ha "affollato" e trasformato il Palazzo dei Congressi della città in una vera e propria arena cinematografica, vendendo un susseguirsi incessante di presentazioni in anteprima assoluta, ad un pubblico di professionisti del settore, le novità e i titoli in uscita delle principali case di distribuzione operanti in Italia.

Ma non è tutto. Nella serata di venerdì 7 luglio, tutti con il naso all’insù per gli spettacolari e irrinunciabili fuochi d'artificio, con i quali festeggiare il Capodanno dell'Estate e tingere d'allegria e seducenti colori, i cieli delle spiagge dell'intera costa.

Prosegue incontrastato anche nel fine settimana tra i più festosi della Riviera, l'impegno dell'intera provincia con gli appuntamenti che per l'intera stagione estiva intratterà residenti e turisti, spaziando tra numerosi eventi con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Si mangia e si beve

In tutta risposta alla programmazione del Capodanno dell'Estate e al mese precedente, anche il mese di luglio non intende rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola, celebrando così le eccellezze e squisitezze del terriorio. A tal proposito, San Clemente "alza in alto i calici", pronta ad accogliere la 23° edizione di "Note di Vino": una manifestazione dedicata al "nettare di Bacco" e così a tutti gli estimatori del vino, delle eccellenze e delle tipicità enogastronomiche regionali. A partire da domenica 9 e fino al 23 luglio, Piazza Mazzini verrà "apparecchiata" per accogliere ed ospitare al meglio il ghiotto appuntamento con i prodotti enogastronomici tipici di selezionate Regioni italiane. Nella serata di domenica 9 luglio, ad adempiere questo "appetitoso" compito spetterà alla Regione Lombardia. Un’opportunità per accompagnare i vini proposti con autentiche prelibatezze gastronomiche, apprezzando così la cucina lombarda e per un'esperienza di gusto completa. Ma non è tutto, ad impreziosire le degustazioni di vini e prodotti tipici spetterà all'intrattenimento musicale per mezzo degli strumenti della band "Il Duomo di Notte".

La proposta gastronomica del fine settimana di Montefiore Conca intende accontentare anche i palati più esigenti. In tutta risposta, infatti, la cittadina è pronta a "portare in tavola" le tipicità enogastromiche di Romagna con "Gustaborgo". Un’opportunità per accompagnare i vini proposti con autentiche prelibatezze gastronomiche, apprezzando così la cucina locale e per un'esperienza di gusto completa. Ma non è tutto, accanto alle degustazioni di vini e prodotti tipici sarà possibile partecipare ad alcune escursioni , "riprendendo poi fiato" tra mercatini, visite guidate e spettacoli musicali.

Incontri&Manifestazioni

La stagione estiva della città di Rimini è all'insegna della storicità e memoria. Infatti, a partire da venerdì 23 giugno e fino a venerdì 21 luglio, gli spazi dell'Arena Francesca da Rimini e il Lapidario del Museo della Città sono pronti ad accogliere il Festival del Mondo Antico: una manifestazione o meglio un tour culturale diffuso, attraverso il quale tra incontri, talk serali, presentazioni di libri e svariate tipologie di attività sarà possibile indagare le molteplici sfaccettature della memoria in relazione al tempo (e ai tempi). In maniera particolare, dal ricordo tramandato in forma orale alla scrittura nell’età classica e in quella moderna, sia essa letteraria, poetica o giornalistica; dalla memoria degli eventi storici a quella, tutta particolare e personale, legata all’evolversi del tempo; al rapporto dell’uomo con la natura e con gli oggetti da lui stesso creati, come l’arte o la tecnologia che, sempre più, sta trasformando le funzioni stesse della memoria.

La splendida cornice di Piazza sull'Acqua e il suggestivo Ponte di Tiberio a Rimini, a partire da giovedì 1 giugno e fino al 30 settembre è pronta ad accogliere una distesa di plaid per un pic-nic all'aria aperta. Per l'occasione, i partecipanti avranno l'opportunità di concedersi un "goloso" appuntamento sull'erba e "arricchire" il proprio cestino attraverso le proposte culinarie dei locali aderenti all'iniziativa, presenti all'interno del Borgo San Giuliano.

Il fine settimana della città di Santarcangelo è all'insegna della spettacolarità. L'antico borgo medievale, a partire da venerdì 7 e fino a domenica 16 luglio rappresenterà il luogo d'incontro per eccellenza per la celebrazione ed esibizione delle arti performative, attraverso il Santarcangelo Festival: enough not enough: una manifestazione diffusa che richiamerà a sè oltre 40 tra artisti, performer, compagnie teatrali, danzatori, personaggi appartenenti al panorama cinematografico che impreziosiranno per dieci giornate con le proprie arti l'intera città, trasformandola in una sorta di "città-festival, città-dialogo, città-incontro, città-festa".

La stagione estiva di Viserba è all'insegna della comicità tra "risate a crepapelle"; nella serata di venerdì 7 luglio proseguono gli appuntamenti con la rassegna di cabaret "Sganassau 2023". Per l'occasione, il palcoscenico di Piazza Pascoli sarà travolto dall'irriverenza "Il Costipanzo Show": parodia "live" della popolare trasmissione di Maurizio Costanzo, ideato dai talentuosi e irriverenti comici Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi. Sul palcoscenico cittadino, oltre all'artista Duilio Pizzocchi saranno presenti alcuni artisti "iconici" del divertente show,come Il Mago Simon, Bruno Nataloni, Rino Ceronte e Partner, Rosalina e altre sorprese.

La cittadina di Coriano, nella notte di sabato 24 giugno e fino al 15 luglio "tinge" gli spazi esterni del Castello Malatestiano di arancione. Per l'occasione, infatti, adulti e piccini potranno accorrere per trascorrere una serata all'aria aperta all'insegna della convivialità e allegria tra attraverso le quali valorizzare la letteratura per ragazzi, tramite proiezioni cinematografiche, letture animate, mercatini di libri e "ingolosite" dall'opportunità di intrattenersi con un appetitoso pic-nic oppure concedersi alla proposta ghiotta di alcune postazioni street food.

Spostandoci nell'entroterra, il fine settimana di Pennabilli è all'insegna della spettacolarità. L'antico borgo, custodito tra le verdeggianti colline della Valmarecchia, tela di artisti locali e "rifugio" del celebre sceneggiatore e poeta Tonino Guerra, a partire da sabato 8 e fino a domenica 23 luglio "mette in mostra" l'antiquariato con la 52° “Mostra Mercato Nazionale nei palazzi e nelle botteghe del centro storico”. La manifestazione, condurrà nella cittadina oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia e "dilagherà" in nuove location, con l'intento di incrementare le opportunità di andare alla scoperta di luoghi e vicende poco conosciuti dell'antica cittadina, come il Palazzo del Seminario, il Teatro Vittoria, il Palazzo Carboni e il Palazzo della Biblioteca, tra le cui mura "trovanno spazio" gli stand delle più rinomate e prestigiose gallerie antiquarie italiane e i "tesori" da essere custodite: dipinti, sculture, mobili di ogni epoca e stile, ceramiche, complementi d’arredo, gioielli, pezzi unici d'arte e artigianato. Il tutto, impreziosito anche da mostre, conferenze, approfondimenti culturali, spettacoli e presentazioni editoriali.

A partire dal mese di luglio il Parco del Sasso Simone e Simoncello sarà nuovamente "abitato" da alcune iniziative appartenenti alla rassegna “Microcosmi", ttraverso le quali andare alla scoperta dei piccoli mondi naturali e umani che compongono la bellezza del Parco tramite escursioni, incontri, iniziative, momenti di formazione e residenze. Particolare spazio ed attenzione sarà posto attorno al ruolo degli abitanti del Parco, dei loro saperi e delle loro tradizioni, nell’ottica di costruire delle comunità di intenti che rendano le persone sempre più protagoniste nel monitoraggio della biodiversità, nella tutela degli habitat e nella valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali, materiali e immateriali. Si rinnova così anche il rapporto con l’arte intesa come sperimentazione di sensi e linguaggi che permettono di raggiungere emozioni e parti sconosciute di noi stessi. Il tutto, attraverso il coinvolgimento e l'intervento di alcuni studiosi ed ospiti provenienti da settori differenti: scientifico, artistico e naturalistico. In merito a questa iniziativa, a Montecopiolo sarà "cruciale" l’inizativa di domenica 9 luglio (rimandata nel mese di maggio a causa del maltempo) Cammina con... Alessandro Venturi. A caccia di numeri. In cammino tra matematica e natura: un'occasione per concedersi una passeggiata alla scoperta di esempi visivi e curiosità che legano il mondo della natura a quello della matematica, in compagnia della figura esperta di Alessandro Venturi (informatico e divulgatore).

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza. Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sono però variegate le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. Con l'imminente arrivo della stagione estiva, riprendono anche le visite guidate alla scoperta Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. Nella giornata di sabato 8 luglio, infatti, sarà possibile immergersi in un percorso attraverso il quale ammirarne il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente e suggestiva struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Nella medesima giornata,sarà inoltre possibile immergersi in una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, attraverso la quale sveleremo un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso ci condurrà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano, durante il quale avremo l'opportunità di parlare di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum.

In occasione della Settimana Internazionale del Liberty, a partire da sabato 8 e fino a venerdì 14 luglio, le città di Rimini e Viserba rinnovano il proprio appuntamento con Art Nouveau Week, una manifestazione di carattere internazionale attraverso la quale celebrare la corrente culturale ed artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni. Per l'occasione, sarà possibile intraprendere visite guidate alla scoperta di alcuni luoghi ed edifici abitualmente chiusi al pubblico, come ad esempio la magnifica struttura architettonica di villa Lydia a Viserba oppure l'imponenza e magnificenza artistica del Tempio Malatestiano di Rimini.

Anche il fine settimana di Cattolica è all'insegna a bellezza. Infatti, a partire da martedì 27 giugno e fino al 31 agosto (con cadenza settimanale ogni martedì e venerdì) sarà possibile immergersi in un percorso di visita, attraverso il quale andare alla scoperta del patrimonio storico, monumentale e culturale della città. Accompagnati da apposite guide specializzate, sarà possibile immergersi tra i principali punti d'interesse storico all'interno dell'antico borgo medievale e rinascimentale: l’antico Ospitale per i Pellegrini e l’oratorio S. Croce, la Chiesa di S.Apollinare, la Rocca Malatestiana, le taverne sino alle osterie sorte lungo la Flaminia. Il percorso terminerà con la discesa nella Galleria Paparoni, la più complessa architettura del patrimonio sotterraneo della città.

Sport

La stagione estiva di Riccione è all'insegna del benessere e della meditazione. A partire da sabato 24 giugno e fino al 2 settembre, negli spazi suggestivi e verdeggianti di Villa Mussolini torna l'appuntamento con Yoga al sorgere del sole: un'occasione per immergersi tra le "movenze" di questa antica pratica attraverso la sapiente esperienza e professionalità dell'insegnante Renza Bellei ed intraprendere un percorso emozionale attraverso il quale accogliere il nuovo giorno e risvegliare al tempo stesso i sensi e lo sguardo.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

A partire dal 5 novembre, nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica. Accanto ad esse, l’Ala Nuova del Museo ospiterà anche due straordinarie donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio Favelli, ampliando così l’offerta culturale che la città di Rimini dedica al contemporaneo.

Il palcoscenico artistico e culturale della città, inoltre, a partire da sabato 1 luglio e fino al 31 agosto s'arricchisce utleriormente e con la mostra fotografica “Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini” "veste" di storicità e memoria le spiagge della città, dal bagno 47 al bagno 100. Oltre 20 manifesti, circa 200 fotografie e 100 plance tramite i quali accompagnare "bagnanti e non", in un itinerario storico che portò all'affermazione della città come Capitale del turismo balneare europeo. Il tutto, attraverso l'esposizione di immagini in cui "imprigionati su pellicola" sono presenti sorrisi, curiosità, giochi, eventi, riti e miti da spiaggia in parte rimasti invariati da oltre un secolo, in parte cancellati dal tempo.

A partire da sabato 24 giugno e fino a domenica 24 settembre, la città "si mette in mostra" attraverso gli scatti del fotografo Marco Pesaresi. Per l'occasione, gli spazi di Castel Sismondo ospiteranno la mostra fotografica Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi: un'attenta e meticola selezione di scatti fotografici attraverso le quali "celebrare su negativo" le peculiarità della Riviera Romagnola, contraddistinta da cultura, tradizioni e un susseguirsi di paesaggi.

Nel fine settimana di Cattolica, gli spazi del Palazzo del Turismo, a partire da venerdì 9 giugno e fino al 10 settembre, ospiteranno a mostra fotografica diffusa a tema balneare "Tipi da spiaggia": una successione di fotografie "scattate" intorno ai primi decenni del Novecento, strutturata in tre distinte sezioni attraverso le quali evidenziare l’evoluzione della spiaggia di Cattolica. L'operta artistica "mette in mostra" la trasformazione di molti villini privati in strutture ricettive capaci di soddisfare una richiesta sempre maggiore di comodità da parte dei bagnanti; questa esigenza, tuttavia, si intreccia sempre più con la mondanità della villeggiatura offrendo così un potente slancio alla pratica balneare. Dalle virtù benefiche dell’acqua e dell’aria, come principali stimoli per scegliere il mare come destinazione, a poco a poco nasce il desiderio di vivere la spiaggia semplicemente come delizioso luogo per passare il tempo, passeggiare, svolgere attività sportive, godere di momenti di refrigerio, rilassamento, svago e divertimento. Queste scene di vita balneare incontrano i tipi da spiaggia in una carrellata di personaggi in posa, bramosi di fermare il tempo al mare e immortalare i ricordi felici.