L'energia del Coca Cola Live, Achille Lauro, Noa e i 50 anni di carriera di Ron nel ricco fine settimana

Sempre tanta musica, ma anche cinema, teatro e manifestazioni sono i protagonisti indiscussi di questo weekend riminese. Vediamo nel dettaglio tutti i principali appuntamenti.

Musica

Venerdì sera, il palco della Beach Arena di Miramare si scalda con la tappa romagnola del Coca-Cola Summer Festival. Tra gli artisti attesi, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Francesco Gabbani e Michele Bravi. Sabato sera, Achille Lauro è pronto a infiammare il palco dell'Arena della Regina di Cattolica, per la dodicesima tappa del suo tour Achille Lauro Superstar - Electric Orchestra. Domenica, la meravigliosa voce di Noa incanta il pubblico del Teatro Galli e chiude l'edizione 2022 di "Crossroads". A Cattolica, domenica, Ron festeggia i cinquant'anni di carriera con un concerto accompagnato da un trio di grandi musicisti. Più intimo l'appuntamento con Albe in controluce, a Riccione, e il concerto tutto al femminile di tre giovani cantanti de Le Dolce Vita – Giada, Martina e Jade – insieme alla cantautrice Grazia di Michele. Sempre all'alba, sulla spiaggia di Riminiterme, appuntamento con "Heroes", parole e musica dedicate a David Bowie. Domenica, alla Corte degli Agostiniani, arriva la Banda giovanile città di Rimini, che si esibisce nel concerto "Giovani Note", con l’originale supporto di alcuni musicisti della Banda città di Rimini. Sabato sera, sempre a Rimini, arriva il musical "Dio con noi", per la prima volta in Italia, ideato da Don Moen, cantante, pianista e cantautore americano di musica di culto cristiana. Venerdì, a Cattolica, al Teatro della Regina, appuntamento con il concerto della Grande Orchestra di fiati del Conservatorio Rossini.

Manifestazioni, incontri, cinema, teatro...

Le star del web approdano in Riviera per l'evento Weekend City Web, in programma sabato e domenica al porto canale di Bellaria: due giorni di show, musica e tanti ospiti. Riccione compie cento anni e festeggia con quattro serate che raccontano la città di ieri e di oggi: la prima è sabato in compagnia di Aldo Drudi. Il Festival di San Leo si avvia verso la conclusione con gli ultimi tre appuntamenti di musica e teatro, mentre al "Festival del Mondo Antico" di Verucchio, sabato si tiene il primo dei due appuntamenti dedicati all'archeologia. A Santarcangelo, ultimo weekend per "Circo Imbosco", spettacoli, laboratori, musica e street food. Sempre a Santarcangelo, magia, benessere e stupore con l'evento "Le Notti della Luna", venerdì e sabato. E' un teatro del "buon contagio" quello che va in scena a Mondaino, un progetto per superare le nuove barriere imposte dalla pandemia: venerdì si aprono le danze con lo spettacolo "Lockdown Memory". Sempre a proposito di teatro, a Poggio Torriana, venerdì va in scena lo spettacolo "Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone". A Viserba, continua la rassegna di cabaret "Sganassau 2022", venerdì si ride in compagnia del comico forlivese Andrea Vasumi. Il cinema di qualità torna invece con la rassegna itinerante "La Vela Illuminata": venerdì e domenica le proiezioni "Solo cose belle" e "Figli". A Bellaria sbarcano "I Saraceni", l'iconica rievocazione storica giunta alla sua 19esima edizione. Venerdì sera, occhi al cielo dalla Rocca Malatestiana di Verucchio per guardare le stelle insieme agli esperti dell'Associazione Astronomica del Rubicone. A Cattolica, venerdì, sfilano le spose vintage di Cristina Saiani Bruni.

Si mangia e si beve

A San Clemente si conclude la 22esima edizione di “Note di Vino”, l’evento dedicato alle migliori etichette regionali. Domenica, l'appuntamento è con i vini e i piatti della Puglia. A Coriano, per tutto il weekend, torna "Birriamo", la manifestazione dedicata alle birre artigianali giunta alle sesta edizione.

Incontri culturali

A Montefiore Conca, sabato, ultima serata dedicata alla divulgazione in compagnia di Umberto Galimberti sul tema: “La condizione giovanile oggi”. Venerdì sera, nella nuova Arena Francesca da Rimini, si indaga sul potere della parola con Ivano Dionigi. L'universo femminile è al centro della rassegna "Ogni donna una storia", che prende il via venerdì nel giardino del PART, a Rimini. Domenica a Cattolica, ad "Altamarea d'autore", i giornalisti Vittorio Monti e Gianluigi Schiavon sono ospiti del pomeriggio letterario per presentare i loro ultimi libri "Un panda estinto, il mestiere dell’inviato speciale" e "Giramondo". Per un tuffo nella letteratura, l'appuntamento è alla Casa Rossa di Bellaria, con la rassegna "Parole tra noi leggere": venerdì sera, viaggio a Cagliari in compagnia dello scrittore Francesco Abate col suo "Il complotto dei Calafati". Sempre alla Casa Rossa, va in scena il grande cinema indipendente del "Bellaria Film Festival": sabato e domenica, le proiezioni "Let’s Kiss" e "Solo cose belle".

Mostre

E' una Vita Dolce quella raffigurata nei 100 scatti di Gianni Donati e Pio Sbrighi, un percorso unico in riva al mare che racconta la città di Rimini e i riminesi. Continuano, fino al 31 luglio: la mostra dedicata ai 90 anni dell'intramontabile Pippo, al Museo della Città, quella dedicata a Diabolik, la mostra "ABC - Disegni e Fumetti" di Franco Matticchio, all'Augeo Art Space di Rimini e Nagasaki Beyond – Guerra, pace e buddismo. Si chiude domenica la 51esima edizione di Pennabilli Antiquariato, la mostra mercato nazionale dedicata ai preziosi e inattesi capolavori dell'arte. Il Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. Il Part- Palazzi dell’Arte di Rimini ospita i lavori dei dodici finalisti alla prima edizione del Premio Artisti Italiani PART mentre, alla Galleria dell'Immagine, c'è la mostra dedicata alla lunga attività fotografica di Italo di Fabio. Alla Biblioteca Gambalunga c'è la mostra "Transitorie" di Caterina Nanni, mentre continua, alla Galleria d’arte Zamagni, la mostra In-Evolution di Lorenzo Scarpellini. A Riccione prosegue la grande mostra "Steve McCurry Icons", con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. Il ristorante “Falsariga” di Morciano si trasforma invece in una galleria d’arte con la mostra “Nemo propheta in patria” di Giuliano Cardellini, mentre a Bellaria Igea Marina restano aperti i musei cittadini per tutta la stagione estiva.